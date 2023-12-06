Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач назвал специю, которая защитит от болезни Альцгеймера

3:26
Здоровье » Здоровье и профилактика

Кориандр — известная специя, которую завезли в Россию с Востока несколько веков назад. Многие, правда, даже не знают, что кориандр — это часть кинзы. О пользе и вреде кориандра рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Врач назвал специю, которая защитит от болезни Альцгеймера
Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Кориандр: польза и вред для здоровья

Семечки кориандра — это целый кладезь полезных микроэлементов. Они содержат фолиевую кислоту. Фолиевая кислота, также известная как витамин В9, играет важную роль в поддержании здоровья организма. Она помогает снизить уровень гомоцистеина в крови, играет важную роль в процессе формирования нервной ткани и может помочь в предотвращении деменции и болезни Альцгеймера, а также необходима для правильного развития плода.

Кориандр содержит небольшое количество витамина C, который полезен для иммунной системы. Витамин A, содержащийся в кориандре, играет важную роль в поддержании здоровья зрения, роста клеток, поддержании здоровья кожи и слизистых оболочек. Также он участвует в укреплении иммунной системы и здоровья костей.

Кориандр в кулинарии:

  • Семена кориандра могут быть использованы в виде пряностей для добавления аромата и вкуса различным блюдам. Их можно обжарить перед использованием, чтобы усилить их аромат.
  • Свежие листья кориандра добавляются в салаты, супы, гарниры и соусы для придания им свежего вкуса.
  • Сушеный кориандр — отличная приправа для мяса, рыбы, овощей и других блюд.
  • Кориандр в порошке может быть добавлен в различные блюда для придания им особого вкуса и аромата.
  • Кориандр может использоваться в составе глинтвейна. Он обладает легким цитрусовым и пряным ароматом, который может усилить вкус напитка. Кроме того, кориандр имеет некоторые антиоксидантные свойства, которые могут быть полезны для здоровья.

Кориандр также известен своими полезными свойствами для пищеварения. Он содержит вещества, которые могут помочь улучшить пищеварение, снизить воспаление в желудке и уменьшить риск развития желудочных язв. Кориандр содержит линалоол и карвон. Они снижают вздутие, газообразование и спазмы в желудке, а также стимулируют выработку желудочного сока, улучшая процесс пищеварения.

Кроме того, кориандр может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее здоровье сердца.

Также известно, что кориандр может помочь справиться с бессонницей, снять стресс и нервное напряжение. Более того, кориандр содержит вещества, которые регулируют уровень гормонов стресса в организме, и это положительно сказывается на сне.

Эфирные масла, содержащиеся в кориандре, играют ключевую роль. Они оказывают антистрессовый эффект и способствуют расслаблению нервной системы, улучшают настроение и снимают беспокойство.

Кориандр может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому людям с аллергией на кориандр следует избегать его употребления. Также людям, страдающим от заболеваний печени или желудка, перед употреблением кориандра следует проконсультироваться с врачом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Гимадеева Ольга
Врач педиатр, детский гастроэнтеролог
Специалист Магарина Надежда
Руководитель центра педиатрии
Специалист Маркова Екатерина
Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.

Специалисты

5.0
90 отзывов
 Гимадеева
Ольга Викторовна
Гастроэнтеролог
Стаж 25 лет
Врач высшей категории
Приём от 2000 руб.
ПреАмбула в Новокосино
ул. Новокосинская, д.10 корпус 1
4.7
5 отзывов
 Магарина
Надежда Юрьевна
Гастроэнтеролог
Стаж 28 лет
Приём от 8062 руб.
GMS Clinic на Смоленской
1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
4.1
1 отзыв
 Маркова
Екатерина Александровна
Гастроэнтеролог
Стаж 10 лет
Приём от 4500 руб.
Детская клиника Фэнтези на Гарибальди
ул. Гарибальди, д. 36

Клиники

9.8
2947 отзывов
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
743 отзыва
 Клиника андрологии многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.

Новости Все >
Эксперт Курбатова перечислила признаки качественного кефира
Москвичей предупредили о сильном тумане в четверг утром
60-летний педофил заключён под стражу в Нижегородской области
Гастроэнтеролог рассказал о последствиях употребления чеснока, перца и алкоголя
Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии
Эксперты утверждают, что "табличка с проклятиями" с древнейшим еврейским именем бога на самом деле является рыболовным грузом
20 человек устроили драку в Москве
В Ростове осудили охранника террористического батальона "Айдар"*
Спустя год после смерти матери житель Екатеринбурга получил счет за ЖКХ в миллион рублей
Популярное
В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой

Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.

В Ростовской области рыбаки пропали после появления светящегося шара над водой
Пророк-математик Кваша рассчитал дату окончания СВО и назвал победителя
Пророк-математик назвал точную дату и победителя СВО
Королевский скандал: Летисию обвинили в измене королю Испании Филиппу
Как русские украли "генерала" из-под носа ВСУ
"Москитная" тактика: БПЛА и дроны перевернули военную стратегию Алексей Гончаров Путин уводит из зоны влияния США страны Ближнего Востока Любовь Степушова Хивинский поход: уроки русской истории Сергей Лебедев
В конгрессе США скандал после наркодемарша Зеленского
Илья Кива предвидел свою смерть, написав предупреждение: "Если меня найдут мёртвым"
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Три симптома: врач назвал признаки микоплазмоза
Последние материалы
Врач назвал специю, которая защитит от болезни Альцгеймера
Эксперт Курбатова перечислила признаки качественного кефира
Москвичей предупредили о сильном тумане в четверг утром
60-летний педофил заключён под стражу в Нижегородской области
Гастроэнтеролог рассказал о последствиях употребления чеснока, перца и алкоголя
Пять человек погибли в массовом ДТП в Краснодарском крае
В США назвали условия для смягчения санкций против Белоруссии
Эксперты утверждают, что "табличка с проклятиями" с древнейшим еврейским именем бога на самом деле является рыболовным грузом
20 человек устроили драку в Москве
В Ростове осудили охранника террористического батальона "Айдар"*
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников