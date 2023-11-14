Наши глаза, как и любой другой орган, подвержены возрастным изменениям. Они касаются состояния хрусталика, сетчатки, ослабевания глазной мышцы. О наиболее распространенных патологиях зрения, которые возникают после 40 лет, рассказала читателям Pravda.Ru врач-офтальмолог клиники микрохирургии глаза "Я вижу" Вероника Кийко.
Хрусталик теряет свою прозрачность с возрастом, это необратимый процесс, отличие лишь в скорости помутнения, которая у каждого организма разная. От туманной пелены перед глазами сегодня избавиться несложно — помутневший хрусталик удаляется, а на его место устанавливается искусственный, который возвращает утерянные функции зрения и возможность хорошо видеть. Операция проводится амбулаторно, без госпитализации пациента.
Возрастные изменения снижают эластичность хрусталика и глазных мышц, что способствует снижению аккомодации, способности фокусировать взгляд на предмете. Поэтому при развитии пресбиопии человек отдаляет предмет от глаз, чтобы лучше его рассмотреть. Избавиться от возрастной дальнозоркости можно с помощью очковой коррекции либо при помощи того же искусственного хрусталика, который подбирается по оптическим свойствам и обладает уникальными свойствами фокусировки изображения как вдаль, так и вблизи.
Это заболевание характеризуется повышением внутриглазного давления и приводит к отмиранию зрительного нерва и слепоте. Его чаще выявляют у людей старше 45 и 50 лет. Однако ранняя диагностика глаукомы и своевременное назначение лечения позволяет сохранить зрение. В арсенале врачей различные методики — медикаментозные и хирургические, дающие благоприятный прогноз.
Еще одно опасное возрастное заболевание, в процессе которого отмечается рост кровеносных сосудов и поражение центральной части сетчатки. На ранних стадиях протекает бессимптомно, далее же пациент отмечает у себя искажение контрастности цветов, чувствительность к яркому свету. Лечение макулодистрофии — терапевтическое и при своевременном обращении дает хорошие результаты.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...
|
|
Неболит на Ленинском
Ленинский пр-т, д. 66
Медицинский центр семейного здоровья и красоты
Комарова, д. 2, корп. 3
|
|
Неболит на Ленинском
Ленинский пр-т, д. 66
Медицинский центр семейного здоровья и красоты
Комарова, д. 2, корп. 3
|
|
Ниармедик (Ваш доктор рядом) на Китай-городе
Маросейка, д. 6-8, стр. 4
|
25 отзывов
|
Васечкин Виктор Борисович
медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
|
46 отзывов
|
Даренский Иван Дмитриевич
медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
|
0 отзывов
|
Хдрян Артур Айкович
медицинская клиника
Люблинская,
Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.