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Ирина Гусакова

Врач: "Детокс-чаи — коммерческая история, основанная на страхах людей"

3:04
Здоровье » Здоровье и профилактика

По запросу "детокс-чай" любой поисковик в интернете выдает сотни ссылок. Для очистки организма предлагается пить алтайские, кавказские и сибирские травяные сборы, а также индийские, японские и китайские чаи со всевозможными добавками. Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, насколько эффективны эти продукты и к чему может привести их употребление.

Врач: "Детокс-чаи — коммерческая история, основанная на страхах людей"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Детокс-чаи: очищают ли они организм

Организм — это отлично сбалансированная система, отлаженная миллионами лет эволюции. Если человек здоров, все отходы жизнедеятельности выводятся наружу естественным путем с помощью печени, почек, кишечника, через кожу. В этом процессе не нужны дополнительные стимулы.

"В организме нет шлаков и токсинов, он устроен таким образом, что успешно регулирует обмен веществ и выводит все ненужное самостоятельно. Любые сторонние вмешательства в данном случае — это всего лишь маркетинговый ход. Детокс-чаи — очередная коммерческая история, основанная на страхах и тревогах людей. И к сожалению, она не так безопасна, как кажется на первый взгляд", — отмечает Екатерина Кашух.

Большинство детокс-чаев представляют собой травяные сборы. В них может входить собственно чай, высушенный и ферментированный по разным технологиям, а также мята, мелисса, лемонграсс, ромашка и еще десятки видов растений. Для того чтобы вызвать послабление стула и мочегонный эффект, в состав таких чаев могут включать сено, крушину, растительные диуретики.

"Есть распространенный стереотип, якобы травы безвредны для организма. Но на самом деле любые травяные составы потенциально опасны для печени — главного органа, который участвует в естественной детоксикации организма. То есть злоупотребляя детокс-составами, чтобы "вывести" из организма несуществующие токсины, человек рискует получить обратный эффект и "сломать" идеально отлаженную естественную систему очистки. Конечно, чаще всего любителю таких чаев грозят только лишние траты на бесполезные напитки, диарея и частое мочеиспускание. Но есть реальные случаи, когда люди после детокс-курсов попадали в больницу с желтухой, острой печеночной недостаточностью и даже потребностью в срочной трансплантации печени", — рассказывает эксперт "Гемотест".

Для поддержки нормальной работы здорового организма детоксы любых видов не нужны, достаточно следовать давно известным всем рекомендациям по здоровому образу жизни. А при развитии заболеваний, связанных с нарушением метаболизма и задержкой в организме тех или иных веществ, необходимо обращаться к врачу и лечиться по протоколам, основанным на данных доказательной медицины.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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