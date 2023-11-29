Диет существует масса, и каждый раз нам рассказывают, что именно эта или та диета является волшебной. Две-три недели — и результат налицо. Если соблюдать строго диету, так чаще всего и происходит. И тут в целом неважно, какая была диета, ведь любые ограничения питания приведут к потере веса. Но вот беда, уже через пару недель без диеты вес возвращается, да еще и с добавкой. Перепугавшийся организм бьёт тревогу и запасает больше жировой ткани для будущих диет. О том, почему диеты не работают, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Любая диета — это кратковременный стресс для организма. Даже если забыть о возможном вреде, диета — это кратковременная мера. Невозможно закрепить позитивный эффект от диеты, а именно похудение, и зафиксировать вес без постоянного перехода на здоровое, полезное и, главное, сбалансированное питание.
Что необходимо сделать? Сократить или полностью отказаться от употребления добавленного сахара. Выбирайте продукты без сахара в составе, причем обращайте внимание на состав даже у тех продуктов, где сахара быть не должно. Например, готовые блюда, супы, мясные изделия. Производители очень любят использовать сахар в качестве консерванта, заявляя о его натуральности. Это позволяет отказаться от е-добавок, но что хуже: сахар или искусственный консервант — большой вопрос.
Сократите потребление мясных и молочных продуктов, в них слишком много насыщенных жиров. Недостаток жиров в балансе питания компенсируйте растительными ненасыщенными жирами, больше всего таких жиров в растительным маслах, орехах, авокадо.
"Мы воспринимаем диету как испытание, вот продержимся пару недель и станем красивыми и здоровыми. А потом после такого испытания наступает компенсация. Мы приходим в магазин и "отрываемся" по полной. Набираем сладкого, мясного, жирных молочных продуктов. А все потому, что наш организм в шоке от произошедшего, он-то не в курсе, что это все во благо. Более того, теперь для нас любая диета — это стресс, испытание, возникают ассоциации с негативными эмоциями. После такого вряд ли мы будем готовы на новые испытания здоровым образом жизни", — отмечает эксперт.
Важно воспринимать любую диету как возможность отдохнуть своему пищеварению. Идите на диету осознанно. Но лучше, конечно, постепенно без стресса менять свой рацион и балансировать его. Возможно, вашему организму понравится питаться правильно.
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