Врач рассказала о пользе рыжикового масла

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Рыжиковое масло — уникальный продукт, который получают не из грибов рыжиков, как может показаться, а из созревших плодовых коробочек рыжика посевного (Camelina sativa) — травянистого растения из семейства капустные. Сейчас рыжиковое масло можно купить во многих супермаркетах, оно стоит значительно дешевле разрекламированного оливкового или льняного, хотя нисколько не уступает им в пользе. Чем рыжиковое масло полезно для здоровья и как правильно его употреблять — рассказала читателям Pravda.Ru эксперт лаборатории "Гемотест", врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Польза и вред рыжикового масла

Рыжиковое масло — это источник полезных ненасыщенных жиров, которые хорошо усваиваются организмом и защищают сердце и сосуды. Оно относится к нерафинированным маслам, которые лучше использовать в качестве заправки.

Все масла делятся на рафинированные и нерафинированные. Рафинированные масла проходят многоступенчатую очистку, в результате на выходе получается прозрачная жидкость без естественного осадка и практически без запаха, менее богатая питательными веществами. Такие масла идеальны для жарки: из-за того, что они очищены от всего "лишнего", при нагревании они не дымят и не выделяют вредные канцерогенные вещества.

Классические и всем известные рафинированные масла:

подсолнечное,

кукурузное,

кокосовое.

Нерафинированные масла не подвергаются такой тщательной очистке, поэтому в них сохраняется больше питательных веществ, также они отличаются насыщенным цветом и запахом. Такие масла при нагревании могут дымиться и терять часть полезных свойств, поэтому их рекомендуют использовать сырыми, то есть добавлять в салаты, соусы, закуски, каши и супы. Известные примеры таких масел, помимо рыжикового:

оливковое,

горчичное,

кунжутное,

льняное.

В рыжиковом масле содержатся ненасыщенные жиры Омега-3, особенно полезные для сердечно-сосудистой системы.

"Прежде всего, рыжиковое масло ценят за высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот Омега-3. Они хорошо усваиваются организмом и участвуют в регуляции уровня вредного холестерина в крови, а значит, способствуют профилактике заболеваний сердца и сосудов. Также полиненасыщенные жирные кислоты обеспечивают упругость и эластичность кожи, прочность ногтей, здоровый блеск и плотность волос. Одна столовая ложка такого масла в день поможет восполнить дефицит полезных жирных кислот", — говорит Екатерина Кашух.

У рыжикового масла практически нет противопоказаний, но оно может не подойти людям с индивидуальной пищевой непереносимостью или аллергией.

"Обычно при употреблении рыжикового масла такие люди отмечают дискомфорт в животе или появление аллергической сыпи на коже. Если у человека возникают подобные реакции, от рыжикового масла лучше отказаться и заменить его другим полезным нерафинированным продуктом, например, маслом авокадо или льняным. Кроме того, важно помнить, что рыжиковое масло — это высококалорийный продукт. Это важно учитывать тем, кто следит за весом, потому что злоупотребление ароматным маслом может привести к набору лишних килограммов", — предупреждает врач.

Рыжиковое масло продают в маленьких емкостях, потому что у него небольшой срок хранения. Обычно после вскрытия рыжиковое масло хранится не более двух месяцев, а после окончания срока годности у него может измениться вкус и цвет, а содержание питательных веществ уменьшится, поэтому лучше употребить его как можно скорее.

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Соколова Светлана Ведущий специалист Специалист Воронова Наталья Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др. Специалист Бахарева Нелли Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др

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