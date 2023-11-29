Выгоняем монстров из-под кровати: психолог рассказал, как избавиться от страха темноты

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Страх перед темнотой обычно приходит внезапно и необъяснимо. Только вчера ребенок мирно засыпал в полумраке, а сегодня он видит монстров, ведьм и всякое зло в темных углах детской. О том, откуда берется боязнь темноты у ребенка и как с этим справиться, рассказал читателям Pravda.Ru психотерапевт, клинический психолог Евгений Гиберт.

Фото: https://www.hindustantimes.com is licensed under https://www.hindustantimes.com/health-and-fitness/beware-nightmares-are-not-so-harmless-they-can-kill-you/story-3SQqePewUTG96c73ulzLsJ.html

Откуда берется страх темноты

Все родители, которые регулярно укладывают ребенка спать, вынуждены под чутким присмотром своего чада трижды проверить окна, шкаф, пространство под кроватью детской, чтобы не дать оборотням и ведьмам проникнуть в жилище, хотя страх перед темнотой — это на самом деле страх перед их собственным воображением. Как все неизвестные или плохо видимые вещи, тьма вызывает неуверенность, особенно у детей. Это стимулирует воображение: что скрыто за занавесом? Почему дерево перед окном такое страшное? Кто шуршит в шкафу?

Травматический опыт как причина

Если боязнь темноты у детей очень сильна, то за этим также может стоять определенный опыт. Но паника по поводу темноты также может быть бессознательно предложена родителями, например, если они автоматически предполагают, что их ребенок боится темноты, и постоянно избегают всех темных мест. Порой, бывает, сами пугают Бабой Ягой или бабайкой расшалившегося ребенка. В этом случае страхи часто сохраняются в течение очень долгого времени, потому что они менее интуитивны.

Очень важно: не терять терпение. Если дети внезапно начинают бояться темноты, то укладывание их спать может стать утомительным занятием. После насыщенного трудового дня это также нервирует родителей. Тем не менее необходимо постараться сохранять спокойствие, а также проявлять понимание. Для маленького ребенка его страхи полностью реальны. Отвергая их как чушь или не слушая, можно серьезно поколебать доверие ребенка.

Что предпринять:

Необходимо выяснить у ребенка, чего он боится, и постараться вместе с ним решить, как лучше всего прогнать (победить) призрака и страшных персонажей.

Желательно создать спокойную, знакомую атмосферу перед сном.

С ситуацией поможет справиться, например, чтение историй или сказок, в которых обсуждаются страх и смелость.

Можно приобрести ночник, чтобы предметы или их очертания не казались такими жуткими.

На ночь полезно выпить стакан теплого молока с медом.

Необходимо проветрить комнату перед сном.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Литвинов Александр Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств. Специалист Шипилова Мария Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями. Специалист Зень Анастасия Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

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