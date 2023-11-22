Почки или холестерин: врач назвала основные причины гипертонии

3:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Распространено мнение, что гипертоническая болезнь беспокоит в основном в пожилом возрасте. Но врачи уверяют, что гипертония (повышенное давление) встречается гораздо чаще, чем принято считать, причем и у молодых.

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Почему так важно делать диагностику гипертонии

Специалисты Всемирной организации здравоохранения выяснили, что почти половина взрослых с гипертонией не подозревают о том, что их давление не в норме, а потому не предпринимают никаких мер для его снижения. Действительно, это состояние не всегда сопровождается тревожными симптомами — пациенты не ощущают ни головокружения, ни слабости, ни головных болей, а повышение давления выявляется случайно во время планового осмотра по другому поводу. Именно из-за такого незаметного течения гипертонию часто называют "тихим убийцей”, поясняет Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

При диагностике гипертонии кроме измерения давления обычно назначаются лабораторные исследования:

общий и биохимический анализы крови,

комплекс "Липидный профиль, базовый",

анализ для определения микроальбумина в суточной моче.

Результаты этих исследований помогут понять, с чем связано повышение давления — оно может увеличиваться на фоне увеличения концентрации "плохого" холестерина или из-за нарушений в работе почек.

Несмотря на то, что это состояние далеко не всегда вызывает явный дискомфорт, болезнь прогрессирует день за днем, вызывая ухудшение здоровья. Гипертония — одна из ведущих причин смерти во всем мире. С ней связаны каждый второй инфаркт и инсульт, а осложнения заболевания ежегодно провоцируют 10 миллионов смертей. Однако одновременно с этим гипертония — одно из немногих заболеваний, с которым можно и нужно бороться.

"Тем, кто столкнулся с гипертонией, важно скорректировать свое питание, отказавшись от жареного, жирного, острого, бросить курить и снизить потребление алкоголя. Соли также надо есть поменьше — ВОЗ не рекомендует потреблять больше 5 г ежедневно. Кроме того, важны физическая нагрузка и нормализация веса", — подчеркивает Ольга Малиновская.

Повышению давления также способствует и стресс: те, кто постоянно переживает и тревожится, чаще сталкиваются с гипертонией. Стоит разобраться в методиках контроля стресса и научиться применять те, которые подходят именно вам. Одни выбирают интенсивные физические нагрузки, другие — любимое хобби, третьи — медитацию.

В том случае, если врач назначит лекарственную терапию, важно не пренебрегать приемом лекарств и соблюдать назначенный режим — от того, насколько пациент привержен лечению, зависит его здоровье и самочувствие.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Бучина Екатерина Ведущий специалист Специалист Горбунова София Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы Специалист Бутина Екатерина Ведущий специалист

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