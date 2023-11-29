Напряжение мышц шеи: невролог рассказала, как от него избавиться

3:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Напряжение, или дефанс мышц шеи — это достаточно распространенная жалоба, с которой люди обращаются к врачу. Часто такое состояние сопровождается и другими симптомами — тянущей или простреливающей болью в области шеи, скованностью движений, которая ограничивает возможность повернуть или наклонить голову, резкой приступообразной болью в затылочной области головы.

Фото: https://centrosanas.com/

Как справиться с напряжением в шее и облегчить самочувствие до приема специалиста — рассказала читателям Pravda.Ru невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Как избавиться от напряжения в шее

"Напряжение мышц шеи — это не самостоятельное заболевание, а симптом, который может указывать на ряд других болезней и состояний. Чаще всего неприятные ощущения появляются после сна в неудобном положении или резкого, неловкого поворота головы. Среди других возможных причин — миозит (воспаление мышц) шейного отдела, дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника, в обиходе известные как "шейный остеохондроз”, к которым относится и спондилоартроз — изнашивание суставов между отростками позвонков", — объясняет врач.

Тактику лечения напряжения мышц шеи должен определить врач в зависимости от причины, по которой появился неприятный симптом. Однако до приема специалиста можно облегчить самочувствие — использовать местные обезболивающие мази, гели или пластыри, использовать аппликаторы для расслабления мышц шейного отдела. Например, для расслабления мышц можно аккуратно помассировать шею роликом с металлическими или пластмассовыми иглами или в течение 15-30 минут полежать на массажном коврике.

В дальнейшем, в зависимости от причины болезни, врач может порекомендовать курс нестероидного противовоспалительного средства, миорелаксанта, препарата для улучшения кровоснабжения избыточно напряженных мышц.

Иногда справиться с напряжением помогает шина Шанца — шейный бандаж, который позволяет снять нагрузку с шеи. Для укрепления мышц шеи носить его достаточно в течение 15-20 минут несколько раз в день, конкретную схему также подбирает врач.

Также есть специальный комплекс упражнений, который поможет расслабить мышцы шеи и займет всего около 5 минут.

Для начала нужно аккуратно помассировать боковые поверхности шеи с каждой стороны.

Затем вытянуть руки перед собой и согнуть их в локтях — так, чтобы сохранялся угол 90 градусов.

После этого максимально широко развести локти.

Затем необходимо "порисовать” плечами восьмерки, каждый раз отводя плечи все дальше и дальше. Упражнения следует синхронизировать с дыханием: на вдохе плечо уходит вперед, а на выдохе — назад.

В финале можно осторожно сделать несколько наклонов головы к плечам. Все упражнения выполняются медленно.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Савченко Сергей Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме Специалист Чеканов Максим В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата Специалист Семевский Андрей Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.

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