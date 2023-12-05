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Ирина Гусакова

Ортопед перечислила упражнения, которые не стоит выполнять при болях в коленях

3:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Боли в области коленных суставов — достаточно распространенная жалоба: с болезненными ощущениями может столкнуться практически любой человек. Они могут проявляться как умеренным дискомфортом, так и сильным болевым синдромом, который может приводить к ограничению движений и значительно влиять на качество жизни. Травматолог-ортопед Дарья Черемисова рассказала читателям Pravda.Ru, из-за чего возникают боли в коленях и от каких спортивных упражнений стоит отказаться, чтобы не навредить организму.

Ортопед перечислила упражнения, которые не стоит выполнять при болях в коленях
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Почему болят колени и как справиться с болевыми ощущениями

Причинами болей в коленях могут стать разные факторы: травмы и возрастные изменения, бурситы и дегенеративные процессы, которые связаны с образом жизни — например, из-за лишнего веса. Часто боль в области колен связана с нарушениями корректного функционирования из-за неправильного положения стоп при ходьбе или спортивных нагрузок, перегрузкой мышц и связок и пр.

Чтобы определить причину, важно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование, которое поможет определить причину боли и поможет выбрать корректную тактику лечения.

Для лечения боли в коленных суставах необходим комплексный подход, который включает в себя ЛФК, медицинский массаж, а также применение лекарственных препаратов и физиотерапии, ношение ортопедических стелек, ортезов, которые фиксируют коленный сустав и не дают ухудшаться состоянию.

Стоит отдельно упомянуть о том, что важно уделять внимание профилактике болей в коленях. Для этого необходимо следить за своим весом, правильно распределять нагрузку на ноги, регулярно заниматься спортом с целью укрепления мышечного каркаса. Но важно понимать, что не все упражнения подходят, если вы чувствуете дискомфорт в коленях.

Какие упражнения не рекомендуется выполнять при болях в коленях

  • Глубокий присед. Простые приседания, использование штанги или гантелей — от этих упражнений стоит отказаться, если вы хотите позаботиться о здоровье ног! Они могут только усугубить состояние и усилить болевой синдром.
  • Прыжки и упражнения со скакалкой. Запрыгивания на куб, бег с препятствиями, даже прыжки с небольшой амплитудой — все они дают дополнительную нагрузку на ноги, в особенности на коленные суставы.
  • Бег по твердым поверхностям. Если вы любите бегать, то выбирайте грунтовые дороги: лучше отказаться от тренировок по асфальту или выбрать специальное покрытие. Твердая поверхность увеличивает ударные нагрузки на колени, что влияет на их состояние.
  • Выпады. Вышагивания вперед и в бок увеличивают нагрузку на коленные суставы из-за того, что приходится, с одной стороны, отталкиваться от поверхности, а с другой, на некоторое время принимать статическую позу, которая требует определенной концентрации и напряжения.
  • Упражнения с поднятием тяжестей, если они вызывают дискомфорт в коленях. Например, приседания со штангой.
  • Упражнения на тренажерах, при которых необходимо сгибать колени. Даже тренировка на эллипсоиде может принести значительный вред коленям, если у вас есть какие-то повреждения.

Если вы хотите заниматься спортом и позаботиться о своих коленях, можно выбрать плавание, йогу и, например, пилатес. Такие спортивные нагрузки помогут снять стресс, повысят вашу выносливость и обеспечат отличное состояние организма.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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