Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 10-12%, а у 60% старшеклассников есть хронические заболевания — такие безрадостные данные исследований озвучил Роспотребнадзор. "Ой, что-то давление скакануло" — эту фразу теперь можно услышать не только от взрослого, с этой проблемой всё чаще обращаются к врачам с детьми и подростками. С гипертоническим кризом сталкиваются молодые всё чаще и чаще. Он ломает судьбы, не позволяет вести полноценную жизнь, учиться, а в дальнейшем влияет и на взрослую жизнь. К сожалению, родители не замечают первые признаки этих опасных заболеваний. Гипертония — это не только нарушение работы сердца и тонуса сосудов, это и нарушение работы мозга, внутренних органов. Это все может привести в дальнейшем к осложнениям и инвалидности. Но на первых этапах, поскольку организм еще сильный, признаки не так очевидны и их можно долго не замечать. О том, чем опасна гипертония и почему она "помолодела", рассказал читателям Pravda.Ru главный врач ООО "Базон" Александр Шишонин.

Фото: "Children at school" by Lupuca is licensed under CC BY-SA 2.0.