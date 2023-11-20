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Маргарита Кичерова

Врач: соль и сахар избавят от обмороков

3:43
Здоровье » Здоровье и профилактика

Под влиянием стресса или при сильном переутомлении человек может кратковременно потерять сознание — упасть в обморок. Помогают ли соль и сахар поддерживать организм в тонусе, асколько важны занятия спортом для профилактики обмороков и может ли потеря сознания быть признаком анемии, Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.

Врач: соль и сахар избавят от обмороков
Фото: https://profile.ru/wp-content/uploads/260089-fb.jpeg

— Какие самые распространённые причины обмороков?

— Во-первых, дефицит соли в организме, она же натрий.

Во-вторых, дефицит энергии в организме, чаще всего это низкая глюкоза крови.

Эти состояния могут приводить, к снижению артериального давления. В результате люди теряют сознание.

Кроме того, обморок может быть следствием какого-то события, которое человека сильно потрясло и вызвало у него мощную стимуляцию нервной системы. В этом случае нервная система начинает употреблять лишнее количество кислорода, входит в режим эксайтотоксичности, когда высокая стимуляция, но полезной работы не производится, кислород растрачивается. Если это состояние продолжается долго, то оно опасно для организма. И на этот счёт у организма есть специальный выключатель, который как предохранитель срабатывает, и мозг "отключает" человека, чтобы тот успокоился.

К врачу нужно идти, если обмороки происходят часто, несколько раз в неделю.

— Какие профилактические меры существуют для предотвращения падения в обморок?

— Нельзя отказываться от соли. Натрий будет поддерживать давление в крови и скорость метаболизма для получения жизненной энергии. И вам нужно чётко понимать, сколько вы можете протянуть без пищи и какая пища быстрее всего восстанавливает ваши силы.

В аптеке продают таблетки глюкозы, для них даже рецепта не нужно. Это буквально сахар крови. Вы его рассасываете — и всё, вы уже не упадёте в обморок из-за отсутствия энергии.

И параллельно с этим рекомендуют щепотку соли, чтобы поддержать натрий.

Щепотку соли в рот. Запили стаканом воды. И таблетку глюкозы под язык, рассасываем. Только симптомы прошли, таблетку можно выплюнуть, чтобы не было лишнего сахара.

— Может быть, есть лечебная гимнастика? У тренированного человека с кислородом получше.

— У него получше с выносливостью без кислорода. У этого человека увеличится выносливость, порог, после которого он падает в обморок. Поэтому тренироваться нужно. Но тренировки должны быть регулярными. Подойдут силовые занятия. Они лучше всего тренируют сосуды. Кардиозанятия, то есть длительные прогулки, пробежки.

Главный критерий — сможете ли вы это долго использовать, чтобы натренировать свою систему. Потому что если вы месяц поделали, потом бросили, то это не сработает.

— Может быть, стоит проверить уровень железа в крови? Говорят, что при анемии бывают частые обмороки.

— На начальной стадии и при лёгкой степени анемии не будет обмороков. Но полечить анемию, особенно женщинам, нужно: они теряют больше крови и вместе с ней теряется больше железа.

У мужчин менструального цикла нет, поэтому для них анемия не так актуальна. При анемии теряется:

  • железо,
  • медь,
  • витамин B2.

И одним лишь железом крови не обойтись: посмотрите гемоглобин, ферритин. Если всё это снижено, тогда анемию нужно лечить. Направление на анализы даёт терапевт.

Автор Маргарита Кичерова
Маргарита Кичерова — журналист, педагог, корреспондент видеостудии Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
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