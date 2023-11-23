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Ирина Гусакова

Психолог назвала основную причину возникновения синдрома Мюнхгаузена

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Синдром Мюнхгаузена — это редкое имитируемое психическое расстройство, которое встречается примерно у 7 из 100 000 пациентов и проявляется в том, что человек самостоятельно провоцирует у себя симптомы различных заболеваний со стороны соматики.

Психолог назвала основную причину возникновения синдрома Мюнхгаузена
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Главная задача человека, страдающего синдромом Мюнхгаузена, — получить дополнительное внимание, любовь, заботу или другие вторичные выгоды, сымитировав признаки какого-либо заболевания. Для достижения своей цели он может прибегать к самым разным способам самоповреждающего (направленного на причинение вреда себе) поведения, например: приему медикаментов, побочные действия которых схожи с симптомами выбранной болезни, или подтасовке результатов медицинского исследования, чтобы получить назначение лечения.

"К сожалению, врачи точно не знают, что именно вызывает это психическое заболевание. Чаще всего пациенты с этим диагнозом страдали от жестокого обращения, пренебрежения и нестабильной обстановки в детстве, из-за чего у них в должной мере не развилось чувство собственного достоинства. Отсутствие понимания собственной ценности и безусловного принятия себя заставляет их требовать "любовь" в столь деструктивной форме. Кроме того, нестабильность в детстве приводит к тому, что они, когда-то потерявшие контроль над своей жизнью, пытаются его вернуть, фабрикуя симптомы и тем самым контролируя ситуацию", — рассказывает читателям Pravda.Ru психолог, преподаватель психологии, член Ассоциации сексологов России Юлия Калачева.

В некоторых случаях при этом расстройстве можно заметить и мазохистские наклонности, пациенты могут использовать лечение от несуществующих заболеваний, чтобы наказать себя неприятными процедурами и справиться с чувством вины, добавляет эксперт.

Каким может быть синдром Мюнхгаузена

Синдром Мюнхгаузена может быть "прямым", когда человек имитирует симптоматику заболеваний у себя или "по доверенности", когда человек намеренно ухудшает состояние близких или лиц, находящихся под опекой. Страдающий расстройством "по доверенности" ведет себя так, будто человек, находящийся под его опекой, болен. Люди с расстройством могут фальсифицировать медицинскую информацию, а также лгать медицинским работникам о здоровье или состоянии находящегося под их опекой, давать опекаемым препараты, которые вредны, и настаивать на ненужных операциях. Все это они делают, чтобы завоевать симпатию или внимание окружающих. Самое страшное, что чаще всего в качестве опекаемых выступают и страдают дети, которые беззащитны.

Признаки расстройства на физическом уровне:

  • несвязанные и противоречащие друг другу симптомы со стороны медицины;
  • заинтересованность пациента в проведении инвазивных процедур;
  • продолжительное убеждение окружающих о болезненном состоянии;
  • стремление спровоцировать симптоматику заболеваний;
  • многочисленные госпитализации;
  • симптомы, не коррелирующие с внешним видом.

"Люди с синдромом Мюнхгаузена нуждаются в грамотной, квалифицированной помощи. Многие из них в детстве страдали от психического, физического или сексуального насилия и получали любовь или внимание только тогда, когда болели. Они действительно нуждаются во внимании и болеют, поскольку не способны помочь себе самостоятельно и могут причинить вред. Принятие основных психологических факторов, которые играют роль в формировании этого расстройства, может помочь медицинским работникам и обществу лучше понять эту проблему", — резюмирует психолог.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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