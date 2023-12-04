Подолог назвала методы лечения вальгусной деформации стопы

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Мода на узкие, длинные носы туфель прошла, а последствия остались. Довольно часто можно встретить на пляже людей, у которых большой палец стопы неестественно повернут, а с внутренней стороны видна увеличенная "косточка". Это изменение называют вальгусной деформацией стопы.

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Это патологическое прогрессирующее изменение, которое проявляется поперечным плоскостопием, отклонением первого пальца стопы в сторону остальных пальцев, при этом сустав образует угол из метатарзальных костей, формируя "шишку" или "косточку". Из-за неправильного распределения нагрузки в дальнейшем меняется и сама форма стопы. Однако причин для формирования "косточки" может быть несколько. И, как правило, именно их совокупность приводит к видимым изменениям. О том, из-за чего появляется косточка на ноге и как её лечат, рассказала читателям Pravda.Ru подолог Наталья Емельянова.

Косточка на ноге: почему возникает и как лечить

Основные триггеры:

Генетическая предрасположенность и ношение неправильной обуви.

Наследственная особенность строения стопы, её гиперэластичность, а также слабый мышечно-связочный аппарат увеличивают вероятность развития плоскостопия. А узкая обувь не позволяет распределить нагрузку на стопу правильно, в результате слабые мышцы подключают к работе дополнительные. Так формируется неправильная походка, с повышенной нагрузкой на внутреннюю часть стопы. При этом нога начинает заваливаться, что повышает давление на первый палец, и он отклоняется в сторону.

Избыточный вес. При увеличении веса связки и мышцы не выдерживают и растягиваются. Их слабость и дисбаланс приводит к неправильному распределению нагрузки на стопу, формируя плоскостопие.

Плоскостопие. Предрасполагающий фактор развития вальгусной деформации стопы.

Травмы стопы. Удар, растяжение, ушибы, перелом могут являться первопричиной изменений. Однако в период реабилитации или восстановления человек автоматически пытается перенести вес тела на здоровую ногу. Таком образом повышается нагрузка, и деформация может возникнуть даже на здоровой ноге.

Длительное ношение неправильной обуви с зауженными носами может провоцировать смещение пальца, а высокие каблуки увеличивают нагрузку при ходьбе на плюснефаланговый сустав первого пальца.

Эндокринные нарушения влияют на состояние соединительных тканей и могут стать причиной ослабления связочного аппарата.

Важно понимать, что при первых симптомах вальгусной деформации необходимо проконсультироваться с ортопедом или хирургом, чтобы определить степень изменения. От этого будет зависеть дальнейший способ лечения.

При консервативных способах индивидуально подбираются специальная ортопедическая обувь и стельки. Это позволяет уменьшить и правильно распределить нагрузку на стопу, а также снижает болезненные ощущения. Физиотерапевтические процедуры и упражнения помогают укрепить мышцы. При болевом синдроме врач может назначить противовоспалительные препараты для снижения воспаления в зоне поражения.

Если консервативные методы не приводят к желаемому результату, может быть назначено хирургическое лечение. Минимально инвазивные методы коррекции выполняются через небольшие разрезы. В случаях выраженной деформации может быть проведена остеотомия — частичное удаление или изменение кости для восстановления ее положения. Для суставной фиксации проводят хирургическую операцию артродез — кости сустава соединяют вместе. Возможна также хирургическая коррекция сухожилий для восстановления положения пальцев стопы в норме.

Выбор метода лечения определяет хирург-ортопед, исходя из диагностики данных, клинической картины и желания пациента. Но важно помнить, что заболевание всегда легче предотвратить, чем лечить.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Савченко Сергей Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме Специалист Чеканов Максим В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата Специалист Семевский Андрей Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.

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