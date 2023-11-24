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Ирина Гусакова

Врач рассказала про нюансы питания при ГЭРБ

3:42
Здоровье » Здоровье и профилактика

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) — это хроническое заболевание пищеварительной системы, при котором содержимое желудка и двенадцатиперстной кишки регулярно забрасывается вверх — в пищевод и вызывает воспаление его стенок. Обычно ГЭРБ протекает с чередованием обострений и периодов ремиссии.

Врач рассказала про нюансы питания при ГЭРБ
Фото: https://www.tugbayaprak.com/

Чаще всего ГЭРБ появляется из-за воспаления в желудке, а также из-за снижения тонуса желудочного клапана, который пропускает пищу в желудок и не дает ей подняться обратно в пищевод — так бывает из-за возрастных изменений, ожирения, курения, злоупотребления алкоголем. Каковы симптомы болезни и как правильно питаться, чтобы избежать обострений, — рассказала читателям Pravda. Ru гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

Особенности питания при ГЭРБ

"По статистике, ГЭРБ обычно возникает у людей с ожирением, старше 50 лет, у беременных женщин. У детей заболевание встречается примерно в два раза реже, чем у взрослых. Есть и генетическая предрасположенность к гастроэзофагеальной рефлюксной болезни", — объясняет врач.

Кроме того, риск развития ГЭРБ намного выше у тех, кто часто употребляет жирную, жареную и соленую пищу, курит, ведет малоподвижный образ жизни и имеет привычку перекусывать перед сном или даже ночью.

Типичные симптомы ГЭРБ:

  • изжога, которая усиливается после еды и физических нагрузок,
  • горечь во рту,
  • боль при глотании с утра в отсутствие ОРВИ,
  • боль в груди по ходу пищевода,
  • першение в горле и осиплость голоса.

Также у людей с таким диагнозом может появиться хронический кашель, говорит Екатерина Кашух.

Чтобы облегчить самочувствие при ГЭРБ и избежать рецидивов болезни, следует пересмотреть режим питания — отказаться от жирных и жареных блюд, сигарет, спиртных напитков, принимать пищу небольшими порциями каждые 3-4 часа, желательно примерно в одно и то же время, ужинать за 2 часа до сна.

Традиционно принято считать, что при ГЭРБ в меню можно включить:

  • нежирные молочные продукты (йогурт, творог кефир),
  • тушёное или приготовленное на пару мясо говядины, курицу, индейку,
  • рыбу (подойдет треска, окунь, щука, судак),
  • овощные, рыбные и нежирные мясные супы,
  • яйца всмятку или в виде омлета,
  • отварные или тушеные овощи,
  • домашние компоты и кисели,
  • некрепкий чай.

Пить воду нужно по потребностям, ориентируясь на собственный организм.

Чтобы не мучила изжога и другие неприятные симптомы ГЭРБ, следует отказаться от жирных и жилистых сортов мяса (таких, как баранина, свинина), наваристых супов, жареных или сваренных вкрутую яиц, сырых овощей (капусты, редьки, брюквы, помидоров, чеснока, хрена), кислых или неспелых фруктов и ягод, майонеза, копченостей, газированных лимонадов, крепкого кофе, спиртных напитков. Завтракать можно кашами долгой варки или омлетом. Перед сном можно выпить стакан нежирного кефира.

"Это общий подход к питанию при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Но ученые продолжают исследовать этот вопрос и предлагают ориентироваться на более персональный подход, при котором из меню будут исключены именно те продукты, которые вызывают у человека симптомы ГЭРБ", — резюмирует врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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Темы правильное питание

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