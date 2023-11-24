Эксперт назвала способы улучшить кровообращение в ногах

2:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Хроническая усталость, онемение, покалывание, судороги и отеки могут говорить о нарушении кровообращения в ногах. Как с этим справиться — рассказала читателям Pravda. Ru провизор, health-коуч, тренер по биохакингу Галина Хусаинова.

Фото: veinclinicperth.com.au/

Как улучшить кровообращение в ногах

Сжимайте и разжимайте пальцы ног. Упражнение можно делать сидя при любом удобном случае — в транспорте или на работе. Выполняйте не менее 30 сжиманий и разжиманий за один подход, 3-5 серий в день.

Перекатывание стопами мяча. Используйте теннисный мяч или специальный с шипами разной плотности. Это улучшает работу подошвенных артерий.

Вставайте на цыпочки, как это делают балерины. Выполняйте за один подход по 20 подъемов вверх и вниз, 2-3 серии в сутки.

Делайте старый добрый "велосипед" из положения лежа на спине. Лягте на ровную поверхность, ноги согните в тазу под углом 90 градусов. Из этого положения сгибайте и разгибайте ноги в коленях и голеностопе — крутите воображаемые педали.

Устройте контрастный душ для ног. Это может быть переключение холодной и горячей воды или попеременное опускание ног в тазики с горячей и холодной водой.

Ножные ванны. Особенно хорошо для этого подходят скипидарные растворы или ванны Залманова. Малые дозы скипидара вызывают расширение капиллярной сети, восстанавливают активность кровоснабжения. Также эффективны хвойные и бишофитные или магниевые составы.

Надевайте на ночь шерстяные носочки. Они согревают ноги, усиливают микроциркуляцию стоп и улучшают сон.

Обогатите свой рацион природными биофлавоноидами: кверцетин, рутин, дегидрокверцетин, физетин. Они содержатся в ягодах, цитрусовых и цветных овощах. Улучшают текучесть и силу тока крови фиточаи, в составе которых есть лист малины, листья гинкго билоба, ягоды калины и аронии.

Включите в ежедневную зарядку упражнения, которые направлены на проработку мышц и суставов таза. Занимайтесь танцами, ходите на лыжах, катайтесь на коньках зимой и на велосипеде летом.

Откажитесь от ношения тесного белья, узких джинсов и сидения в неудобной позе.

Чем больше пунктов будет включено в ваши ежедневные привычки, тем легче и приятней будет вашим ногам.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Ниязов Аслан Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит. Специалист Братик Александр Специалист в области лечения заболеваний молочной железы: доброкачественные, злокачественные опухоли, опухолеподобные образования, гинекомастия мужчин, узловая и диффузная мастопатии, лечение психогенно зависимых заболеваний молочной железы Специалист Токин Сергей Заслуженный врач РФ

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