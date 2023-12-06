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Ирина Гусакова

Врач про питание при мочекаменной болезни: "Тип диеты зависит от состава камней"

4:57
Здоровье » Здоровье и профилактика

Мочекаменная болезнь или, как ее еще называют в медицине, уролитиаз — это заболевание, при котором камни образуются в мочевом пузыре и почках. Чем опасна мочекаменная болезнь, на какие симптомы обратить внимание, чтобы не упустить ее, и как правильно питаться, если диагноз уже подтвержден — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Врач про питание при мочекаменной болезни: "Тип диеты зависит от состава камней"
Фото: recepty-zdorovia.com

Как правильно питаться при мочекаменной болезни

"Наиболее распространенные причины уролитиаза — сахарный диабет и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ, несоблюдение питьевого режима (употребление менее полутора литров чистой воды в сутки), избыток животных и растительных белков в рационе, интенсивные физические нагрузки или, наоборот, отсутствие активности, а также наследственная предрасположенность и жизнь в сухом и жарком климате", — объясняет врач.

В некоторых случаях мочекаменная болезнь протекает скрытно. Небольшие камни годами, если не десятилетиями, находятся в мочевом пузыре и почках и могут не причинять никакого дискомфорта. Но если они начинают мигрировать — перемещаться, то у человека может появиться сильнейшая боль в поясничном отделе, внизу живота, нарушится отток мочи, возникнет тошнота и рвота.

А если камни будут оставаться на месте, но при этом медленно и неуклонно расти, то это рано или поздно приведет к воспалению. Моча потемнеет, в ней будут видны примеси крови, мочеиспускание станет учащенным и болезненным, появятся ноющие или тупые боли в пояснице, отдающие в промежность, нижнюю часть живота, нижние ребра, а у мужчин — также в половой член.

Игнорировать такие симптомы опасно. Без лечения уролитиаз может привести к осложнениям:

  • циститу,
  • пиелонефриту,
  • гематурии (крови в моче, обусловленной травмами слизистой оболочки почек и мочевого пузыря).

В запущенных случаях ткани органов больше не смогут выполнять свои функции.

"При первых признаках мочекаменной болезни или нарушениях в анализах мочи следует незамедлительно обратиться к врачу, который сможет подобрать наиболее эффективное лечение. Кроме того, специалист назначит специальную диету, которая позволит предотвратить рецидивы болезни", — рассказывает Ольга Уланкина.

Тип диеты зависит от состава камней. Определить его позволяют химические исследования образцов камней, отошедших с мочой или взятых во время операции.

При оксалатно-кальциевых камнях, образованных из кальция и солей щавелевой кислоты, под запретом окажутся:

  • фрукты (абрикосы, бананы),
  • овощи (щавель, сельдерей, шпинат, петрушка, спаржа, свекла, авокадо, кабачки, кольраби, брокколи, картофель),
  • бобовые (фасоль, чечевица),
  • ягоды (черника, красная смородина, вишня),
  • продукты из какао-бобов (собственно, какао, шоколад, шоколадная глазурь),
  • белый хлеб,
  • макароны,
  • коричневый рис.

Если обнаружены камни мочевой кислоты, врач посоветует сократить потребление продуктов, содержащих пурины — вещества, которые стимулируют выработку мочевой кислоты. К таким продуктам относятся:

  • мясные субпродукты (печень, почки, желудок, мозги),
  • жирные сорта рыбы (килька, скумбрия, жирная сельдь, семга, нерка, кета, горбуша, лосось),
  • колбасы и сосиски,
  • консервы,
  • маринады и соленья,
  • шоколад,
  • пиво, красное вино,
  • бобовые (горох, фасоль, бобы),
  • молочные продукты (сыр, кефир, творог, йогурт).

"Независимо от химического состава камней, при уролитиазе следует ограничить употребление поваренной соли до 3-5 г в сутки, минимизировать количество сахара. Также очень важно отказаться от употребления спиртных напитков, кофе, острых и соленых блюд", — подчеркивает врач.

При мочекаменной болезни можно включить в меню:

  • кисломолочные продукты,
  • крупы (гречку, пшено, перловку),
  • яйца,
  • нежирные сорта рыбы (треску, щуку, камбалу, минтай, окунь),
  • нежирное мясо (индейку, куриную грудку без кожи, телятину, крольчатину),
  • нежирное молоко,
  • ржаной хлеб,
  • морскую капусту,
  • яблоки,
  • бахчевые (арбуз, дыню, тыкву).

Пить разрешено некрепкий чай или кофе с молоком, домашний компот из сухофруктов, домашний морс, слабощелочную слабоминерализованную минеральную воду. Продукты можно варить или готовить на пару.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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