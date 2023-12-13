Как молоко влияет на свойства чая, чем опасны чаи для похудения, какие травы благотворно влияют на состояние волос и ногтей, а также рецепт какого чая помогает бороться с хандрой и улучшает качество сна, Pravda.Ru рассказал профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский.
— Можно ли пить чай с молоком? Говорят, что зелёный чай не рекомендуется пить с молоком. Так ли это?
— Молоко осаждает танины, что в данном случае может пойти на благо. Танины содержатся в чае и обладают дубящими свойствами.
Как раз молоко может помочь, если добавлять его в чай.
— Работают ли чаи для похудения?
— Чаёв для похудения не существует. Потому что для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счёт этого вес может снижаться.
Важно, что эти препараты вызывают привыкание, а слабительные компоненты, антрагликозиды, негативно сказываются на здоровье кишечника.
К растениям, способствующим похудению, относится южная трава гарциния, которая притупляет чувство голода.
— Какой травяной сбор улучшает рост волос и ногтей?
— Чаще всего это растения, которые содержат витамины, улучшают обмен веществ. Можно отметить лекарственную медуницу либо мягчайшую, которая произрастает в более северной части нашей страны. В медунице много кремния. Кремний — это как раз
Также содержатся
Для тех, кто страдает дефицитом йода, болезнями щитовидной железы, йод из растения — благо.
Сок медуницы тёмного цвета за счёт активного йода. Можно им обрабатывать раны, если вы окажетесь в лесу.
Плюс медуница (пульмонария — латинское название) в пульмонологии положительно влияет на функцию лёгких, благодаря слизи. Слизь и для желудка хороша, обволакивает эрозии. Плюс слизь по обратной связи ещё стимулирует образование слизи в лёгких. Медуница является кроветворным средством. У людей с анемией увеличивает гемоглобин в крови. Усиливает рост волос, ногтей.
Можно использовать обыкновенный лопух. Все знают репейное масло, которое втирают в кожу головы для роста волос. Но в мае будет зелёный лопух, с мелкими листочками. Если собрать и извлечь сок, то он хорошо способствовать росту волос, если принимать его внутрь по чайной ложке три раза в день. К тому же лопух — это растение с низкой фармакологической активностью, безопасное. В Японии его выращивают как овощ и используют в пищу. Поэтому можно выращивать лопух у себя на даче.
— Поделитесь, пожалуйста, рецептом самого вкусного и полезного травяного чая.
— Я люблю котовник кошачий. Его любой дачник может вырастить. В горшке тоже можно получить целую плантацию.
Многие любят мелиссу лимонную. А мелисса лимонная трудоёмка в возделывании в северной части нашей страны. Поэтому котовник кошачий её вполне заменяет.
Можно приготовить новогоднюю настойку:
Всё залить спиртовым раствором, настоять две недели. Получится ароматная вытяжка, которая повышает не только иммунитет, но и настроение. Такую вытяжку полезно добавлять в чай: чайная ложка на стакан. Чай приобретёт удивительный вкус: аромат лимона, всех этих пряных трав. Настойка полезна при депрессивных состояниях, когда хандра и на улице плохая погода. Ещё она способствует хорошему сну, если выпивать её за два часа до сна каждый вечер три-четыре недели.
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