Диетолог Кабанов: "После диеты вес вернётся, да ещё и с добавкой"

3:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Диет существует масса, и каждый раз нам рассказывают, что именно эта или та диета является волшебной. Две-три недели — и результат налицо. Если соблюдать строго диету, так чаще всего и происходит. И тут в целом неважно, какая была диета, ведь любые ограничения питания приведут к потере веса. Но вот беда, уже через пару недель без диеты вес возвращается, да еще и с добавкой. Перепугавшийся организм бьёт тревогу и запасает больше жировой ткани для будущих диет. О том, почему диеты не работают, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: https://www.dstv.com/mzansimagic/en-za/news/dangerous-diets-before-your-wedding

Почему диета не работает

Слишком короткий срок

Любая диета — это кратковременный стресс для организма. Даже если забыть о возможном вреде, диета — это кратковременная мера. Невозможно закрепить позитивный эффект от диеты, а именно похудение, и зафиксировать вес без постоянного перехода на здоровое, полезное и, главное, сбалансированное питание.

Что необходимо сделать? Сократить или полностью отказаться от употребления добавленного сахара. Выбирайте продукты без сахара в составе, причем обращайте внимание на состав даже у тех продуктов, где сахара быть не должно. Например, готовые блюда, супы, мясные изделия. Производители очень любят использовать сахар в качестве консерванта, заявляя о его натуральности. Это позволяет отказаться от е-добавок, но что хуже: сахар или искусственный консервант — большой вопрос.

Сократите потребление мясных и молочных продуктов, в них слишком много насыщенных жиров. Недостаток жиров в балансе питания компенсируйте растительными ненасыщенными жирами, больше всего таких жиров в растительным маслах, орехах, авокадо.

Психологический аспект

"Мы воспринимаем диету как испытание, вот продержимся пару недель и станем красивыми и здоровыми. А потом после такого испытания наступает компенсация. Мы приходим в магазин и "отрываемся" по полной. Набираем сладкого, мясного, жирных молочных продуктов. А все потому, что наш организм в шоке от произошедшего, он-то не в курсе, что это все во благо. Более того, теперь для нас любая диета — это стресс, испытание, возникают ассоциации с негативными эмоциями. После такого вряд ли мы будем готовы на новые испытания здоровым образом жизни", — отмечает эксперт.

Важно воспринимать любую диету как возможность отдохнуть своему пищеварению. Идите на диету осознанно. Но лучше, конечно, постепенно без стресса менять свой рацион и балансировать его. Возможно, вашему организму понравится питаться правильно.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия

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