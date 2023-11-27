Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Фитнес-тренер назвала три упражнения от боли в пояснице

3:42
Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в пояснице — распространённая проблема у большинства людей. Причины боли могут быть самые разные: травмы и спазмы, воспалительные процессы, боль после тренировки или при выполнении домашней работы.

Фитнес-тренер назвала три упражнения от боли в пояснице
Фото: Минздрав России

Почему поясница так нагружаема? Одна из причин — поясничные позвонки L1-L5 вместе с крестцом принимают на себя основную часть нагрузки, такая уж их участь и анатомическое место в вертикальном положении тела человека. Возникает поясничный лордоз с 9-12 месяцев (первые попытки ходить) и полностью закрепляется ….к 20 годам (нюансы физического развития, сила мышц, образ жизни сильно влияют на эти сроки). Эти позвонки очень крупные, почти треугольные, поперечные отростки располагаются практически фронтально и созданы быть максимально стабильными.

Ошибочно полагать, что при боли в пояснице работать надо непосредственно с поясницей. С точностью наоборот: работать необходимо с соседними, гораздо менее мобильными регионами: тазобедренным суставом и грудным отделом позвоночника.

Тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness Анастасия Попова специально для читателей Pravda.Ru поделилась эффективными упражнениями от боли в пояснице.

Упражнения от боли в пояснице

С учётом работы поперечной мышцы живота учитесь включать "глубокий блок" в базовых упражнениях, правильно дышите.

  • Упражнение 1: Сгибания позвоночника с согнутыми бёдрами 90°.

Исходное положение: лёжа на спине, кисти за головой в замок, локти в поле бокового зрения, расположить бёдра и колени под 90° относительно туловища, исключив прогиб в пояснице, стопы упираются в стену.

На выдохе выполнить сгибание позвоночника до нижнего края лопаток.

На вдохе вернуться в и. п.

Повторить 16-25 раз, до устойчивого жжения в прямой мышце живота и с сохранением контроля положения позвоночника.

  • Упражнение 2: "Тазовые часы" по методике Пилатеса.

Исходное положение: лёжа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на полу на ширине таза, руки вдоль туловища, позвоночник нейтрален.

На выдохе выполнить передний наклон таза, активируя четырехглавую мышцу бедра и двигая крестец назад и вниз, задержать на 2 секунды.

На вдохе выполнить задний наклон таза, активируя большие ягодичные, крестец двигая вперёд и вверх, задержать на 4 секунды.

Занять и. п.

Повторить 8-12 повторений до расслабления поясничного региона.

Развивайте мобильность грудного отдела и тазобедренных суставов: именно их недостаток ведёт к гипермобильности и нестабильности поясницы, она буквально "перерабатывает" за названных соседей.

  • Упражнение 3: "МФР грудного отдела позвоночника" с роллом для МФР или валиком из коврика/полотенца.

Исходное положение: лёжа на спине, расположиться на ролле (валике) под нижними краями лопаток, ноги согнуты в коленях, стопы на полу на ширине таза, кисти в замке за головой.

Исключить движение в шее и пояснице.

На вдохе разгибание грудных позвонков, задержать на 4 секунды.

На вдохе занять исходное положение.

Повторить 8-12 раз до ощущения тепла в центре спины.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Попыхов Дмитрий
Проводит исключительно безлекарственную психотерапию неврозов (паническое расстройство, фобии, навязчивости, стрессовое расстройство и др.), владеет арт-терапевтическими, гипнотерапевтическими техниками, ДПДГ и методами краткосрочной стратегической терапии
Специалист Шишов Георгий
Врач психотерапевт, психолог
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств

Специалисты

5.0
41 отзыв
 Попыхов
Дмитрий Александрович
Психолог
Стаж 23 года
Приём от 4000 руб.
Частный врач
Климентовский переулок, д. 6
4.9
161 отзыв
 Шишов
Георгий Владимирович
Психолог
Стаж 34 года
Врач высшей категории
Приём от 5000 руб.
Ист Клиник на Соколе
Ленинградский пр-т, д. 76, корп. 3
Частный врач
Сретенский бульвар, д. 2
4.9
209 отзывов
 Гончарова
Маргарита Ивановна
Психолог
Стаж 31 год
Приём от 4490 руб.
Медицинский центр ОН КЛИНИК на Таганке
ул. Воронцовская, д. 8, стр. 6

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
В Карелии опровергли слух о возмущении жителей мигрантами на границе с Финляндией
В Тюмени мошенники обманули женщину на 5,3 млн рублей, предложив стать инвестором
Наталья Горчакова раскрыла подробности отношений Пьехи с сыном: "Стас молодец"
Дочь Ларисы Гузеевой перечислила условия для будущего мужа
Врач рассказала, как быстро поднять давление: для этого нужен стакан воды
Врач перечислила симптомы дефицита магния
Эксперты рассказали, как правильно водить автомобиль в снегопад
Врач: "Ферментированные продукты предотвращают запор"
Агата Муцениеце вывезла детей в Латвию, игнорируя возражения Прилучного
Врач Кондратенко: посещение сауны поможет укрепить иммунитет зимой
Популярное
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"

Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.

Владимир Пресняков: уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
В возрасте 38-ми лет не стало российского актёра, снявшегося в сериале "Невский"
Эсминец США перехватил йеменские крылатые ракеты в Красном море. Это война? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
Пугачёва опозорилась перед россиянами
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Уличённая ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео
Уличённая ФСБ в госизмене татуированная россиянка попала на видео
Последние материалы
В Карелии опровергли слух о возмущении жителей мигрантами на границе с Финляндией
В Тюмени мошенники обманули женщину на 5,3 млн рублей, предложив стать инвестором
Фитнес-тренер назвала три упражнения от боли в пояснице
Наталья Горчакова раскрыла подробности отношений Пьехи с сыном: "Стас молодец"
Дочь Ларисы Гузеевой перечислила условия для будущего мужа
Врач рассказала, как быстро поднять давление: для этого нужен стакан воды
Врач перечислила симптомы дефицита магния
Эксперты рассказали, как правильно водить автомобиль в снегопад
Врач: "Ферментированные продукты предотвращают запор"
Агата Муцениеце вывезла детей в Латвию, игнорируя возражения Прилучного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников