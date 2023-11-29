Страх перед темнотой обычно приходит внезапно и необъяснимо. Только вчера ребенок мирно засыпал в полумраке, а сегодня он видит монстров, ведьм и всякое зло в темных углах детской. О том, откуда берется боязнь темноты у ребенка и как с этим справиться, рассказал читателям Pravda.Ru психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт.
Все родители, которые регулярно укладывают ребенка спать, вынуждены под чутким присмотром своего чада трижды проверить окна, шкаф, пространство под кроватью детской, чтобы не дать оборотням и ведьмам проникнуть в жилище, хотя страх перед темнотой — это на самом деле страх перед их собственным воображением. Как все неизвестные или плохо видимые вещи, тьма вызывает неуверенность, особенно у детей. Это стимулирует воображение: что скрыто за занавесом? Почему дерево перед окном такое страшное? Кто шуршит в шкафу?
Если боязнь темноты у детей очень сильна, то за этим также может стоять определенный опыт. Но паника по поводу темноты также может быть бессознательно предложена родителями, например, если они автоматически предполагают, что их ребенок боится темноты, и постоянно избегают всех темных мест. Порой, бывает, сами пугают Бабой Ягой или бабайкой расшалившегося ребенка. В этом случае страхи часто сохраняются в течение очень долгого времени, потому что они менее интуитивны.
Очень важно: не терять терпение. Если дети внезапно начинают бояться темноты, то укладывание их спать может стать утомительным занятием. После насыщенного трудового дня это также нервирует родителей. Тем не менее необходимо постараться сохранять спокойствие, а также проявлять понимание. Для маленького ребенка его страхи полностью реальны. Отвергая их как чушь или не слушая, можно серьезно поколебать доверие ребенка.
Что предпринять:
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