Врач назвал специю, которая защитит от болезни Альцгеймера

3:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Кориандр — известная специя, которую завезли в Россию с Востока несколько веков назад. Многие, правда, даже не знают, что кориандр — это часть кинзы. О пользе и вреде кориандра рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC Михаил Кутушов.

Фото: Openverse by Glassholic is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Кориандр: польза и вред для здоровья

Семечки кориандра — это целый кладезь полезных микроэлементов. Они содержат фолиевую кислоту. Фолиевая кислота, также известная как витамин В9, играет важную роль в поддержании здоровья организма. Она помогает снизить уровень гомоцистеина в крови, играет важную роль в процессе формирования нервной ткани и может помочь в предотвращении деменции и болезни Альцгеймера, а также необходима для правильного развития плода.

Кориандр содержит небольшое количество витамина C, который полезен для иммунной системы. Витамин A, содержащийся в кориандре, играет важную роль в поддержании здоровья зрения, роста клеток, поддержании здоровья кожи и слизистых оболочек. Также он участвует в укреплении иммунной системы и здоровья костей.

Кориандр в кулинарии:

Семена кориандра могут быть использованы в виде пряностей для добавления аромата и вкуса различным блюдам. Их можно обжарить перед использованием, чтобы усилить их аромат.

Свежие листья кориандра добавляются в салаты, супы, гарниры и соусы для придания им свежего вкуса.

Сушеный кориандр — отличная приправа для мяса, рыбы, овощей и других блюд.

Кориандр в порошке может быть добавлен в различные блюда для придания им особого вкуса и аромата.

Кориандр может использоваться в составе глинтвейна. Он обладает легким цитрусовым и пряным ароматом, который может усилить вкус напитка. Кроме того, кориандр имеет некоторые антиоксидантные свойства, которые могут быть полезны для здоровья.

Кориандр также известен своими полезными свойствами для пищеварения. Он содержит вещества, которые могут помочь улучшить пищеварение, снизить воспаление в желудке и уменьшить риск развития желудочных язв. Кориандр содержит линалоол и карвон. Они снижают вздутие, газообразование и спазмы в желудке, а также стимулируют выработку желудочного сока, улучшая процесс пищеварения.

Кроме того, кориандр может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее здоровье сердца.

Также известно, что кориандр может помочь справиться с бессонницей, снять стресс и нервное напряжение. Более того, кориандр содержит вещества, которые регулируют уровень гормонов стресса в организме, и это положительно сказывается на сне.

Эфирные масла, содержащиеся в кориандре, играют ключевую роль. Они оказывают антистрессовый эффект и способствуют расслаблению нервной системы, улучшают настроение и снимают беспокойство.

Кориандр может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей, поэтому людям с аллергией на кориандр следует избегать его употребления. Также людям, страдающим от заболеваний печени или желудка, перед употреблением кориандра следует проконсультироваться с врачом.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Гимадеева Ольга Врач педиатр, детский гастроэнтеролог Специалист Магарина Надежда Руководитель центра педиатрии Специалист Маркова Екатерина Проводит диагностику и лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, инфекционных заболеваний, инфекционных болезней детского возраста, мочевыделительной системы.

Специалисты

Клиники