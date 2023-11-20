Под влиянием стресса или при сильном переутомлении человек может кратковременно потерять сознание — упасть в обморок. Помогают ли соль и сахар поддерживать организм в тонусе, асколько важны занятия спортом для профилактики обмороков и может ли потеря сознания быть признаком анемии, Pravda.Ru рассказал гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов.
— Какие самые распространённые причины обмороков?
— Во-первых, дефицит соли в организме, она же натрий.
Во-вторых, дефицит энергии в организме, чаще всего это низкая глюкоза крови.
Эти состояния могут приводить, к снижению артериального давления. В результате люди теряют сознание.
Кроме того, обморок может быть следствием какого-то события, которое человека сильно потрясло и вызвало у него мощную стимуляцию нервной системы. В этом случае нервная система начинает употреблять лишнее количество кислорода, входит в режим эксайтотоксичности, когда высокая стимуляция, но полезной работы не производится, кислород растрачивается. Если это состояние продолжается долго, то оно опасно для организма. И на этот счёт у организма есть специальный выключатель, который как предохранитель срабатывает, и мозг "отключает" человека, чтобы тот успокоился.
К врачу нужно идти, если обмороки происходят часто, несколько раз в неделю.
— Какие профилактические меры существуют для предотвращения падения в обморок?
— Нельзя отказываться от соли. Натрий будет поддерживать давление в крови и скорость метаболизма для получения жизненной энергии. И вам нужно чётко понимать, сколько вы можете протянуть без пищи и какая пища быстрее всего восстанавливает ваши силы.
В аптеке продают таблетки глюкозы, для них даже рецепта не нужно. Это буквально сахар крови. Вы его рассасываете — и всё, вы уже не упадёте в обморок из-за отсутствия энергии.
И параллельно с этим рекомендуют щепотку соли, чтобы поддержать натрий.
Щепотку соли в рот. Запили стаканом воды. И таблетку глюкозы под язык, рассасываем. Только симптомы прошли, таблетку можно выплюнуть, чтобы не было лишнего сахара.
— Может быть, есть лечебная гимнастика? У тренированного человека с кислородом получше.
— У него получше с выносливостью без кислорода. У этого человека увеличится выносливость, порог, после которого он падает в обморок. Поэтому тренироваться нужно. Но тренировки должны быть регулярными. Подойдут силовые занятия. Они лучше всего тренируют сосуды. Кардиозанятия, то есть длительные прогулки, пробежки.
Главный критерий — сможете ли вы это долго использовать, чтобы натренировать свою систему. Потому что если вы месяц поделали, потом бросили, то это не сработает.
— Может быть, стоит проверить уровень железа в крови? Говорят, что при анемии бывают частые обмороки.
— На начальной стадии и при лёгкой степени анемии не будет обмороков. Но полечить анемию, особенно женщинам, нужно: они теряют больше крови и вместе с ней теряется больше железа.
У мужчин менструального цикла нет, поэтому для них анемия не так актуальна. При анемии теряется:
И одним лишь железом крови не обойтись: посмотрите гемоглобин, ферритин. Если всё это снижено, тогда анемию нужно лечить. Направление на анализы даёт терапевт.
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