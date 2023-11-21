Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач назвал две причины гипертонии у детей и подростков

Здоровье » Здоровье и профилактика

Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 10-12%, а у 60% старшеклассников есть хронические заболевания — такие безрадостные данные исследований озвучил Роспотребнадзор. "Ой, что-то давление скакануло" — эту фразу теперь можно услышать не только от взрослого, с этой проблемой всё чаще обращаются к врачам с детьми и подростками. С гипертоническим кризом сталкиваются молодые всё чаще и чаще. Он ломает судьбы, не позволяет вести полноценную жизнь, учиться, а в дальнейшем влияет и на взрослую жизнь. К сожалению, родители не замечают первые признаки этих опасных заболеваний. Гипертония — это не только нарушение работы сердца и тонуса сосудов, это и нарушение работы мозга, внутренних органов. Это все может привести в дальнейшем к осложнениям и инвалидности. Но на первых этапах, поскольку организм еще сильный, признаки не так очевидны и их можно долго не замечать. О том, чем опасна гипертония и почему она "помолодела", рассказал читателям Pravda.Ru главный врач ООО "Базон" Александр Шишонин.

Врач назвал две причины гипертонии у детей и подростков
Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.

Чем опасна гипертония и почему она "помолодела"

Так в чем же причина молодеющей гипертонии?

Первая — скрытые родовые травмы. Если опираться на официальные данные Всемирной организации здравоохранения, то различные родовые травмы случаются у 8-11% новорожденных, а микроповреждения, то есть скрытые родовые травмы, получают до 75% малышей. Проблемы начинаются потом. Например, у подростков возникают:

  • быстрая утомляемость,
  • вегетативная дистония,
  • головные боли,
  • повышенное артериальное давление,
  • избыточный вес, что ведет к снижению сопротивляемости к физическим, эмоциональным и интеллектуальным нагрузкам.

Также в 3 раза чаще наблюдалась анемия по сравнению с физически активными подростками. Повышение артериального давления было зарегистрировано у 17,9 % подростков. Исследования Роспотребнадзора говорят, что половина школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни. Кроме того, часто встречаются заболевания эндокринной системы, заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания.

На что надо обратить внимание родителям

"Если ребенок плохо спит по ночам, орёт, знайте — это ненормально. Это значит, что центр сна, который тоже находится в стволе головного мозга, плохо питается, а следовательно, плохо функционирует. Ребёнок должен просыпаться только для того, чтобы поесть. Если у ребенка нарушен кровоток шейных сегментов спинного мозга, мы получаем так называемые "вялые руки" и, соответственно, искажение информации, которая приходит через пальчики в мозг. Отсюда плохое психомоторное развитие, то есть попросту задержка в развитии. Такой ребёнок может начать поздно говорить. Если у ребенка есть в области шеи и головы "пятно аиста" — родовое пятно, то с большой вероятностью у него есть скрытая родовая травма. Кстати, это тоже один из тревожных признаков", — отмечает врач.

Врач предупреждает, если ребёнок после года и двух месяцев не говорит "мама" или "папа", если он в два года не общается с вами членораздельными предложениями, налицо отставание в развитии.

Помимо скрытых родовых травм, есть вторая значимая причина — это малоподвижность из-за чрезмерной увлечённости телевизором, компьютерными играми и соцсетями. Показатели физической активности посещающих школу подростков в мире у 85% девочек и 78% мальчиков — находятся ниже рекомендованного уровня.

"Хочется посоветовать внимательно наблюдать за развитием, поведением и обучением своих детей. Если что-то вызывает обеспокоенность, то стоит проверить и в случае необходимости устранить проблему. Ведь исправить гораздо проще у растущего, чем уже сформировавшегося человека. Запомните, никаких задержек быть не должно, это не норма", — резюмировал врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист

Специалисты

4.7
11 отзывов
 Бучина
Екатерина Владимировна
Кардиолог
Стаж 15 лет
Приём от 3450 руб.
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
4.5
5 отзывов
 Горбунова
София Ивановна
Кардиолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3162 руб.
Детская клиника МЕДСИ на Пироговской
ул. Большая Пироговская, д. 7
4.3
1 отзыв
 Бутина
Екатерина Кронидовна
Кардиолог
Стаж 11 лет
Приём от 3450 руб.
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
36 отзывов
 Центр УЗИ диагностики медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.

Новости Все >
Эксперты назвали опасный недостаток ГАЗ-21, который может привести к ДТП
Дмитрий Гордон* уже рассказывает, какие будут плюсы в поражении Украины
Эксперты назвали цену Tesla Cybertruck и рассказали о нюансах эксплуатации в РФ
Люсю Чеботину раскритиковали из-за шубы из натурального меха рыси
Татарстан ожидает массовую гибель рыбы
Си Цзиньпин потребовал остановить коллективное наказание жителей Газы
Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила о ненависти к Польше и её жителям
В Саратовской области автомобилист сбил троих мужчин, двое погибли
Ольга Бузова приняла решение больше не снимать сексуальные видео в нетрезвом виде
Суд Петербурга до конца 2023 года рассмотрит дело Дарьи Треповой*
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
В Соликамске осудили сотрудника колонии за избиение заключенных
Врач назвал две причины гипертонии у детей и подростков
Автоэксперт рассказал о максимальном подорожании в 2023 году машин с пробегом
Эдгард Запашный резко ответил депутатам партии "Новые люди"
Актриса Рудова поделилась секретами красоты:"хороший косметолог, диета и хороший секс"
Экс-морпех Берлетик: попрошайничество Зеленского говорит об абсолютном отчаянии
Шаги к миру: ХАМАС и Израиль на пороге заключения соглашения по заложникам
МВД Астрахани: от наркотиков пострадал 21 человек
Врач-остеопат рассказал, что причина постоянно заложенного носа может крыться в травме черепа
Швейцария закупила 14 тонн российского золота
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников