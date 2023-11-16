Коварство системной красной волчанки в том, что заболевание может негативно влиять на работу практически всех систем и органов. Чтобы поддержать их, важно следовать определенным правилам в питании. Каким — рассказывает читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
Системная красная волчанка (СКВ) — это хроническое аутоиммунное заболевание, которое может затрагивать самые разные системы и органы: кожу, суставы, почки, сосуды и сердце, легкие, нервную и кровеносную системы. В связи с этим большую роль в коррекции заболевания играет образ жизни, в том числе питание.
Правильно составленный рацион положительно влияет на весь организм: он позволяет уменьшить воспалительные процессы, поддержать работу иммунной системы.
При системной красной волчанке особенно важно, чтобы меню было разнообразным и содержало большое количество фруктов и овощей (в идеале они должны составлять до 50% употребляемой пищи), цельнозерновых продуктов (зерновой хлеб, каши медленной варки), здоровых источников белка (нежирное мясо, птица, морепродукты, бобовые, орехи и яйца). Это позволит обеспечить организм необходимыми питательными веществами для укрепления иммунной системы и общего улучшения самочувствия.
Уменьшить воспалительные процессы помогают продукты, богатые жирными кислотами Омега-3:
Также полезны продукты с высоким содержанием антиоксидантов: ягоды, зелень и салатные листья, оливковое масло и овощи ярких цветов (например, красный перец, морковь). Они помогают укрепить стенки клеток и делают их более устойчивыми к разрушению.
Чтобы поддержать иммунитет, рекомендуется включить в рацион продукты, богатые витаминами C и E, цинком и селеном. Эти вещества содержатся в цитрусовых, киви, шпинате, миндале, семенах подсолнечника, морепродуктах и цельнозерновых крупах. Кальций, содержащийся в молочных продуктах, листовых овощах и бобовых, необходим для здоровья костей и суставов.
Важный аспект в коррекции системной красной волчанки — поддержание нормального веса. Для этого рекомендуется сократить употребление быстрых углеводов (выпечка, сладости), избегать высококалорийных блюд и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров (к ним относятся промышленные полуфабрикаты, фастфуд, жирные сорта красного мяса). Рекомендуется отдавать предпочтение нежирным источникам белка (курица, индейка, рыба, бобовые), увеличить долю клетчатки в рационе (она содержится в овощах, фруктах, цельнозерновых крупах).
Снижение потребления соли помогает уменьшить нагрузку на почки — это особенно важно, так как почки достаточно часто страдают при системной красной волчанке. Для этого рекомендуется исключить из рациона полуфабрикаты и магазинные соусы, а при приготовлении пищи использовать вместо соли травы и специи.
Спиртные напитки стоит полностью исключить: они способствуют повреждению печени, почек, кишечника и других органов, могут мешать усвоению лекарственных препаратов, назначаемых для терапии СКВ, усиливать воспалительные процессы.
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