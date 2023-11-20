Нутрициолог перечислила плюсы палеодиеты для худеющих

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Палеодиета, ее еще называют — неандертальская, — это диета из цельных продуктов с содержанием в них большого количества питательных веществ. Цель палеодиеты — включить в рацион питания максимальное количество полезных продуктов и уменьшить, желательно исключить, количество вредных. О том, как похудеть на этой диете, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Нурия Бадритдинова.

Фото: https://www.doctorkiltz.com is licensed under https://www.doctorkiltz.com/paleo-diet/

Палеодиета: как поможет похудеть

Принципы питания на этой диете основываются на питании наших предков эпохи полеолита. Если разобрать функционирование нашего организма, то он не сильно эволюционировал с тех времен. Другими словами, нам для поддержания своего тела здоровым и стройным необходимо питаться, как наши пещерные предки. А это — все что бегает, летает, ползает и растет. В те времена не было в обилии фруктов, особенно сладких, были только сезонные кислые ягоды и фрукты, не круглый год, как мы привыкли сейчас. Сладкие же фрукты наши агрономы уже вывели, скрестили, чтобы нам было вкусно и мы как можно больше их покупали.

Также в этой диете подразумевается исключение зерновых культур. Да, для здоровья они тоже не нужны. Углеводы, т. е. энергию для организма, мы вполне можем получать из овощей. Зерновые же культуры начал с развитием сельского хозяйства выращивать сам человек.

Преимущества палеодиеты:

Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Проблемы с сердцем и сосудами возникают от неправильного питания, от потребления "мусорной еды", рафинированных трансжиров и всех видов рафинированного сахара.

Уменьшает воспаление и восстанавливает иммунную регуляцию. Воспаления возникают в организме из-за бесконтрольного и большого употребления рафинированных сахаров (белый, кокосовый, тростниковый и т. д.).

Помогает бороться с диабетом, улучшает регуляцию сахара в крови и восстанавливает чувствительность к инсулину.

Способствует здоровой, физиологической потере веса, стабилизации гормонального фона и ослабляет симптомы аутоиммунного заболевания.

Что можно есть на полеодиете:

мясо любое без исключения, также костный бульон и потроха;

рыбу и морепродукты;

овощи;

фрукты;

орехи и семена;

травы и специи;

яйца;полезные нерафинированные, необработанные растительные и животные жиры;

ферментированные и пробиотические продукты;

съедобные грибы.

Что нельзя:

зерновые и продукты с ними в составе;

бобовые;

молочные продукты;

растительные масла (кунжутное и подсолнечное);

полуфабрикаты;

все продукты, которые подвергались обработке;

все продукты, в составе которых есть Ешки и химия.

Исследования показывают, что палеодиета обеспечивает долголетие и крепкое здоровье, также ученые не выявили у нее побочных эффектов.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников Специалист Пшеничко Лариса В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников Специалист Тимофеева Галина Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии

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