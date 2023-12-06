Как правильно питаться при мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь или, как ее еще называют в медицине, уролитиаз — это заболевание, при котором камни образуются в мочевом пузыре и почках. Чем опасна мочекаменная болезнь, на какие симптомы обратить внимание, чтобы не упустить ее, и как правильно питаться, если диагноз уже подтвержден — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
"Наиболее распространенные причины уролитиаза — сахарный диабет и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ, несоблюдение питьевого режима (употребление менее полутора литров чистой воды в сутки), избыток животных и растительных белков в рационе, интенсивные физические нагрузки или, наоборот, отсутствие активности, а также наследственная предрасположенность и жизнь в сухом и жарком климате", — объясняет врач.
В некоторых случаях мочекаменная болезнь протекает скрытно. Небольшие камни годами, если не десятилетиями, находятся в мочевом пузыре и почках и могут не причинять никакого дискомфорта. Но если они начинают мигрировать — перемещаться, то у человека может появиться сильнейшая боль в поясничном отделе, внизу живота, нарушится отток мочи, возникнет тошнота и рвота.
А если камни будут оставаться на месте, но при этом медленно и неуклонно расти, то это рано или поздно приведет к воспалению. Моча потемнеет, в ней будут видны примеси крови, мочеиспускание станет учащенным и болезненным, появятся ноющие или тупые боли в пояснице, отдающие в промежность, нижнюю часть живота, нижние ребра, а у мужчин — также в половой член.
Игнорировать такие симптомы опасно. Без лечения уролитиаз может привести к осложнениям:
В запущенных случаях ткани органов больше не смогут выполнять свои функции.
"При первых признаках мочекаменной болезни или нарушениях в анализах мочи следует незамедлительно обратиться к врачу, который сможет подобрать наиболее эффективное лечение. Кроме того, специалист назначит специальную диету, которая позволит предотвратить рецидивы болезни", — рассказывает Ольга Уланкина.
Тип диеты зависит от состава камней. Определить его позволяют химические исследования образцов камней, отошедших с мочой или взятых во время операции.
При оксалатно-кальциевых камнях, образованных из кальция и солей щавелевой кислоты, под запретом окажутся:
Если обнаружены камни мочевой кислоты, врач посоветует сократить потребление продуктов, содержащих пурины — вещества, которые стимулируют выработку мочевой кислоты. К таким продуктам относятся:
"Независимо от химического состава камней, при уролитиазе следует ограничить употребление поваренной соли до 3-5 г в сутки, минимизировать количество сахара. Также очень важно отказаться от употребления спиртных напитков, кофе, острых и соленых блюд", — подчеркивает врач.
При мочекаменной болезни можно включить в меню:
Пить разрешено некрепкий чай или кофе с молоком, домашний компот из сухофруктов, домашний морс, слабощелочную слабоминерализованную минеральную воду. Продукты можно варить или готовить на пару.
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