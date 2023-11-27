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Ирина Гусакова

Врач перечислила признаки деменции на ранней стадии

4:12
Здоровье » Здоровье и профилактика

Деменция — это синдром, при котором человек постепенно утрачивает когнитивные и практические способности. Она может развиваться по-разному. Так, после перенесенных инсультов, черепно-мозговых травм или в результате некоторых нейродегенеративных заболеваний необратимые изменения в головном мозге могут формироваться очень быстро. Однако в большинстве случаев нейродегенерации или хронической сосудистой патологии головного мозга деменция развивается достаточно длительно, в течение нескольких лет, а когнитивные расстройства нарастают постепенно. О том, какие изменения в интеллектуальном развитии должны насторожить, рассказала невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.

Врач перечислила признаки деменции на ранней стадии
Фото: Минздрав РФ

Как распознать деменцию на ранней стадии

"Деменция — состояние прогрессирующее, со временем ее симптомы неуклонно нарастают. Чем раньше человек заметит, что с его памятью и интеллектом что-то пошло не так, тем выше шансы замедлить патологический процесс. Самые ранние изменения когнитивных функций называют додементными, они могут появиться уже в возрасте 30 лет (однако так бывает редко, обычно когнитивные изменения начинаются после 65 лет). На этом этапе только сам человек может заметить, что ему хуже даются когнитивные нагрузки, с которыми раньше он справлялся без труда. Например, становится трудно вспомнить свой номер телефона или запомнить список покупок, приходится сверяться с данными в смартфоне или носить с собой бумажный список", — рассказала невролог.

Додементные изменения часто в силах зафиксировать только расширенные диагностические тесты, однако в ходе очной консультации опытный врач любой специальности может заподозрить начало ухудшения когниции. В этом случае человеку посоветуют пристальнее следить за своим самочувствием и регулярно приходить на консультацию к неврологу и психиатру.

"Со временем додементные изменения сменяются характерными симптомами деменции, теперь их может заметить не только сам человек (если у него сохранена критика к своему состоянию), но и его окружение. Так, могут появиться проблемы с речью и памятью, человек теряет способность концентрироваться и ясно мыслить, начинает забывать сложные слова, путать термины, у него может спонтанно меняться настроение, снижаются семейная и социальная активность. Возникают и двигательные нарушения, например, трудности с координацией движений, равновесием, походкой", — объяснила Екатерина Демьяновская.

Если не вмешаться в этот процесс, деменция может привести к тому, что человеку достаточно быстро придется прекратить заниматься профессиональной деятельностью, и он перестанет обслуживать себя в быту. Причем в это время он еще будет способен поддержать разговор, смотреть и понимать телепередачи, даже читать книги. Но осмыслить или воспроизвести спустя некоторое время увиденное, услышанное или прочитанное уже не сможет. На этом этапе человек становится полностью зависим от ухода окружающих, оставлять его одного небезопасно.

Выявить когнитивные расстройства помогают нейропсихологические тесты. Они оценивают основные функции мозга — память, восприятие и распознавание, речь, двигательные навыки и интеллект. В ходе тестирования человека просят выполнить простые задания, например, запомнить несколько слов или картинок, показать, как резать ножницами бумагу или написать несколько слов, назвать сходства и различия предметов. За каждое задание даются баллы, чем их меньше, тем неудовлетворительнее результат. Для дополнительной диагностики также могут назначить инструментальные обследования — МРТ или КТ головного мозга, в том числе с визуализацией сосудов головного мозга, УЗИ сосудов шеи, электроэнцефалограмму, лабораторные исследования, говорит врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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