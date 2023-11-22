Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Косметолог: "Для омоложения надо выбирать жёлтый пилинг"

5:30
Здоровье » Красота » Дерматология

Осенне-зимний период — наиболее благоприятное время для проведения таких косметологических процедур, которые обычно откладываются из-за активного воздействия ультрафиолета. К ним относятся различные пилинги для профилактики и коррекции возрастных изменений. О том, какие проблемы решает пилинг и какие есть разновидности процедуры, рассказала читателям Pravda. Ru главный врач сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева.

Косметолог: "Для омоложения надо выбирать жёлтый пилинг"
Фото: Сервис стоковых фотографий freepik.com

Пилинг: какие проблемы помогает решить

Химические пилинги по своему воздействию могут быть поверхностными, срединными и глубокими. К поверхностным относятся пилинги с АНА-кислотами в составе, такими как молочная, гликолевая, яблочная, миндальная. Это водорастворимые вещества, которые работают с обновлением верхних слоев кожи и способствуют разглаживанию мелких морщин. BHA-кислоты являются липидо-растворимыми веществами и могут проникать в кожу через сальные железы, поэтому воздействуют на более глубокие слои кожи и работают в дерме.

Основной представитель этой группы — салициловая кислота. Как правило, BHA-кислоты используются против воспалений, гиперкератоза, сильных возрастных изменений и направлены на очищение, лечение угревой болезни и акне.

Пилинг с ретиноевой кислотой и другими ретиноидами (производными витамина А) относится к срединным пилингам — его состав проникает на всю глубину эпидермиса, до базальной мембраны. Его также называют желтым пилингом, потому что производные витамина А имеют специфический ярко-желтый цвет. Ретиноевая кислота непосредственно влияет на цикл обновления клеток, активизирует в дерме процесс кровообращения и отшелушивания, в результате происходит выравнивание кожи, повышение ее тургора и эластичности. Показания к назначению жёлтого пилинга: коррекция постакне, омоложение кожи, улучшение внешнего вида.

Также он предназначен для отшелушивания рогового слоя, но для этого необходим подготовительный этап — рекомендуется перед применением жёлтого пилинга провести пару сеансов поверхностных пилингов с интервалом в неделю. А если кожа при этом атопичная и обезвоженная, то дополнительно стоит задействовать биоревитализацию — косметологическую процедуру введения гиалуроновой кислоты в глубокие слои дермы с помощью микроинъекций — за две недели до химического пилинга.

Среди косметологов практикуется такой способ, когда непосредственно перед самим жёлтым пилингом наносят сначала салициловый пилинг на 2-3 минуты и тем самым подготавливают роговой слой. Экспозиция (время нанесения) жёлтого пилинга достаточно длительная — до 15 минут, и смывается он обычной водой. Если наносить его на более длительное время, то можно получить нежелательные реакции, особенно для чувствительной кожи, а именно раздражение, аллергию, отеки. И, конечно, такой достаточно агрессивный пилинг нужно делать только с разрешения врача-косметолога или дерматолога, потому что у него есть существенные противопоказания, одни из самых главных — это беременность, кормление грудью, раны и повреждения в зоне лица. Также к противопоказаниям относятся аутоиммунные заболевания в стадии декомпенсации и патологии нервной системы.

После жёлтого пилинга на лице будет наблюдаться небольшое покраснение, которое затем перейдет в стадию шелушения в среднем на две недели. Очень важно уделить внимание восстановлению кожи: в течение двух недель после процедуры необходимо исключить бани, сауны и наносить крем с содержанием витамина B5 или ресвератрола, что особенно актуально в зимнее время, когда дополнительный стрессовый фактор для кожи создает воздействие холода. Курс жёлтого пилинга может длиться до пяти сеансов, если делать процедуры с интервалом в месяц, а эффект от курса будет держаться до года.

Что касается домашнего применения, то для этого больше подходят сыворотки с добавлением кислот, а не сам пилинг, поскольку это достаточно серьезная медицинская процедура, при которой обязательно нужно следить за реакцией кожи. Назначить пилинг и его концентрацию может только врач, учитывая тип кожи, показания и противопоказания. Если врач назначил пилинг для домашнего применения, то это, как правило, пилинг с концентрацией кислоты в 20% и экспозицией на 5-10 минут. Если же пилинг делает профессионал, то концентрация средства может быть 40%, а время экспозиции — 15 минут.

"Отмечу, что в современной косметологии глубокие химические пилинги уже постепенно уходят в прошлое, существует масса менее травматичных и более эффективных процедур, которые позволяют добиваться схожего эффекта. Так, вместо глубоких химических пилингов сегодня чаще используются лазерные — они более предсказуемы, так как специалист сам устанавливает глубину воздействия в зависимости от проблемы и типа кожи", — резюмирует эксперт.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Брико Елена
Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты
Специалист Ефимова Любовь
Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции

Специалисты

5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Дерматолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.1
302 отзыва
 Брико
Елена Михайловна
Дерматолог
Стаж 39 лет
Врач высшей категории
Приём от 1900 руб.
МедЦентрСервис на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 41Б
4.1
208 отзывов
 Ефимова
Любовь Александровна
Дерматолог
Стаж 27 лет
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Парке культуры
Зубовский б-р, д. 35, стр. 1
Goldenmed (ГолденМед) в Некрасовке
Защитников Москвы, проспект, д.14

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Концерт российский артистов балета сорвал бурные овации в Японии
Уехавшая в Латвию Лайма Вайкуле назвала условие возвращения в Россию
Уехавший в США внук Аллы Пугачёвой удивил фанатов маской в Instagram*
Курьер на авто провалилась под лёд в Новосибирске
Потепление ожидается в Московском регионе
Диетолог назвала полезные источники углеводов: цельнозерновые каши и фрукты
В Набережных Челнах пенсионерка едва не погибла от рук своего внука
ГИБДД разрешили штрафовать водителей за забытый дома паспорт
Найден способ предсказать риск рака легкого у некурящих
Диетолог рассказала об опасности отказа от употребления углеводов: "Организм может сломаться"
Популярное
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов

Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.

В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Уехавшая в Латвию Лайма Вайкуле назвала условие возвращения в Россию
Уехавший в США внук Аллы Пугачёвой удивил фанатов маской в Instagram*
Курьер на авто провалилась под лёд в Новосибирске
Врач: "Острая пища эффективна против инфекции helicobacter pylori"
Потепление ожидается в Московском регионе
Диетолог назвала полезные источники углеводов: цельнозерновые каши и фрукты
В Набережных Челнах пенсионерка едва не погибла от рук своего внука
ГИБДД разрешили штрафовать водителей за забытый дома паспорт
Найден способ предсказать риск рака легкого у некурящих
Диетолог рассказала об опасности отказа от употребления углеводов: "Организм может сломаться"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников