Эксперт перечислил распространённые ошибки начинающих вегетарианцев

2:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В последнее время вегетарианство становится все более популярным. Люди приписывают ему различные чудодейственные свойства: снижение веса, улучшение качества кожи, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, вечная молодость и прочее. Но любая диета не может применяться бездумно. К сожалению, вдохновленные очередной "таблеткой" новички-вегетарианцы совершают ряд ошибок, которые могут отрицательно сказаться на их здоровье. Какие именно — рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Артём Опальницкий.

Фото: архив

Ошибки начинающих вегетарианцев

Недостаточное потребление микронутриентов.

В растительных продуктах содержатся не все питательные вещества, необходимые нашему организму для нормальной работы. Например, таких как:

витамин B12,

железо,

цинк,

Омега-3 жирные кислоты.

Если человек решил перейти на вегетарианство, то он должен еще тщательней относиться к своему рациону, ежегодно сдавать анализы и следить за своим состоянием. Возможно, потребуется дополнительное потребление витаминов и минералов.

Повышенная ломкость костей.

Рацион вегетарианца может вызвать слабость костей. При использовании подобной диеты необходимо потреблять необходимое количество кальция и витамина D. Однако у вегетарианцев минеральная плотность костей ниже на 5%. Как отмечается на страницах британского электронного журнала BMC Medicine, у вегетарианцев на 43% повышается риск переломов.

Ухудшение работы мозга.

Мозг потребляет значительную часть поступающей энергии, и, безусловно, ему нужны различные питательные и минеральные вещества, аминокислоты, жиры, витамины, которые содержатся в том числе в мясе.

"В Кении было проведено интересное исследование. Цель — уточнить, есть ли зависимость в мозговой деятельности от школьного питания у 500 местных детей за 7 лет. Было 3 контрольных группы: одни ели суп с мясом, второй давали ежедневно молочные продукты, третьи получали овощной суп. Увы, питание вне школы не контролировалось. Результаты показали, что школьники первой группы быстрее осваивали предметы и лучше решали математические задачи. Ученые объясняют это наличием в мясе креатина, Омега-3, карнозина, таурина, витаминов B12, D3, железа и других полезных веществ, улучающих мозговую деятельность. Конечно, это нельзя считать полноценным заключением, но еще раз напоминает нам о дополнительном контроле при употреблении растительных продуктов", — отмечает эксперт.

Если вы решили стать вегетарианцем — проконсультируйтесь со специалистом!

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников Специалист Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников Специалист Тимофеева Галина Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии

Специалисты

Клиники