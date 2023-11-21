Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 10-12%, а у 60% старшеклассников есть хронические заболевания — такие безрадостные данные исследований озвучил Роспотребнадзор. "Ой, что-то давление скакануло" — эту фразу теперь можно услышать не только от взрослого, с этой проблемой всё чаще обращаются к врачам с детьми и подростками. С гипертоническим кризом сталкиваются молодые всё чаще и чаще. Он ломает судьбы, не позволяет вести полноценную жизнь, учиться, а в дальнейшем влияет и на взрослую жизнь. К сожалению, родители не замечают первые признаки этих опасных заболеваний. Гипертония — это не только нарушение работы сердца и тонуса сосудов, это и нарушение работы мозга, внутренних органов. Это все может привести в дальнейшем к осложнениям и инвалидности. Но на первых этапах, поскольку организм еще сильный, признаки не так очевидны и их можно долго не замечать. О том, чем опасна гипертония и почему она "помолодела", рассказал читателям Pravda.Ru главный врач ООО "Базон" Александр Шишонин.
Так в чем же причина молодеющей гипертонии?
Первая — скрытые родовые травмы. Если опираться на официальные данные Всемирной организации здравоохранения, то различные родовые травмы случаются у 8-11% новорожденных, а микроповреждения, то есть скрытые родовые травмы, получают до 75% малышей. Проблемы начинаются потом. Например, у подростков возникают:
Также в 3 раза чаще наблюдалась анемия по сравнению с физически активными подростками. Повышение артериального давления было зарегистрировано у 17,9 % подростков. Исследования Роспотребнадзора говорят, что половина школьников 7-9 лет и 60% старшеклассников имеют хронические болезни. Кроме того, часто встречаются заболевания эндокринной системы, заболевания ЖКТ, сердечно-сосудистые заболевания.
"Если ребенок плохо спит по ночам, орёт, знайте — это ненормально. Это значит, что центр сна, который тоже находится в стволе головного мозга, плохо питается, а следовательно, плохо функционирует. Ребёнок должен просыпаться только для того, чтобы поесть. Если у ребенка нарушен кровоток шейных сегментов спинного мозга, мы получаем так называемые "вялые руки" и, соответственно, искажение информации, которая приходит через пальчики в мозг. Отсюда плохое психомоторное развитие, то есть попросту задержка в развитии. Такой ребёнок может начать поздно говорить. Если у ребенка есть в области шеи и головы "пятно аиста" — родовое пятно, то с большой вероятностью у него есть скрытая родовая травма. Кстати, это тоже один из тревожных признаков", — отмечает врач.
Врач предупреждает, если ребёнок после года и двух месяцев не говорит "мама" или "папа", если он в два года не общается с вами членораздельными предложениями, налицо отставание в развитии.
Помимо скрытых родовых травм, есть вторая значимая причина — это малоподвижность из-за чрезмерной увлечённости телевизором, компьютерными играми и соцсетями. Показатели физической активности посещающих школу подростков в мире у 85% девочек и 78% мальчиков — находятся ниже рекомендованного уровня.
"Хочется посоветовать внимательно наблюдать за развитием, поведением и обучением своих детей. Если что-то вызывает обеспокоенность, то стоит проверить и в случае необходимости устранить проблему. Ведь исправить гораздо проще у растущего, чем уже сформировавшегося человека. Запомните, никаких задержек быть не должно, это не норма", — резюмировал врач.
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