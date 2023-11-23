Эксперт рассказала, в каких продуктах нет антибиотиков

3:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В современном мире проблема антибиотиков не ограничивается только лекарствами, которые вы принимаете при болезни. Оказывается, что антибиотики в большом количестве проникают в нашу ежедневную пищу через мясо, молоко и другие продукты. Это имеет серьезные последствия для здоровья, окружающей среды и сопряжено с проблемами, которые нужно решать. Что следует знать о наличии антибиотиков в пище и как избежать негативных последствий — рассказала читателям Pravda.Ru психолог по осознанному питанию Лиана Валеева.

Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

Антибиотики в пище: где содержатся и как их избежать

Где содержатся антибиотики:

Мясо и молоко. Один из основных источников антибиотиков в нашей пище — это продукты животноводства. Фермеры часто используют антибиотики для ускорения роста и предотвращения болезней у скота. Это приводит к тому, что антибиотики попадают в мясо и молоко, которые мы употребляем.

Рыба и морепродукты. Даже морепродукты не всегда безопасны. В рыболовной промышленности также используют антибиотики для контроля за болезнями в аквакультуре, что может повлиять на качество продуктов.

Овощи и фрукты. Хотя антибиотики не используются непосредственно на растениях, они могут проникать в почву и воду через удобрения или из-за загрязнения окружающей среды. Это также означает, что овощи и фрукты могут содержать следы антибиотиков.

Последствия потребления антибиотиков с пищей:

Резистентность к антибиотикам. Постоянное потребление антибиотиков с пищей может способствовать развитию резистентности бактерий к антибиотикам. Это создает серьезную угрозу для здоровья, так как лечение инфекций может стать менее эффективным.

Влияние на микробиом кишечника. Антибиотики могут изменить баланс микроорганизмов в кишечнике, что может привести к различным проблемам со здоровьем, включая пищеварительные расстройства.

Как избежать антибиотиков в пище:

Покупайте органические продукты. Они имеют более строгие стандарты относительно использования антибиотиков в животноводстве.

Поддерживайте устойчивое рыболовство. При выборе морепродуктов уделяйте внимание значкам, указывающим на устойчивое рыболовство.

Мойте овощи и фрукты перед употреблением, чтобы уменьшить риск контаминации антибиотиками.

Разнообразьте рацион. Уменьшайте потребление мяса и молочных продуктов, а также предпочитайте продукты от фермеров, которые не используют антибиотики.

Важность осознанного отношения к еде и выбору питания, независимо от наличия антибиотиков, невозможно недооценить. Как потребители мы несем ответственность за то, что употребляем, как это влияет на наше здоровье и окружающую среду. Важно понимать, что абсолютно любой продукт может быть как полезным, так и вредным.

В нашем мире, где пищевая индустрия предлагает разнообразные продукты, соблазняющие вкусом и доступные в больших количествах, вредная еда стала настоящим бичом. Однако решение лежит в наших руках. Осознанный подход к питанию означает более тщательное изучение того, что мы едим, и выбор продуктов, которые приносят пользу нашему здоровью.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Литвинов Александр Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств. Специалист Шипилова Мария Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями. Специалист Зень Анастасия Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.

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