В последнее время вегетарианство становится все более популярным. Люди приписывают ему различные чудодейственные свойства: снижение веса, улучшение качества кожи, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, вечная молодость и прочее. Но любая диета не может применяться бездумно. К сожалению, вдохновленные очередной "таблеткой" новички-вегетарианцы совершают ряд ошибок, которые могут отрицательно сказаться на их здоровье. Какие именно — рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Артём Опальницкий.
Ошибки начинающих вегетарианцев
В растительных продуктах содержатся не все питательные вещества, необходимые нашему организму для нормальной работы. Например, таких как:
Если человек решил перейти на вегетарианство, то он должен еще тщательней относиться к своему рациону, ежегодно сдавать анализы и следить за своим состоянием. Возможно, потребуется дополнительное потребление витаминов и минералов.
Рацион вегетарианца может вызвать слабость костей. При использовании подобной диеты необходимо потреблять необходимое количество кальция и витамина D. Однако у вегетарианцев минеральная плотность костей ниже на 5%. Как отмечается на страницах британского электронного журнала BMC Medicine, у вегетарианцев на 43% повышается риск переломов.
Мозг потребляет значительную часть поступающей энергии, и, безусловно, ему нужны различные питательные и минеральные вещества, аминокислоты, жиры, витамины, которые содержатся в том числе в мясе.
"В Кении было проведено интересное исследование. Цель — уточнить, есть ли зависимость в мозговой деятельности от школьного питания у 500 местных детей за 7 лет. Было 3 контрольных группы: одни ели суп с мясом, второй давали ежедневно молочные продукты, третьи получали овощной суп. Увы, питание вне школы не контролировалось. Результаты показали, что школьники первой группы быстрее осваивали предметы и лучше решали математические задачи. Ученые объясняют это наличием в мясе креатина, Омега-3, карнозина, таурина, витаминов B12, D3, железа и других полезных веществ, улучающих мозговую деятельность. Конечно, это нельзя считать полноценным заключением, но еще раз напоминает нам о дополнительном контроле при употреблении растительных продуктов", — отмечает эксперт.
Если вы решили стать вегетарианцем — проконсультируйтесь со специалистом!
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