Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"

3:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Люди часто заражаются сальмонеллезом после употребления в пищу недостаточно термически обработанных яиц или мясных продуктов, но это далеко не единственные источники инфицирования, опасность представляют даже некоторые домашние любимцы. По каким отличительным симптомам можно понять, что человек заразился сальмонеллой, и что делать, если все-таки заболел, рассказала читателям Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог, эксперт kаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"
Фото: "Salmonella Typhimurium" by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Как распознать сальмонеллёз и чем его лечить

Симптомы сальмонеллёза обычно проявляются в течение трех дней после заражения и длятся около недели, хотя проблемы с дефекацией могут сохраняться до нескольких месяцев.

"Основные симптомы сальмонеллеза — повышение температуры тела до 38-39 °C, водянистая диарея и болезненные спазмы в животе. Они появляются из-за того, что бактерии размножаются в слизистой оболочке ЖКТ, а иммунная система борется с ними. Когда микроорганизмы гибнут, из них выделяется эндотоксин, который и "виновен” в появлении неприятных симптомов", — отмечает врач.

Главная опасность сальмонеллеза — не сама бактерия, а тяжелое обезвоживание, к которому может привести инфекция.

"Из-за затяжной водянистой диареи человек теряет много жидкости. Особенно опасно обезвоживание для маленьких детей и пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет. При малейшем подозрении на обезвоживание следует немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, ведь иногда счет идет на часы", — предупреждает врач.

Своевременная диагностика и курс антибактериальной терапии помогают справиться с сальмонеллезом и не допустить обезвоживания.

"Основная цель лечения — устранить сальмонелл. Для этого врач выписывает курс антибиотиков. Чтобы не допустить обезвоживания, назначают специальные растворы для восполнения баланса жидкости и электролитов, они продаются в аптеке. Кроме того, важно как можно больше отдыхать и пить много обычной негазированной воды, морса", — говорит Екатерина Кашух.

Чтобы не столкнуться с сальмонеллезом, следует соблюдать правила безопасности, особенно при приготовлении пищи и общении с животными.

"Резать зелень, фрукты или овощи на разделочной доске, на которой человек до этого разделывал рыбу, мясо или курицу, — крайне небезопасно. Поэтому важно выделить для каждой группы продуктов свою разделочную доску и нож. Еще часто люди промывают в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца, так делать не стоит.

Дело в том, что при готовке бактерии быстро погибают, а вот мытье этому никак не способствует. Но бактерии могут надолго остаться на стенках раковины, а уже оттуда инфицировать зелень или, например, овощи, которые уже не подвергают термической обработке. Кроме того, следует мыть руки в теплой воде с мылом до и после приготовления пищи, а также отказаться от употребления недоваренных или сырых продуктов. Если дома живет потенциально опасный питомец, вроде черепашки, следует не пускать его на кухню, после каждого контакта обязательно мыть руки, а воду из поильника ни в коем случае не сливать в кухонную раковину, лучше вылить в унитаз", — резюмирует врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
Специалист Акимова Любовь
Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
Темы продукты питания

Специалисты

4.8
212 отзывов
 Симанкова
Татьяна Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 13 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Добромед в Медведково
ул. Грекова, д. 5
4.0
4 отзыва
 Акимова
Любовь Владимировна
Гастроэнтеролог
Стаж 13 лет
Врач высшей категории
Приём от 2400 руб.
Многопрофильная клиника на Бадаева
ул. Бадаева, д. 6, к.1

Клиники

9.8
2947 отзывов
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
743 отзыва
 Клиника андрологии многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.

Новости Все >
Россияне раскритиковали вернувшуюся в страну Орбакайте за двойные стандарты
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Фетисов: Центробанк РФ может поднять ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Популярное
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё

Певица София Ротару вывезла с Украины любимого внука — Анатолия Евдокименко.

Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Врач Вялов нашёл связь жирной пищи с раком поджелудочной железы
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
Юморист Александр Ревва объявился в Москве: держался от других обособленно
Медики предупредили, кому употребление кофе грозит инфарктом
У иного подхода к решению демографического вопроса в РФ есть хорошие примеры Алексей Гончаров Добрая нравственность не внедряется указами: как сохранить браки? Сергей Лебедев Индейцы Эссекибо готовы вернуться в Венесуэлу из Гайаны Любовь Степушова
Побег Зеленского: спецслужбы США перевезут президента во Флориду
Украинские танкисты в шоке от танков "Абрамс"
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Изъяли нож: шесть человек по делу об убийстве школьника арестовали в Иркутске
Последние материалы
Правила обрезки чёрной смородины
Профессор назвал новость о налоге на бездетность пиаром депутата
Финляндия расследует 400 преступлений на границе с РФ
Не мучайся на кухне с чисткой картофеля: попробуй этот лайфхак
Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"
ТАСС: ВС России перерезали последний путь снабжения ВСУ под Артёмовском
Генерал Катер: Украине нужно готовиться к суровой зиме из-за мощных ударов РФ
Эстонская пограничная служба предупредила о возможном закрытии границы с Россией
Врач Мисникова: заболевания щитовидной железы нарушают работу сердца
Международная академия ипотеки: цена вторичного жилья в РФ снизится на 10% к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников