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Ирина Гусакова

Врач рассказал о минусах вегетарианства

2:40
Здоровье » Здоровье и профилактика

Основным недостатком вегетарианского питания считают отсутствие таких соединений, очень важных для человеческого организма и его метаболизма, как аминокислоты (метионин, триптофан и цистеин), железо, кальций, цинк, витамины D, К, В12, полиненасыщенные Омега-3 жирные кислоты, клетчатка. Дефицит важных питательных веществ формирует резкий отказ от мяса и яиц. О минусах вегетарианства рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, к. м. н. Михаил Кутушов.

Врач рассказал о минусах вегетарианства
Фото: "Vegetables" by Martin Cathrae is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вегетарианство: плюсы и минусы

При переходе на растительную пищу появляются следующие симптомы:

  • слабость и усталость,
  • проблемы с памятью и концентрацией,
  • нарушения в работе иммунной системы.

Неправильный рацион, не сформированный по нормам здорового питания, чтобы закрывать все дефициты аминокислот и других макроэлементов, вызывает множество нарушений в организме:

  • камни в почках,
  • воспаления в кишечном тракте и другие нарушения его работы,
  • болезни суставов и проблемы с зубной эмалью,
  • гормональные нарушения.

Некоторые вегетарианцы могут употреблять слишком много процессированных продуктов, которые могут быть богаты калориями, но содержать мало питательных веществ.

Недостаток белка в рационе вегетарианца может привести к слабости, усталости, потере мышечной массы и другим проблемам со здоровьем. Поэтому важно убедиться, что в рационе достаточно белковых продуктов, таких как тофу, соевое молоко, яйца, орехи, семена и бобы. Также важно учитывать качество белка — он должен содержать все необходимые аминокислоты.

У вегетарианцев может появиться анемия из-за недостатка железа в рационе. Железо, которое обычно поступает в организм через употребление мяса, является важным элементом для образования красных кровяных клеток.

Слишком много бобовых в рационе тоже является проблемой. Бобовые опасны из-за содержания в них таких веществ, как фитиновая кислота и лектины, они затрудняют усвоение железа. Также бобовые в больших количествах вызывают газообразование и дискомфорт в желудке

"Вегетарианство — это всё-таки нерентабельно в наших широтах, потому что у нас холодно. Нам нужны жиры, насыщенные жирные кислоты, сало, масло. Нам необходимо мясо для того, чтобы была энергия бороться с холодом", — резюмирует врач.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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