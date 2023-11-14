Офтальмолог рассказала про болезни глаз, которые грозят слепотой

Наши глаза, как и любой другой орган, подвержены возрастным изменениям. Они касаются состояния хрусталика, сетчатки, ослабевания глазной мышцы. О наиболее распространенных патологиях зрения, которые возникают после 40 лет, рассказала читателям Pravda.Ru врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Вероника Кийко.

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Болезни глаз, возникающие после 40 лет

Катаракта, или помутнение хрусталика глаза

Хрусталик теряет свою прозрачность с возрастом, это необратимый процесс, отличие лишь в скорости помутнения, которая у каждого организма разная. От туманной пелены перед глазами сегодня избавиться несложно — помутневший хрусталик удаляется, а на его место устанавливается искусственный, который возвращает утерянные функции зрения и возможность хорошо видеть. Операция проводится амбулаторно, без госпитализации пациента.

Пресбиопия, или возрастная дальнозоркость

Возрастные изменения снижают эластичность хрусталика и глазных мышц, что способствует снижению аккомодации, способности фокусировать взгляд на предмете. Поэтому при развитии пресбиопии человек отдаляет предмет от глаз, чтобы лучше его рассмотреть. Избавиться от возрастной дальнозоркости можно с помощью очковой коррекции либо при помощи того же искусственного хрусталика, который подбирается по оптическим свойствам и обладает уникальными свойствами фокусировки изображения как вдаль, так и вблизи.

Глаукома

Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления и приводит к отмиранию зрительного нерва и слепоте. Его чаще выявляют у людей старше 45 и 50 лет. Однако ранняя диагностика глаукомы и своевременное назначение лечения позволяет сохранить зрение. В арсенале врачей различные методики — медикаментозные и хирургические, дающие благоприятный прогноз.

Возрастная макулодистрофия

Еще одно опасное возрастное заболевание, в процессе которого отмечается рост кровеносных сосудов и поражение центральной части сетчатки. На ранних стадиях протекает бессимптомно, далее же пациент отмечает у себя искажение контрастности цветов, чувствительность к яркому свету. Лечение макулодистрофии — терапевтическое и при своевременном обращении дает хорошие результаты.

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