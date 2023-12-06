Врач про питание при мочекаменной болезни: "Тип диеты зависит от состава камней"

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Мочекаменная болезнь или, как ее еще называют в медицине, уролитиаз — это заболевание, при котором камни образуются в мочевом пузыре и почках. Чем опасна мочекаменная болезнь, на какие симптомы обратить внимание, чтобы не упустить ее, и как правильно питаться, если диагноз уже подтвержден — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.

Фото: recepty-zdorovia.com

Как правильно питаться при мочекаменной болезни

"Наиболее распространенные причины уролитиаза — сахарный диабет и другие болезни, связанные с нарушением обмена веществ, несоблюдение питьевого режима (употребление менее полутора литров чистой воды в сутки), избыток животных и растительных белков в рационе, интенсивные физические нагрузки или, наоборот, отсутствие активности, а также наследственная предрасположенность и жизнь в сухом и жарком климате", — объясняет врач.

В некоторых случаях мочекаменная болезнь протекает скрытно. Небольшие камни годами, если не десятилетиями, находятся в мочевом пузыре и почках и могут не причинять никакого дискомфорта. Но если они начинают мигрировать — перемещаться, то у человека может появиться сильнейшая боль в поясничном отделе, внизу живота, нарушится отток мочи, возникнет тошнота и рвота.

А если камни будут оставаться на месте, но при этом медленно и неуклонно расти, то это рано или поздно приведет к воспалению. Моча потемнеет, в ней будут видны примеси крови, мочеиспускание станет учащенным и болезненным, появятся ноющие или тупые боли в пояснице, отдающие в промежность, нижнюю часть живота, нижние ребра, а у мужчин — также в половой член.

Игнорировать такие симптомы опасно. Без лечения уролитиаз может привести к осложнениям:

циститу,

пиелонефриту,

гематурии (крови в моче, обусловленной травмами слизистой оболочки почек и мочевого пузыря).

В запущенных случаях ткани органов больше не смогут выполнять свои функции.

"При первых признаках мочекаменной болезни или нарушениях в анализах мочи следует незамедлительно обратиться к врачу, который сможет подобрать наиболее эффективное лечение. Кроме того, специалист назначит специальную диету, которая позволит предотвратить рецидивы болезни", — рассказывает Ольга Уланкина.

Тип диеты зависит от состава камней. Определить его позволяют химические исследования образцов камней, отошедших с мочой или взятых во время операции.

При оксалатно-кальциевых камнях, образованных из кальция и солей щавелевой кислоты, под запретом окажутся:

фрукты (абрикосы, бананы),

овощи (щавель, сельдерей, шпинат, петрушка, спаржа, свекла, авокадо, кабачки, кольраби, брокколи, картофель),

бобовые (фасоль, чечевица),

ягоды (черника, красная смородина, вишня),

продукты из какао-бобов (собственно, какао, шоколад, шоколадная глазурь),

белый хлеб,

макароны,

коричневый рис.

Если обнаружены камни мочевой кислоты, врач посоветует сократить потребление продуктов, содержащих пурины — вещества, которые стимулируют выработку мочевой кислоты. К таким продуктам относятся:

мясные субпродукты (печень, почки, желудок, мозги),

жирные сорта рыбы (килька, скумбрия, жирная сельдь, семга, нерка, кета, горбуша, лосось),

колбасы и сосиски,

консервы,

маринады и соленья,

шоколад,

пиво, красное вино,

бобовые (горох, фасоль, бобы),

молочные продукты (сыр, кефир, творог, йогурт).

"Независимо от химического состава камней, при уролитиазе следует ограничить употребление поваренной соли до 3-5 г в сутки, минимизировать количество сахара. Также очень важно отказаться от употребления спиртных напитков, кофе, острых и соленых блюд", — подчеркивает врач.

При мочекаменной болезни можно включить в меню:

кисломолочные продукты,

крупы (гречку, пшено, перловку),

яйца,

нежирные сорта рыбы (треску, щуку, камбалу, минтай, окунь),

нежирное мясо (индейку, куриную грудку без кожи, телятину, крольчатину),

нежирное молоко,

ржаной хлеб,

морскую капусту,

яблоки,

бахчевые (арбуз, дыню, тыкву).

Пить разрешено некрепкий чай или кофе с молоком, домашний компот из сухофруктов, домашний морс, слабощелочную слабоминерализованную минеральную воду. Продукты можно варить или готовить на пару.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Халидова Кистаман Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология Специалист Гордеева Татьяна Детский нефролог Специалист Едифанова Ольга Детский нефролог

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