Мода на узкие, длинные носы туфель прошла, а последствия остались. Довольно часто можно встретить на пляже людей, у которых большой палец стопы неестественно повернут, а с внутренней стороны видна увеличенная "косточка". Это изменение называют вальгусной деформацией стопы.
Это патологическое прогрессирующее изменение, которое проявляется поперечным плоскостопием, отклонением первого пальца стопы в сторону остальных пальцев, при этом сустав образует угол из метатарзальных костей, формируя "шишку" или "косточку". Из-за неправильного распределения нагрузки в дальнейшем меняется и сама форма стопы. Однако причин для формирования "косточки" может быть несколько. И, как правило, именно их совокупность приводит к видимым изменениям. О том, из-за чего появляется косточка на ноге и как её лечат, рассказала читателям Pravda.Ru подолог Наталья Емельянова.
Основные триггеры:
Наследственная особенность строения стопы, её гиперэластичность, а также слабый мышечно-связочный аппарат увеличивают вероятность развития плоскостопия. А узкая обувь не позволяет распределить нагрузку на стопу правильно, в результате слабые мышцы подключают к работе дополнительные. Так формируется неправильная походка, с повышенной нагрузкой на внутреннюю часть стопы. При этом нога начинает заваливаться, что повышает давление на первый палец, и он отклоняется в сторону.
Важно понимать, что при первых симптомах вальгусной деформации необходимо проконсультироваться с ортопедом или хирургом, чтобы определить степень изменения. От этого будет зависеть дальнейший способ лечения.
При консервативных способах индивидуально подбираются специальная ортопедическая обувь и стельки. Это позволяет уменьшить и правильно распределить нагрузку на стопу, а также снижает болезненные ощущения. Физиотерапевтические процедуры и упражнения помогают укрепить мышцы. При болевом синдроме врач может назначить противовоспалительные препараты для снижения воспаления в зоне поражения.
Если консервативные методы не приводят к желаемому результату, может быть назначено хирургическое лечение. Минимально инвазивные методы коррекции выполняются через небольшие разрезы. В случаях выраженной деформации может быть проведена остеотомия — частичное удаление или изменение кости для восстановления ее положения. Для суставной фиксации проводят хирургическую операцию артродез — кости сустава соединяют вместе. Возможна также хирургическая коррекция сухожилий для восстановления положения пальцев стопы в норме.
Выбор метода лечения определяет хирург-ортопед, исходя из диагностики данных, клинической картины и желания пациента. Но важно помнить, что заболевание всегда легче предотвратить, чем лечить.
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