Синдром Мюнхгаузена — это редкое имитируемое психическое расстройство, которое встречается примерно у 7 из 100 000 пациентов и проявляется в том, что человек самостоятельно провоцирует у себя симптомы различных заболеваний со стороны соматики.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.