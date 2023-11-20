Врач рассказала про особенности питания после удаления желчного пузыря

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Безусловно, после удаления желчного пузыря человеку очень важно соблюдать диету. Чтобы избежать неблагоприятных последствий после операции, необходимо скорректировать рацион. Как — рассказала читателям Pravda.Ru заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В. В. Виноградова Ольга Шарапова.

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Диета после удаления желчного пузыря

Питание после удаления желчного пузыря должно быть очень щадящим. Врачи рекомендуют пациентам употреблять в пищу термически обработанную еду — вареную или приготовленную на пару. Важно питаться 5-6 раз в день и кушать исключительно небольшими порциями. И желательно делать это в одно и то же время.

Кроме того, еда должна быть и не очень горячей, и не слишком холодной. А еще ее необходимо тщательно пережевывать и, конечно же, не переедать.

"Советую включить в свой рацион кисломолочные пробиотики. Лучше всего употреблять их вечером, но не позже, чем за два-три часа до сна. Также советую выпивать 1,5 — 2 литра воды в день", — отмечает врач.

Бояться такой диеты не стоит. Голодным человек не останется, ведь после подобной операции разрешено огромное количество продуктов. В рацион могут входить:

ненаваристые овощные и мясные супы,

уха,

также разрешены супы из круп, приготовленные на овощном бульоне.

Можно употреблять в пищу свекольник, вегетарианский борщ, молочные супы, например, с макаронными изделиями. Важно помнить одно: овощи для приготовления заправки запрещено жарить. А мясо и птица должны быть нежирными. Разрешены такие виды мяса, как:

говядина,

кролик,

курица без кожи,

индейка.

Рыба тоже должна быть нежирная. Ее можно отварить, приготовить на пару или запечь.

Что касается круп, то очень благотворно на организм влияет овсянка и гречка. Фрукты и ягоды тоже разрешены, но важно, чтобы они были не кислыми. Можно включать в рацион и сухофрукты. Овощи можно есть разные, их разрешено употреблять в пищу как сырыми, так и в отварном или вареном виде. Можно есть некислую квашеную капусту.

Что касается хлеба, то он тоже разрешен при диете. Хлеб должен быть пшеничный из муки 1 и 2 сортов, а ржаной из сеяной муки. А если вы любите сладкое, можете побаловать себя медом, пастилой или вареньем. А вот сахар рекомендуется заменить на сорбит.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Гудилова Юлия Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний. Специалист Шантурова Евгения Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит) Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.

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