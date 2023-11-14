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Ирина Гусакова

Врач развеяла миф о влиянии острых блюд на процесс похудения

2:53
Здоровье » Здоровье и профилактика

Про острую пищу есть множество мифов, причем нередко они противоречат друг другу. Одни утверждают, что острое помогает сбросить лишний вес и чувствовать себя лучше, другие — что от острого можно даже умереть. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказывает, можно ли похудеть, если добавлять больше перца в блюда, и нужно ли при этом опасаться за здоровье.

Врач развеяла миф о влиянии острых блюд на процесс похудения
Фото: "Black Pepper Grains" by OttawaAC is licensed under CC BY-SA 3.0.

Помогает ли острое похудеть

Некоторые исследования показывают, что жгучий компонент перца, капсаицин, действительно может способствовать похудению. Он увеличивает количество производимого телом тепла, что способствует ускорению обмена веществ, а значит, организм потребляет больше калорий. Кроме того, вещество влияет на гормоны, регулирующие чувство голода — насыщение наступает быстрее, и человек наедается меньшим количеством пищи. Однако эти научные данные касаются биологически активных добавок, в которых содержание вещества значительно выше, чем в порции том-яма или острого вока. Убедительных данных о том, что перчёная еда способствует эффективному снижению веса, нет.

"В целом на людей без заболеваний желудочно-кишечного тракта острая пища действует достаточно благотворно. К примеру, она стимулирует пищеварение за счет повышенной выработки желудочного сока. Кровь активнее приливает к стенкам желудка, и его работа улучшается. Однако включать острые блюда в рацион следует постепенно и с осторожностью. Начинать стоит с небольших количеств и, наблюдая за реакцией организма, постепенно увеличивать порцию или интенсивность блюд", — отмечает эксперт.

Если еда оказалась слишком острой, нейтрализовать капсаицин помогут сливки, йогурт или сметана, а также крахмалистые продукты: хлеб, картофель или рис.

Несмотря на то что острая пища не опасна для жизни и уж тем более не способна вызвать каких-либо значимых нарушений у здорового человека, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язвенная болезнь от нее рекомендуется отказаться. Острые ингредиенты могут вызывать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, а это в свою очередь способно усугубить воспалительные процессы, усилить боль и дискомфорт. Помимо этого, острые блюда могут способствовать рецидивам и обострениям, увеличивая риск возникновения осложнений, таких как язвенные кровотечения или перфорации. Люди с синдромом раздраженного кишечника могут отмечать усиление симптомов, таких как вздутие, диарея, спазмы.

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