Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Выгоняем монстров из-под кровати: психолог рассказал, как избавиться от страха темноты

2:42
Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Страх перед темнотой обычно приходит внезапно и необъяснимо. Только вчера ребенок мирно засыпал в полумраке, а сегодня он видит монстров, ведьм и всякое зло в темных углах детской. О том, откуда берется боязнь темноты у ребенка и как с этим справиться, рассказал читателям Pravda.Ru психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт.

Выгоняем монстров из-под кровати: психолог рассказал, как избавиться от страха темноты
Фото: https://www.hindustantimes.com is licensed under https://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/beware-nightmares-are-not-so-harmless-they-can-kill-you/story-3SQqePewUTG96c73ulzLsJ.html

Откуда берется страх темноты

Все родители, которые регулярно укладывают ребенка спать, вынуждены под чутким присмотром своего чада трижды проверить окна, шкаф, пространство под кроватью детской, чтобы не дать оборотням и ведьмам проникнуть в жилище, хотя страх перед темнотой — это на самом деле страх перед их собственным воображением. Как все неизвестные или плохо видимые вещи, тьма вызывает неуверенность, особенно у детей. Это стимулирует воображение: что скрыто за занавесом? Почему дерево перед окном такое страшное? Кто шуршит в шкафу?

Травматический опыт как причина

Если боязнь темноты у детей очень сильна, то за этим также может стоять определенный опыт. Но паника по поводу темноты также может быть бессознательно предложена родителями, например, если они автоматически предполагают, что их ребенок боится темноты, и постоянно избегают всех темных мест. Порой, бывает, сами пугают Бабой Ягой или бабайкой расшалившегося ребенка. В этом случае страхи часто сохраняются в течение очень долгого времени, потому что они менее интуитивны.

Очень важно: не терять терпение. Если дети внезапно начинают бояться темноты, то укладывание их спать может стать утомительным занятием. После насыщенного трудового дня это также нервирует родителей. Тем не менее необходимо постараться сохранять спокойствие, а также проявлять понимание. Для маленького ребенка его страхи полностью реальны. Отвергая их как чушь или не слушая, можно серьезно поколебать доверие ребенка.

Что предпринять:

  • Необходимо выяснить у ребенка, чего он боится, и постараться вместе с ним решить, как лучше всего прогнать (победить) призрака и страшных персонажей.
  • Желательно создать спокойную, знакомую атмосферу перед сном.
  • С ситуацией поможет справиться, например, чтение историй или сказок, в которых обсуждаются страх и смелость.
  • Можно приобрести ночник, чтобы предметы или их очертания не казались такими жуткими.
  • На ночь полезно выпить стакан теплого молока с медом.
  • Необходимо проветрить комнату перед сном.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

Специалисты

5.0
66 отзывов
 Литвинов
Александр Викторович
Психолог
Стаж 42 года
Врач высшей категории
Приём от 4500 руб.
Московский Городской Психоэндокринологический Центр на Арбате
ул. Арбат, д. 25/36
4.4
46 отзывов
 Шипилова
Мария Игоревна
Психолог
Стаж 1 год
Врач второй категории
Приём от 2490 руб.
Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево
Миклухо-Маклая, д.18/1
4.0
3 отзыва
 Зень
Анастасия Георгиевна
Психолог
Стаж 21 год
Врач второй категории
Приём от 2490 руб.
Центр детской речевой неврологии и реабилитации НейроСпектр Беляево
Миклухо-Маклая, д.18/1

Клиники

10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.8
165 отзывов
 Ушакова Екатерина Петровна на Бурденко медицинская клиника
ул. Бурденко, д. 11а
Парк культуры
Смоленская
Фрунзенская
Парк культуры
Первичный приём от 4000 руб.
9.8
165 отзывов
 Ушакова Екатерина Петровна медицинская клиника
Ангелов переулок, д. 8
Митино
Пятницкое шоссе
Первичный приём от 4000 руб.

Новости Все >
Economist: причиной конфликта Зеленского и Залужного стал "трезвый взгляд" главкома ВСУ
В России создадут первый отечественный платёжный терминал к 2024 году
Эксперты рассказали о пользе "расхламления" перед Новым годом
Священник Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно держать Рождественский пост
Учёные доказали естественное происхождение COVID-19
Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о своих поездках в электричке
Диетолог назвал три способа сэкономить на новогоднем столе
В Дагестане неизвестные подожгли релейный шкаф
Убитыми в Турции россиянками оказалась риелтор и её дочь-подросток
Эльвира Набиуллина попала в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии Politico
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
ВНИИ ГОЧС: шторм может обрушиться на 15 регионов России
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Военкор Евгений Лисицын рассказал, что у Клещеевки иностранные наёмники массово сдаются в плен с обморожениями
Путин назвал главную цель русского мира — его воссоединение Любовь Степушова Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев Виктор Пахомов Сербской православной церкви в Хорватии грозит банкротство Михаил Плисюк
Шокирующий инцидент: девочку вытолкнули из окна во время перемены в частной школе
Певца Прохора Шаляпина нашли задушенным в зале в центре Москвы
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Русским приготовили ловушку: "Это как "Минск", только без "Минска"
Последние материалы
Выгоняем монстров из-под кровати: психолог рассказал, как избавиться от страха темноты
В России создадут первый отечественный платёжный терминал к 2024 году
Эксперты рассказали о пользе "расхламления" перед Новым годом
Священник Филипп Ильяшенко рассказал, как правильно держать Рождественский пост
Учёные доказали естественное происхождение COVID-19
Покупка недвижимости в Турции: подводные камни
Глава Приморского края Олег Кожемяко рассказал о своих поездках в электричке
Диетолог назвал три способа сэкономить на новогоднем столе
В Дагестане неизвестные подожгли релейный шкаф
Убитыми в Турции россиянками оказалась риелтор и её дочь-подросток
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников