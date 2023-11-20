Безусловно, после удаления желчного пузыря человеку очень важно соблюдать диету. Чтобы избежать неблагоприятных последствий после операции, необходимо скорректировать рацион. Как — рассказала читателям Pravda.Ru заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова.
Питание после удаления желчного пузыря должно быть очень щадящим. Врачи рекомендуют пациентам употреблять в пищу термически обработанную еду — вареную или приготовленную на пару. Важно питаться 5-6 раз в день и кушать исключительно небольшими порциями. И желательно делать это в одно и то же время.
Кроме того, еда должна быть и не очень горячей, и не слишком холодной. А еще ее необходимо тщательно пережевывать и, конечно же, не переедать.
"Советую включить в свой рацион кисломолочные пробиотики. Лучше всего употреблять их вечером, но не позже, чем за два-три часа до сна. Также советую выпивать 1,5 — 2 литра воды в день", — отмечает врач.
Бояться такой диеты не стоит. Голодным человек не останется, ведь после подобной операции разрешено огромное количество продуктов. В рацион могут входить:
Можно употреблять в пищу свекольник, вегетарианский борщ, молочные супы, например, с макаронными изделиями. Важно помнить одно: овощи для приготовления заправки запрещено жарить. А мясо и птица должны быть нежирными. Разрешены такие виды мяса, как:
Рыба тоже должна быть нежирная. Ее можно отварить, приготовить на пару или запечь.
Что касается круп, то очень благотворно на организм влияет овсянка и гречка. Фрукты и ягоды тоже разрешены, но важно, чтобы они были не кислыми. Можно включать в рацион и сухофрукты. Овощи можно есть разные, их разрешено употреблять в пищу как сырыми, так и в отварном или вареном виде. Можно есть некислую квашеную капусту.
Что касается хлеба, то он тоже разрешен при диете. Хлеб должен быть пшеничный из муки 1 и 2 сортов, а ржаной из сеяной муки. А если вы любите сладкое, можете побаловать себя медом, пастилой или вареньем. А вот сахар рекомендуется заменить на сорбит.
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