Осенне-зимний период — наиболее благоприятное время для проведения таких косметологических процедур, которые обычно откладываются из-за активного воздействия ультрафиолета. К ним относятся различные пилинги для профилактики и коррекции возрастных изменений. О том, какие проблемы решает пилинг и какие есть разновидности процедуры, рассказала читателям Pravda. Ru главный врач сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог, дерматолог Татьяна Бедаева.
Химические пилинги по своему воздействию могут быть поверхностными, срединными и глубокими. К поверхностным относятся пилинги с АНА-кислотами в составе, такими как молочная, гликолевая, яблочная, миндальная. Это водорастворимые вещества, которые работают с обновлением верхних слоев кожи и способствуют разглаживанию мелких морщин. BHA-кислоты являются липидо-растворимыми веществами и могут проникать в кожу через сальные железы, поэтому воздействуют на более глубокие слои кожи и работают в дерме.
Основной представитель этой группы — салициловая кислота. Как правило, BHA-кислоты используются против воспалений, гиперкератоза, сильных возрастных изменений и направлены на очищение, лечение угревой болезни и акне.
Пилинг с ретиноевой кислотой и другими ретиноидами (производными витамина А) относится к срединным пилингам — его состав проникает на всю глубину эпидермиса, до базальной мембраны. Его также называют желтым пилингом, потому что производные витамина А имеют специфический ярко-желтый цвет. Ретиноевая кислота непосредственно влияет на цикл обновления клеток, активизирует в дерме процесс кровообращения и отшелушивания, в результате происходит выравнивание кожи, повышение ее тургора и эластичности. Показания к назначению жёлтого пилинга: коррекция постакне, омоложение кожи, улучшение внешнего вида.
Также он предназначен для отшелушивания рогового слоя, но для этого необходим подготовительный этап — рекомендуется перед применением жёлтого пилинга провести пару сеансов поверхностных пилингов с интервалом в неделю. А если кожа при этом атопичная и обезвоженная, то дополнительно стоит задействовать биоревитализацию — косметологическую процедуру введения гиалуроновой кислоты в глубокие слои дермы с помощью микроинъекций — за две недели до химического пилинга.
Среди косметологов практикуется такой способ, когда непосредственно перед самим жёлтым пилингом наносят сначала салициловый пилинг на 2-3 минуты и тем самым подготавливают роговой слой. Экспозиция (время нанесения) жёлтого пилинга достаточно длительная — до 15 минут, и смывается он обычной водой. Если наносить его на более длительное время, то можно получить нежелательные реакции, особенно для чувствительной кожи, а именно раздражение, аллергию, отеки. И, конечно, такой достаточно агрессивный пилинг нужно делать только с разрешения врача-косметолога или дерматолога, потому что у него есть существенные противопоказания, одни из самых главных — это беременность, кормление грудью, раны и повреждения в зоне лица. Также к противопоказаниям относятся аутоиммунные заболевания в стадии декомпенсации и патологии нервной системы.
После жёлтого пилинга на лице будет наблюдаться небольшое покраснение, которое затем перейдет в стадию шелушения в среднем на две недели. Очень важно уделить внимание восстановлению кожи: в течение двух недель после процедуры необходимо исключить бани, сауны и наносить крем с содержанием витамина B5 или ресвератрола, что особенно актуально в зимнее время, когда дополнительный стрессовый фактор для кожи создает воздействие холода. Курс жёлтого пилинга может длиться до пяти сеансов, если делать процедуры с интервалом в месяц, а эффект от курса будет держаться до года.
Что касается домашнего применения, то для этого больше подходят сыворотки с добавлением кислот, а не сам пилинг, поскольку это достаточно серьезная медицинская процедура, при которой обязательно нужно следить за реакцией кожи. Назначить пилинг и его концентрацию может только врач, учитывая тип кожи, показания и противопоказания. Если врач назначил пилинг для домашнего применения, то это, как правило, пилинг с концентрацией кислоты в 20% и экспозицией на 5-10 минут. Если же пилинг делает профессионал, то концентрация средства может быть 40%, а время экспозиции — 15 минут.
"Отмечу, что в современной косметологии глубокие химические пилинги уже постепенно уходят в прошлое, существует масса менее травматичных и более эффективных процедур, которые позволяют добиваться схожего эффекта. Так, вместо глубоких химических пилингов сегодня чаще используются лазерные — они более предсказуемы, так как специалист сам устанавливает глубину воздействия в зависимости от проблемы и типа кожи", — резюмирует эксперт.
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
МедЦентрСервис на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 41Б
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Парке культуры
Зубовский б-р, д. 35, стр. 1
Goldenmed (ГолденМед) в Некрасовке
Защитников Москвы, проспект, д.14
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
46 отзывов
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
Старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб 10 ноября во время атаки украинских морских дронов-камикадзе на одну из баз Черноморского флота в Крыму.