Боли в области коленных суставов — достаточно распространенная жалоба: с болезненными ощущениями может столкнуться практически любой человек. Они могут проявляться как умеренным дискомфортом, так и сильным болевым синдромом, который может приводить к ограничению движений и значительно влиять на качество жизни. Травматолог-ортопед Дарья Черемисова рассказала читателям Pravda.Ru, из-за чего возникают боли в коленях и от каких спортивных упражнений стоит отказаться, чтобы не навредить организму.
Причинами болей в коленях могут стать разные факторы: травмы и возрастные изменения, бурситы и дегенеративные процессы, которые связаны с образом жизни — например, из-за лишнего веса. Часто боль в области колен связана с нарушениями корректного функционирования из-за неправильного положения стоп при ходьбе или спортивных нагрузок, перегрузкой мышц и связок и пр.
Чтобы определить причину, важно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование, которое поможет определить причину боли и поможет выбрать корректную тактику лечения.
Для лечения боли в коленных суставах необходим комплексный подход, который включает в себя ЛФК, медицинский массаж, а также применение лекарственных препаратов и физиотерапии, ношение ортопедических стелек, ортезов, которые фиксируют коленный сустав и не дают ухудшаться состоянию.
Стоит отдельно упомянуть о том, что важно уделять внимание профилактике болей в коленях. Для этого необходимо следить за своим весом, правильно распределять нагрузку на ноги, регулярно заниматься спортом с целью укрепления мышечного каркаса. Но важно понимать, что не все упражнения подходят, если вы чувствуете дискомфорт в коленях.
Если вы хотите заниматься спортом и позаботиться о своих коленях, можно выбрать плавание, йогу и, например, пилатес. Такие спортивные нагрузки помогут снять стресс, повысят вашу выносливость и обеспечат отличное состояние организма.
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