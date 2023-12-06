Кориандр — известная специя, которую завезли в Россию с Востока несколько веков назад. Многие, правда, даже не знают, что кориандр — это часть кинзы. О пользе и вреде кориандра рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.
Семечки кориандра — это целый кладезь полезных микроэлементов. Они содержат фолиевую кислоту. Фолиевая кислота, также известная как витамин В9, играет важную роль в поддержании здоровья организма. Она помогает снизить уровень гомоцистеина в крови, играет важную роль в процессе формирования нервной ткани и может помочь в предотвращении деменции и болезни Альцгеймера, а также необходима для правильного развития плода.
Кориандр содержит небольшое количество витамина C, который полезен для иммунной системы. Витамин A, содержащийся в кориандре, играет важную роль в поддержании здоровья зрения, роста клеток, поддержании здоровья кожи и слизистых оболочек. Также он участвует в укреплении иммунной системы и здоровья костей.
Кориандр в кулинарии:
Кориандр также известен своими полезными свойствами для пищеварения. Он содержит вещества, которые могут помочь улучшить пищеварение, снизить воспаление в желудке и уменьшить риск развития желудочных язв. Кориандр содержит линалоол и карвон. Они снижают вздутие, газообразование и спазмы в желудке, а также стимулируют выработку желудочного сока, улучшая процесс пищеварения.
Кроме того, кориандр может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее здоровье сердца.
Также известно, что кориандр может помочь справиться с бессонницей, снять стресс и нервное напряжение. Более того, кориандр содержит вещества, которые регулируют уровень гормонов стресса в организме, и это положительно сказывается на сне.
Эфирные масла, содержащиеся в кориандре, играют ключевую роль. Они оказывают антистрессовый эффект и способствуют расслаблению нервной системы, улучшают настроение и снимают беспокойство.
Кориандр может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому людям с аллергией на кориандр следует избегать его употребления. Также людям, страдающим от заболеваний печени или желудка, перед употреблением кориандра следует проконсультироваться с врачом.
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