Врач: "Неприятные запахи тела могут указывать на опасные заболевания"

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В 19 веке врачи определяли болезни по запахам. Сегодня существуют более точные и современные диагностики, но запах может стать "звоночком" для похода к терапевту, благодаря которому вам могут дать направление на анализы или отправить к профильному специалисту.

Фото: flickr.com

О том, какие неприятные запахи могут указывать на опасные заболевания, рассказал читателям Pravda. Ru врач интегративной медицины и кандидат медицинских наук Руслан Масгутов.

Запахи организма, которые могут указывать на опасные заболевания

Металлический привкус во рту и запах ацетона в выдыхаемом воздухе

Нередко эти симптомы могут указывать на наличие сахарного диабета. Также они могут появиться и у человека, который перешел на кетодиету, в которой почти отсутствуют углеводы и преобладают жиры (печень начинает чрезмерно вырабатывать кетоновые тела, которые имеют такой специфический запах).

Если от вас пахнет ацетоном, необходимо обратиться к терапевту. В качестве самодиагностики вы также можете сдать анализы на гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в крови натощак.

Запах тухлых яиц

Неприятный запах, который появляется обычно вместе с потом, может указывать на проблемы с кишечником и высокий уровень патогенной нагрузки в виде бактерий или вирусов. Пот является одной из главных систем детоксикации организма, и его запах может указывать на наличие токсинов. Причиной их появления в организме может стать нарушение микробиома кишечника или другие инфекции, которые негативно сказываются на здоровье.

Если вы замечаете подобные запахи или у вас есть подозрение на проблемы с ЖКТ, желательно обратиться к врачу. Специалист сможет провести необходимые исследования, оценить общее состояние организма и предоставить рекомендации по лечению и поддержанию здоровья кишечника.

Кислый (уксусный) запах

Этот запах может говорить о развитии туберкулеза. Но чаще он связан с дефицитом витамина D (по статистике выявляется почти у 90% населения России), который оказывает влияние на иммунную систему и помогает ей бороться с инфекциями.

При наличии кислого (уксусного) запаха рекомендуется обратиться к врачу, сделать флюорографию, проверить уровень витамина D и при необходимости, после расшифровки анализов, начать принимать его в водорастворимой форме.

Запах тухлого мяса

Такой неприятный запах может свидетельствовать о развитии онкологического заболевания. Но не все люди обладают хорошим обонянием и могут его сразу почувствовать и определить. Поэтому в некоторых клиниках Китая до сих пор успешно используют собак для обнаружения рака на ранних стадиях. Также если к вам начинает принюхиваться ваша собака, срочно стоит обратиться к врачу, сдать все необходимые анализы и пройти лечение, если оно потребуется.

Отдельно хочется отметить, что не стоит самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением (даже если вы обнаружили один из этих неприятных запахов у себя или у близких). Обратитесь за помощью к врачу, который поможет правильно определить причину вашего состояния.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Гимадеева Ольга Врач педиатр, детский гастроэнтеролог Специалист Магарина Надежда Руководитель центра педиатрии Специалист Игнатова Ольга Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин

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