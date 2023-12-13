Фитотерапевт раскрыл рецепты полезных травяных чаёв

4:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Как молоко влияет на свойства чая, чем опасны чаи для похудения, какие травы благотворно влияют на состояние волос и ногтей, а также рецепт какого чая помогает бороться с хандрой и улучшает качество сна, Pravda.Ru рассказал профессиональный травник, фитотерапевт Дмитрий Юровский.

Фото: https://igimag.pl/

— Можно ли пить чай с молоком? Говорят, что зелёный чай не рекомендуется пить с молоком. Так ли это?

— Молоко осаждает танины, что в данном случае может пойти на благо. Танины содержатся в чае и обладают дубящими свойствами.

Во-первых, это оставляет налёт на зубах.

Во-вторых, если имеются проблемы с желудком, лучше не злоупотреблять чаями с высокой концентрацией танинов.

Как раз молоко может помочь, если добавлять его в чай.

— Работают ли чаи для похудения?

— Чаёв для похудения не существует. Потому что для похудения должен быть дефицит калорий. Чаще всего эти чаи основаны на лимфодренаже, большая часть растений в составе — это мочегонные и слабительные. За счёт этого вес может снижаться.

Важно, что эти препараты вызывают привыкание, а слабительные компоненты, антрагликозиды, негативно сказываются на здоровье кишечника.

К растениям, способствующим похудению, относится южная трава гарциния, которая притупляет чувство голода.

— Какой травяной сбор улучшает рост волос и ногтей?

— Чаще всего это растения, которые содержат витамины, улучшают обмен веществ. Можно отметить лекарственную медуницу либо мягчайшую, которая произрастает в более северной части нашей страны. В медунице много кремния. Кремний — это как раз

ногти,

волосы,

иммунная система,

дыхательная, бронхолегочная система.

Также содержатся

цинк,

медь,

молибден,

очень много железа,

большое количество йода.

Для тех, кто страдает дефицитом йода, болезнями щитовидной железы, йод из растения — благо.

Сок медуницы тёмного цвета за счёт активного йода. Можно им обрабатывать раны, если вы окажетесь в лесу.

Плюс медуница (пульмонария — латинское название) в пульмонологии положительно влияет на функцию лёгких, благодаря слизи. Слизь и для желудка хороша, обволакивает эрозии. Плюс слизь по обратной связи ещё стимулирует образование слизи в лёгких. Медуница является кроветворным средством. У людей с анемией увеличивает гемоглобин в крови. Усиливает рост волос, ногтей.

Можно использовать обыкновенный лопух. Все знают репейное масло, которое втирают в кожу головы для роста волос. Но в мае будет зелёный лопух, с мелкими листочками. Если собрать и извлечь сок, то он хорошо способствовать росту волос, если принимать его внутрь по чайной ложке три раза в день. К тому же лопух — это растение с низкой фармакологической активностью, безопасное. В Японии его выращивают как овощ и используют в пищу. Поэтому можно выращивать лопух у себя на даче.

— Поделитесь, пожалуйста, рецептом самого вкусного и полезного травяного чая.

— Я люблю котовник кошачий. Его любой дачник может вырастить. В горшке тоже можно получить целую плантацию.

Многие любят мелиссу лимонную. А мелисса лимонная трудоёмка в возделывании в северной части нашей страны. Поэтому котовник кошачий её вполне заменяет.

Можно приготовить новогоднюю настойку:

20 г листьев котовника (можно мелиссы),

цедру половины лимона,

несколько граммов пряностей,

три-пять плодов кардамона,

10-12 горошин кориандра,

два-три грамма мускатного ореха,

небольшой корешок сельдерея.

Всё залить спиртовым раствором, настоять две недели. Получится ароматная вытяжка, которая повышает не только иммунитет, но и настроение. Такую вытяжку полезно добавлять в чай: чайная ложка на стакан. Чай приобретёт удивительный вкус: аромат лимона, всех этих пряных трав. Настойка полезна при депрессивных состояниях, когда хандра и на улице плохая погода. Ещё она способствует хорошему сну, если выпивать её за два часа до сна каждый вечер три-четыре недели.

Автор Маргарита Кичерова * Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру Редактор Марина Севастьянова Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру Специалист Колбунцов Юрий Проводит диагностику и лечение острых и хронических заболеваний терапевтического профиля, в том числе бронхита, ветрянки, гриппа, кори, краснухи, ОРЗ и ОРВИ, пищевого отравления, простуды, скарлатины и др Специалист Воронова Наталья Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др. Специалист Бахарева Нелли Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др

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