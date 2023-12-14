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Ирина Гусакова

Эксперт о том, как избавиться от икоты: "Нужно "напугать" мозг"

Здоровье » Здоровье и профилактика

Икота возникает из-за резкого сокращения диафрагмы. Также в этом процессе участвуют межреберные мышцы. Механизм возникновения икоты до сих пор доподлинно неизвестен. Обычно эти неприятные судорожные толчки проходят без следа за несколько минут, реже — в течение часа-двух. Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, почему развивается икота и какими способами можно избавиться от этого явления.

Эксперт о том, как избавиться от икоты: "Нужно "напугать" мозг"
Фото: https://expanc.ru is licensed under https://expanc.ru/en/ikota-v-chetverg-k-chemu-ikalka-po-dnyam-nedeli-i-chasam/

Икота: откуда берется и как от нее избавиться

Считается, что икота возникает как результат раздражения блуждающего нерва — самого длинного нерва в человеческом теле, который принимает участие в большинстве физиологических процессов, от сердечной деятельности до пищеварения. Он вместе с пищеводом проходит через пищеводное отверстие в диафрагме. Именно в этом узком пространстве может возникнуть раздражение нерва, если человек быстро съел большое количество пищи, резко вздохнул или диафрагма непроизвольно сжалась от страха, холода, во время приступа смеха или рыданий. С помощью икоты организм старается снизить негативное воздействие на жизненно важный блуждающий нерв. Также есть гипотеза, что икота нужна для удаления воздуха из желудка: это рефлекс, похожий на непроизвольный кашель или чихание.

"Осознанно контролировать икоту невозможно. Но можно попробовать "успокоить" блуждающий нерв или "напугать" мозг более существенной угрозой для жизни. Например, помогает на несколько секунд задержать дыхание. При этом в организме увеличивается концентрация углекислого газа, диафрагма расслабляется, чтобы дыхание нормализовалось и угроза недостатка кислорода исчезла. Также расслабить диафрагму помогает размеренное дыхание: необходимо сделать глубокий вдох, медленно считая до пяти, а потом выдохнуть. Это нужно повторить несколько раз. Некоторым удается снять спазм в диафрагме с помощью отдыха в позе эмбриона. Необходимо лечь на бок, прижать колени к груди и обнять их руками", — рассказывает Екатерина Кашух.

Простимулировать и расслабить блуждающий нерв помогает массаж. Можно размять шею, плечи, стопы, аккуратно помассировать подушечками пальцев закрытые веки. "Отвлечь" парасимпатическую нервную систему можно с помощью резких вкусов или изменения температуры, когда "внимание" переключается на другой раздражитель. Например, можно рассосать ломтик лимона или кубик льда, выпить небольшое количество ледяной воды.

"У здорового человека икота не длится больше пары часов. Икота, которая продолжается более длительное время, — повод обратиться к врачу, потому что в таком случае она может быть симптомом серьезных заболеваний пищевода и нервной системы", — отмечает эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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