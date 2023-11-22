Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии

3:05
Здоровье » Здоровье и профилактика

Распространено мнение, что гипертоническая болезнь беспокоит в основном в пожилом возрасте. Но врачи уверяют, что гипертония (повышенное давление) встречается гораздо чаще, чем принято считать, причем и у молодых.

Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Почему так важно делать диагностику гипертонии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, что почти половина взрослых с гипертонией не подозревают о том, что их давление не в норме, а потому не предпринимают никаких мер для его снижения. Действительно, это состояние не всегда сопровождается тревожными симптомами — пациенты не ощущают ни головокружения, ни слабости, ни головных болей, а повышение давления выявляется случайно во время планового осмотра по другому поводу. Именно из-за такого незаметного течения гипертонию часто называют "тихим убийцей”, поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

При диагностике гипертонии кроме измерения давления обычно назначаются лабораторные исследования:

  • общий и биохимический анализы крови,
  • комплекс "Липидный профиль, базовый",
  • анализ для определения микроальбумина в суточной моче.

Результаты этих исследований помогут понять, с чем связано повышение давления — оно может увеличиваться на фоне увеличения концентрации "плохого" холестерина или из-за нарушений в работе почек.

Несмотря на то, что это состояние далеко не всегда вызывает явный дискомфорт, болезнь прогрессирует день за днем, вызывая ухудшение здоровья. Гипертония — одна из ведущих причин смерти во всем мире. С ней связаны каждый второй инфаркт и инсульт, а осложнения заболевания ежегодно провоцируют 10 миллионов смертей. Однако одновременно с этим гипертония — одно из немногих заболеваний, с которым можно и нужно бороться.

"Тем, кто столкнулся с гипертонией, важно скорректировать свое питание, отказавшись от жареного, жирного, острого, бросить курить и снизить потребление алкоголя. Соли также надо есть поменьше — ВОЗ не рекомендует потреблять больше 5 г ежедневно. Кроме того, важны физическая нагрузка и нормализация веса", — подчеркивает Ольга Малиновская.

Повышению давления также способствует и стресс: те, кто постоянно переживает и тревожится, чаще сталкиваются с гипертонией. Стоит разобраться в методиках контроля стресса и научиться применять те, которые подходят именно вам. Одни выбирают интенсивные физические нагрузки, другие — любимое хобби, третьи — медитацию.

В том случае, если врач назначит лекарственную терапию, важно не пренебрегать приемом лекарств и соблюдать назначенный режим — от того, насколько пациент привержен лечению, зависит его здоровье и самочувствие.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
Темы гипертония

Специалисты

4.7
11 отзывов
 Бучина
Екатерина Владимировна
Кардиолог
Стаж 15 лет
Приём от 3450 руб.
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
4.5
5 отзывов
 Горбунова
София Ивановна
Кардиолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3162 руб.
Детская клиника МЕДСИ на Пироговской
ул. Большая Пироговская, д. 7
4.3
1 отзыв
 Бутина
Екатерина Кронидовна
Кардиолог
Стаж 11 лет
Приём от 3450 руб.
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Цены на гостиницы и отели в России подскочили на 8-14%
Под Авдеевкой ВС России уничтожили наёмников из США и Канады
Врач назвала 10 продуктов-антидепрессантов
Открытие двойных спутников: новые результаты миссии Люси НАСА вокруг астероида Динкинеш
Экс-советник ЦРУ Рикардс: США вот-вот совершают вопиющую ошибку с активами России
Россияне начали скупать новогодние туры в Оман
Ученые выявили новую причину ухудшения качества спермы
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, почему увлечение газированными напитками приводит к проблемам со здоровьем
Джонсон: Украина уже не сможет избежать поражения в конфликте с Россией
Россиянина Алексея Кременскова уличили в продаже Киеву баз данных детей
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Молитва за мир: Папа Римский встретился с родственниками палестинцев из Газы
На новогодние праздники россияне с детьми поедут в Москву, Петербург и Сочи
США: Киеву нужно начать переговоры с РФ, чтобы не проиграть совсем
Глава МВД Киут: любые неправомерные действия граждан Абхазии будут пресекаться
Диетолог призвала не отказываться от мучного и сладкого в борьбе с лишним весом
Экс-замминистра юстиции Юрий Кокоев оказался в центре смертельного ДТП
Гендиректор "России сегодня" Киселёв считает, что ВСУ ударили по российским журналистам "от бессилия"
Захарова: США осуждают только те перевороты, в которых сами не участвуют
Режиссер Бортко назвал российское кино "провинциальным" в сравнении с Голливудом
Новый водный резервуар: российские ученые раскрыли тайну Атлантического океана
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников