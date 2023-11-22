Косметолог: "Для омоложения надо выбирать жёлтый пилинг"

5:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье Красота Дерматология

Осенне-зимний период — наиболее благоприятное время для проведения таких косметологических процедур, которые обычно откладываются из-за активного воздействия ультрафиолета. К ним относятся различные пилинги для профилактики и коррекции возрастных изменений. О том, какие проблемы решает пилинг и какие есть разновидности процедуры, рассказала читателям Pravda. Ru главный врач сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева.

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Пилинг: какие проблемы помогает решить

Химические пилинги по своему воздействию могут быть поверхностными, срединными и глубокими. К поверхностным относятся пилинги с АНА-кислотами в составе, такими как молочная, гликолевая, яблочная, миндальная. Это водорастворимые вещества, которые работают с обновлением верхних слоев кожи и способствуют разглаживанию мелких морщин. BHA-кислоты являются липидо-растворимыми веществами и могут проникать в кожу через сальные железы, поэтому воздействуют на более глубокие слои кожи и работают в дерме.

Основной представитель этой группы — салициловая кислота. Как правило, BHA-кислоты используются против воспалений, гиперкератоза, сильных возрастных изменений и направлены на очищение, лечение угревой болезни и акне.

Пилинг с ретиноевой кислотой и другими ретиноидами (производными витамина А) относится к срединным пилингам — его состав проникает на всю глубину эпидермиса, до базальной мембраны. Его также называют желтым пилингом, потому что производные витамина А имеют специфический ярко-желтый цвет. Ретиноевая кислота непосредственно влияет на цикл обновления клеток, активизирует в дерме процесс кровообращения и отшелушивания, в результате происходит выравнивание кожи, повышение ее тургора и эластичности. Показания к назначению жёлтого пилинга: коррекция постакне, омоложение кожи, улучшение внешнего вида.

Также он предназначен для отшелушивания рогового слоя, но для этого необходим подготовительный этап — рекомендуется перед применением жёлтого пилинга провести пару сеансов поверхностных пилингов с интервалом в неделю. А если кожа при этом атопичная и обезвоженная, то дополнительно стоит задействовать биоревитализацию — косметологическую процедуру введения гиалуроновой кислоты в глубокие слои дермы с помощью микроинъекций — за две недели до химического пилинга.

Среди косметологов практикуется такой способ, когда непосредственно перед самим жёлтым пилингом наносят сначала салициловый пилинг на 2-3 минуты и тем самым подготавливают роговой слой. Экспозиция (время нанесения) жёлтого пилинга достаточно длительная — до 15 минут, и смывается он обычной водой. Если наносить его на более длительное время, то можно получить нежелательные реакции, особенно для чувствительной кожи, а именно раздражение, аллергию, отеки. И, конечно, такой достаточно агрессивный пилинг нужно делать только с разрешения врача-косметолога или дерматолога, потому что у него есть существенные противопоказания, одни из самых главных — это беременность, кормление грудью, раны и повреждения в зоне лица. Также к противопоказаниям относятся аутоиммунные заболевания в стадии декомпенсации и патологии нервной системы.

После жёлтого пилинга на лице будет наблюдаться небольшое покраснение, которое затем перейдет в стадию шелушения в среднем на две недели. Очень важно уделить внимание восстановлению кожи: в течение двух недель после процедуры необходимо исключить бани, сауны и наносить крем с содержанием витамина B5 или ресвератрола, что особенно актуально в зимнее время, когда дополнительный стрессовый фактор для кожи создает воздействие холода. Курс жёлтого пилинга может длиться до пяти сеансов, если делать процедуры с интервалом в месяц, а эффект от курса будет держаться до года.

Что касается домашнего применения, то для этого больше подходят сыворотки с добавлением кислот, а не сам пилинг, поскольку это достаточно серьезная медицинская процедура, при которой обязательно нужно следить за реакцией кожи. Назначить пилинг и его концентрацию может только врач, учитывая тип кожи, показания и противопоказания. Если врач назначил пилинг для домашнего применения, то это, как правило, пилинг с концентрацией кислоты в 20% и экспозицией на 5-10 минут. Если же пилинг делает профессионал, то концентрация средства может быть 40%, а время экспозиции — 15 минут.

"Отмечу, что в современной косметологии глубокие химические пилинги уже постепенно уходят в прошлое, существует масса менее травматичных и более эффективных процедур, которые позволяют добиваться схожего эффекта. Так, вместо глубоких химических пилингов сегодня чаще используются лазерные — они более предсказуемы, так как специалист сам устанавливает глубину воздействия в зависимости от проблемы и типа кожи", — резюмирует эксперт.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Сыч Антонина Ведущий специалист Специалист Брико Елена Проводит диагностику и лечение заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заболеваний кожи (угри, экзема, псориаз, грибковые заболевания), делает массаж простаты Специалист Ефимова Любовь Проводит диагностику и лечение всех кожных, венерических, косметологических патологий в условиях поликлиники, радиохирургические методы лечения, прием взрослого населения и детей, забор материала на демодекс, грибковые инфекции гладкой кожи и ногтевых пластин, гистологические исследования, забор мазков у женщин/мужчин, исследования в лучах лампы вуда, назначение индивидуального плана лечения заболеваний передающихся половым путем, вирусных инфекций, протазойные инфекции

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