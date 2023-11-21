Сахарный диабет стал первой неинфекционной эпидемией в истории человечества. Сахарным диабетом в мире болеет более 500 млн человек. Химическая диета Усамы Хамдий предназначена именно для диабетиков, но многие ее используют для похудения. О том, что это за диета и как она работает, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Диабет распространяется так стремительно, прежде всего, из-за неправильного питания, перебора в рационе насыщенных жиров, добавленного сахара, быстрых углеводов. Важно питаться сбалансировано регулярно, а не сидеть на тех или иных диетах эпизодически, отмечает эксперт.
Диета Усамы Хамдий строится на изменениях химических процессов в организме, которые и запускают похудение. Организм начинает активно использовать собственные жировые запасы (больше ему ничего не остается с учётом скудности рациона). Но главное, что диета снижает уровень сахара в крови, что, без сомнения, является важным результатом.
Тем не менее к данной диете следует подходить с осторожностью, так как она не подойдёт:
В рамках химической диеты следует употреблять почти все овощи и фрукты, из мяса подойдут:
Исключаем:
Далее следует на протяжении 4 недель скрупулёзно выполнять прописанное меню. Сделать это довольно сложно, так как рацион весьма скуден: например, в один из дней все приемы пищи в течение дня состоят только из двух вареных яиц, трех помидоров, салатных листьев и грейпфрутового сока. Не удивительно, что вы сбросите вес, так как есть тут особо нечего.
"При строгом соблюдении данной диеты вы сможете сбросить до 10% массы тела за месяц. Но эффект в долгосрочной перспективе скорее будет отрицательным, так как вы получите психологическую травму от такого жёсткого пищевого воздержания, а килограммы, скорее всего, вернутся. С одной стороны, диета Хамдий ставит правильные цели, включает полезные продукты, исключая вредные. Но методы слишком жесткие даже для здорового человека", — отмечает эксперт.
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