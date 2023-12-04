Врач: "Не мойте в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца"

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Люди часто заражаются сальмонеллезом после употребления в пищу недостаточно термически обработанных яиц или мясных продуктов, но это далеко не единственные источники инфицирования, опасность представляют даже некоторые домашние любимцы. По каким отличительным симптомам можно понять, что человек заразился сальмонеллой, и что делать, если все-таки заболел, рассказала читателям Pravda. Ru врач-гастроэнтеролог, эксперт kаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Фото: "Salmonella Typhimurium" by NIAID is licensed under CC BY 2.0.

Как распознать сальмонеллёз и чем его лечить

Симптомы сальмонеллёза обычно проявляются в течение трех дней после заражения и длятся около недели, хотя проблемы с дефекацией могут сохраняться до нескольких месяцев.

"Основные симптомы сальмонеллеза — повышение температуры тела до 38-39 °C, водянистая диарея и болезненные спазмы в животе. Они появляются из-за того, что бактерии размножаются в слизистой оболочке ЖКТ, а иммунная система борется с ними. Когда микроорганизмы гибнут, из них выделяется эндотоксин, который и "виновен” в появлении неприятных симптомов", — отмечает врач.

Главная опасность сальмонеллеза — не сама бактерия, а тяжелое обезвоживание, к которому может привести инфекция.

"Из-за затяжной водянистой диареи человек теряет много жидкости. Особенно опасно обезвоживание для маленьких детей и пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблен иммунитет. При малейшем подозрении на обезвоживание следует немедленно вызвать бригаду скорой медицинской помощи, ведь иногда счет идет на часы", — предупреждает врач.

Своевременная диагностика и курс антибактериальной терапии помогают справиться с сальмонеллезом и не допустить обезвоживания.

"Основная цель лечения — устранить сальмонелл. Для этого врач выписывает курс антибиотиков. Чтобы не допустить обезвоживания, назначают специальные растворы для восполнения баланса жидкости и электролитов, они продаются в аптеке. Кроме того, важно как можно больше отдыхать и пить много обычной негазированной воды, морса", — говорит Екатерина Кашух.

Чтобы не столкнуться с сальмонеллезом, следует соблюдать правила безопасности, особенно при приготовлении пищи и общении с животными.

"Резать зелень, фрукты или овощи на разделочной доске, на которой человек до этого разделывал рыбу, мясо или курицу, — крайне небезопасно. Поэтому важно выделить для каждой группы продуктов свою разделочную доску и нож. Еще часто люди промывают в раковине перед готовкой сырое мясо, рыбу и яйца, так делать не стоит. Дело в том, что при готовке бактерии быстро погибают, а вот мытье этому никак не способствует. Но бактерии могут надолго остаться на стенках раковины, а уже оттуда инфицировать зелень или, например, овощи, которые уже не подвергают термической обработке. Кроме того, следует мыть руки в теплой воде с мылом до и после приготовления пищи, а также отказаться от употребления недоваренных или сырых продуктов. Если дома живет потенциально опасный питомец, вроде черепашки, следует не пускать его на кухню, после каждого контакта обязательно мыть руки, а воду из поильника ни в коем случае не сливать в кухонную раковину, лучше вылить в унитаз", — резюмирует врач.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д. Специалист Акимова Любовь Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д

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