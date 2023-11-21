Химическая диета Усамы Хамдий для похудения: диетолог рассказал о минусах

3:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сахарный диабет стал первой неинфекционной эпидемией в истории человечества. Сахарным диабетом в мире болеет более 500 млн человек. Химическая диета Усамы Хамдий предназначена именно для диабетиков, но многие ее используют для похудения. О том, что это за диета и как она работает, рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

Химическая диета Усамы Хамдий для похудения

Диабет распространяется так стремительно, прежде всего, из-за неправильного питания, перебора в рационе насыщенных жиров, добавленного сахара, быстрых углеводов. Важно питаться сбалансировано регулярно, а не сидеть на тех или иных диетах эпизодически, отмечает эксперт.

Диета Усамы Хамдий строится на изменениях химических процессов в организме, которые и запускают похудение. Организм начинает активно использовать собственные жировые запасы (больше ему ничего не остается с учётом скудности рациона). Но главное, что диета снижает уровень сахара в крови, что, без сомнения, является важным результатом.

Тем не менее к данной диете следует подходить с осторожностью, так как она не подойдёт:

людям с заболеваниями ЖКТ,

детям и подросткам,

беременным и кормящим женщинам.

В рамках химической диеты следует употреблять почти все овощи и фрукты, из мяса подойдут:

кролик,

куриная грудка на пару,

яйца нежареные,

нежирная рыба,

зеленый чай и грейпфрутовый сок.

Исключаем:

слишком сладкие фрукты (бананы, манго, виноград, инжир),

рис,

любые сладости,

молочные продукты,

красное мясо и переработанные мясные продукты,

сливочное масло,

кофе и сладкие напитки,

другие продукты с высоким гликемическим индексом (икра, картофель, орехи, алкоголь).

Далее следует на протяжении 4 недель скрупулёзно выполнять прописанное меню. Сделать это довольно сложно, так как рацион весьма скуден: например, в один из дней все приемы пищи в течение дня состоят только из двух вареных яиц, трех помидоров, салатных листьев и грейпфрутового сока. Не удивительно, что вы сбросите вес, так как есть тут особо нечего.

"При строгом соблюдении данной диеты вы сможете сбросить до 10% массы тела за месяц. Но эффект в долгосрочной перспективе скорее будет отрицательным, так как вы получите психологическую травму от такого жёсткого пищевого воздержания, а килограммы, скорее всего, вернутся. С одной стороны, диета Хамдий ставит правильные цели, включает полезные продукты, исключая вредные. Но методы слишком жесткие даже для здорового человека", — отмечает эксперт.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Пономарёва Алла Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате Специалист Щербаков Сергей Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин Специалист Елисеева Виктория Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия

Специалисты

Клиники