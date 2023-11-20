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Ирина Гусакова

Врач рассказала, стоит ли отказываться от сахара в пользу стевии

3:36
Здоровье » Здоровье и профилактика

Стевия — это низкокалорийный заменитель сахара, который получают из листьев одноименного растения (Stevia rebaudiana). Она помогает снизить калорийность рациона и считается достаточно безопасной, однако некоторые люди после ее употребления (особенно длительного) отмечают проблемы с пищеварением, артериальным давлением, печенью, поджелудочной железой. Эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала читателям Pravda.Ru, на самом ли деле стевия так полезна и стоит ли отказываться от обычного сахара в ее пользу.

Врач рассказала, стоит ли отказываться от сахара в пользу стевии
Фото: https://piscopogardens.com is licensed under https://piscopogardens.com/stevia-a-natural-sweetener-and-sugar-substitute/

Стевия: плюсы и минусы

Стевия — это натуральный подсластитель с нулевой калорийностью, который особенно ценят люди, контролирующие вес. Несмотря на отсутствие калорий, она в несколько раз слаще сахара.

"Стевия в 250-300 раз слаще сахарозы — основной молекулы столового сахара. Она не содержит калорий и углеводов по сравнению с сахаром, в котором 15 ккал и 4 г углеводов на чайную ложку. Нужно совсем чуть-чуть стевии, чтобы добиться эффекта нескольких ложек сахара. Ее часто выбирают люди, которые хотят сократить употребление калорий или углеводов из пищи, а также те, кому нельзя сахар, например, пациенты с ожирением или сахарным диабетом. Минус подсластителя — специфический травяной привкус, который нравится не всем", — говорит врач.

До недавнего времени считалось, что сахарозаменители помогают контролировать вес и, как следствие, уменьшают риск развития ожирения, сердечно‑сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Но результаты последних исследований показывают, что синтетические подсластители ничем не лучше обычного сахара и не так уж полезны в профилактике проблем со здоровьем.

У некоторых людей после употребления стевии могут появиться нежелательные реакции:

  • вздутие живота,
  • тошнота,
  • несварение,
  • диарея.

Правда, для того чтобы эти симптомы появились, нужно съесть довольно много стевии. В остальном ограничений и противопоказаний нет. При этом какой-то особенной пользы в ней тоже нет. И если человек нормально переносит обычный сахар и у него нет ограничений по здоровью, гнаться за модным сахарозаменителем нет смысла, объясняет гастроэнтеролог.

Хотя стевия в целом признана безопасной, употреблять ее все равно следует в меру.

"Стевию можно употреблять каждый день, рекомендуемая суточная норма — не более 4 мг на 1 кг веса. Обычно она продается в небольших саше, которые добавляют в выпечку или напитки вместо сахара. Известно, что она незначительно снижает артериальное давление у людей с гипертонией. На людей с нормальным давлением стевия не оказывает подобного эффекта. Однако те, кто принимает лекарства от гипертонии, должны знать об этом, потому что стевия может усилить действие препарата.

Одно время также говорили о том, что стевия вызывает рак, в 1991 году из-за этого американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов даже запретило ее к продаже, однако многочисленные исследования следующих лет не показали повышенного риска рака, связанного с потреблением стевии, поэтому регуляторы отменили запрет", — говорит Екатерина Кашух.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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