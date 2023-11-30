По запросу "детокс-чай" любой поисковик в интернете выдает сотни ссылок. Для очистки организма предлагается пить алтайские, кавказские и сибирские травяные сборы, а также индийские, японские и китайские чаи со всевозможными добавками. Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, насколько эффективны эти продукты и к чему может привести их употребление.
Организм — это отлично сбалансированная система, отлаженная миллионами лет эволюции. Если человек здоров, все отходы жизнедеятельности выводятся наружу естественным путем с помощью печени, почек, кишечника, через кожу. В этом процессе не нужны дополнительные стимулы.
"В организме нет шлаков и токсинов, он устроен таким образом, что успешно регулирует обмен веществ и выводит все ненужное самостоятельно. Любые сторонние вмешательства в данном случае — это всего лишь маркетинговый ход. Детокс-чаи — очередная коммерческая история, основанная на страхах и тревогах людей. И к сожалению, она не так безопасна, как кажется на первый взгляд", — отмечает Екатерина Кашух.
Большинство детокс-чаев представляют собой травяные сборы. В них может входить собственно чай, высушенный и ферментированный по разным технологиям, а также мята, мелисса, лемонграсс, ромашка и еще десятки видов растений. Для того чтобы вызвать послабление стула и мочегонный эффект, в состав таких чаев могут включать сено, крушину, растительные диуретики.
"Есть распространенный стереотип, якобы травы безвредны для организма. Но на самом деле любые травяные составы потенциально опасны для печени — главного органа, который участвует в естественной детоксикации организма. То есть злоупотребляя детокс-составами, чтобы "вывести" из организма несуществующие токсины, человек рискует получить обратный эффект и "сломать" идеально отлаженную естественную систему очистки. Конечно, чаще всего любителю таких чаев грозят только лишние траты на бесполезные напитки, диарея и частое мочеиспускание. Но есть реальные случаи, когда люди после детокс-курсов попадали в больницу с желтухой, острой печеночной недостаточностью и даже потребностью в срочной трансплантации печени", — рассказывает эксперт "Гемотест".
Для поддержки нормальной работы здорового организма детоксы любых видов не нужны, достаточно следовать давно известным всем рекомендациям по здоровому образу жизни. А при развитии заболеваний, связанных с нарушением метаболизма и задержкой в организме тех или иных веществ, необходимо обращаться к врачу и лечиться по протоколам, основанным на данных доказательной медицины.
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Парке культуры
Зубовский б-р, д. 35, стр. 1
|
|
Евромедклиник
Сиреневый бульвар, д. 32а
|
|
Московский доктор в Чертаново
Балаклавский пр-т, д. 5
|
2947 отзывов
|
МЦ в Марьино
многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »
|
4315 отзывов
|
Медицина и Красота на Павелецкой
многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
|
743 отзыва
|
Клиника андрологии
многопрофильный медицинский центр
2-й Сыромятнический пер., д. 10
Курская
Курская
Чкаловская
Клиника андрологии. В клинике оказывают широкий спектр медицинских и косметологических процедур пациентам старше 18 лет. Клиника предлагает консультац... читать далее »
Первичный приём от 1820 руб.
Человеческое тело представляет собой удивительный механизм, впечатляющий своей устойчивостью.