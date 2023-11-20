Палеодиета, ее еще называют — неандертальская, — это диета из цельных продуктов с содержанием в них большого количества питательных веществ. Цель палеодиеты — включить в рацион питания максимальное количество полезных продуктов и уменьшить, желательно исключить, количество вредных. О том, как похудеть на этой диете, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Нурия Бадритдинова.
Принципы питания на этой диете основываются на питании наших предков эпохи полеолита. Если разобрать функционирование нашего организма, то он не сильно эволюционировал с тех времен. Другими словами, нам для поддержания своего тела здоровым и стройным необходимо питаться, как наши пещерные предки. А это — все что бегает, летает, ползает и растет. В те времена не было в обилии фруктов, особенно сладких, были только сезонные кислые ягоды и фрукты, не круглый год, как мы привыкли сейчас. Сладкие же фрукты наши агрономы уже вывели, скрестили, чтобы нам было вкусно и мы как можно больше их покупали.
Также в этой диете подразумевается исключение зерновых культур. Да, для здоровья они тоже не нужны. Углеводы, т. е. энергию для организма, мы вполне можем получать из овощей. Зерновые же культуры начал с развитием сельского хозяйства выращивать сам человек.
Преимущества палеодиеты:
Что можно есть на полеодиете:
Что нельзя:
Исследования показывают, что палеодиета обеспечивает долголетие и крепкое здоровье, также ученые не выявили у нее побочных эффектов.
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