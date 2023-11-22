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Ирина Гусакова

Врач: "Острая пища эффективна против инфекции helicobacter pylori"

2:41
Здоровье » Здоровье и профилактика

Людям с желудочно-кишечными заболеваниями язвенной природы и с забросом содержимого желудка вверх в пищевод противопоказаны острые приправы и специи, которые будут вредить и вызывать обострение. Однако если человек адаптирован к острой пище, привык к ней с детства, если острое является частью культурных особенностей питания среды, в которой он живет, то, конечно, эта пища будет привычной и безопасной для организма.

Врач: "Острая пища эффективна против инфекции helicobacter pylori"
Фото: Нейросеть Шедеврум

Более того, здоровому человеку даже стоит попробовать использовать перец и острые специи — они будут стимулировать пищеварение, потому что острота повышает секрецию желудочно-кишечного сока и ферментов, помогая похудению.

Острая пища: за и против

"Стручковый острый перец, например, халапеньо, или другая острая пища не может навредить организму здорового человека. Хотя, конечно, всё зависит от количества съеденного, от того, привычен ли организм к этой пище. Если вы никогда не пробовали острую пищу и специи, то нужно начинать с небольшой порции, чтобы организм адаптировался к ней постепенно", — рассказывает читателям Pravda.Ru врач-терапевт, кардиолог медицинской компании "ЛабКвест" + "Q-Клиника" Ольга Шашкова.

Острая пища улучшает работу печени, стимулирует обмен веществ, как результат — пища будет перерабатываться быстрее, не откладываясь в виде жировых отложений.

Жгучесть перцу придаёт вещество капсаицин, который благотворно воздействует на ЖКТ: он раздражает местную слизистую, повышается температура, улучшается микроциркуляция, увеличивается выделение количества желудочной секреции, быстрее обновляются клетки слизистой, что способствует бактерицидному действию.

"Острая пища подавляет рост бактерий, благодаря чему не возникает воспаление, которое приводит к перерождению здоровых клеток в злокачественные. Перец позволяет нейтрализовать воспаление, противостоять, например, той же инфекции helicobacter pylori, которая вызывает расстройства ЖКТ, язвенную болезнь, способствует онкологическим процессам, их развитию. Острая пища подавляет рост helicobacter pylori", — отмечает врач.

Считается, что острая пища — это афродизиак, она стимулирует, улучшает кровообращение, повышает интенсивность обмена веществ, улучшает настроение, является естественным пищевым антидепрессантом. Если человек здоровый, то у него может наблюдаться повышение либидо на фоне острой пищи.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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