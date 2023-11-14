Врач предупредила о вреде привозных фруктов и овощей

4:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Сейчас стала модной тенденция подсаживаться на так называемое антивозрастное питание, которое предполагает включение в рацион фруктов и овощей, чтобы лучше себя чувствовать и дольше оставаться молодыми. На самом деле такой подход может навредить организму. О том, почему не стоит себя закармливать фруктами и овощами, рассказала читателям Pravda.Ru рефлексотерапевт, мастер цигун, доктор китайской медицины Ирина Старкова.

Фото: "Vegetables & Fruits in a Wheel" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как правильно подходить к выбору фруктов и овощей

Те овощи и фрукты, которые сейчас произрастают, содержат всего 20% витаминов, микроэлементов и нутриентов по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Ученые доказали, что сейчас еда обеднена и может поддержать наш витаминно-минеральный баланс всего на 20%.

Кроме того, овощи и фрукты выращиваются с помощью пестицидов, гербицидов. Это, наоборот, засоряет наш организм тяжелыми металлами и другими токсинами, отмечает врач. Но тут важнее понять, что такое овощи и фрукты и как их употреблять. Большинство людей с возрастом из-за стрессов и проблем с позвоночником, в том числе из-за неправильного питания, имеют ферментативную недостаточность.

По статистике, после 45 лет каждый третий человек имеет проблемы с желудком или поджелудочной железой. Это значит, что недостаточное количество соляной кислоты или ее избыток (которые влияют на переваривание пищи), также недостаточное количество ферментов поджелудочной железы плюс недостаточное количество желчи, которая активирует эти ферменты.

Все это в совокупности дает то, что поступающая пища не переваривается полностью. Из-за нарушения пищеварения она идет по пищеварительному тракту и по дороге гниет, поскольку в организме человека недостаточно бактерий. Главная причина этому — прием различных препаратов, антибиотиков, гормонов — всего того, что мы принимаем в течение жизни. Плюс неправильное питание. Все это создает недостаточное количество нормальной флоры в нашем кишечнике.

"Если мы посмотрим на опыт наших бабушек и дедушек, которые питались более здоровой пищей, то мы можем увидеть, что в осенне-зимний период овощи и фрукты активно заготавливались. В холодное время года никто не ел сырые яблоки. Их ферментировали. Их либо сушили, либо делали мочеными, либо делали компоты. Так же поступали с ягодами и другими дарами, которые собирали в лесах или выращивали в саду. Витамин С получали из брусники и клюквы. Опять же никто не ел их свежими. Делали заготовки: брусника или клюква с медом, калина, протертая с медом, также моченая брусника с яблоками. Ферментированные продукты давали великолепный результат. Поставляли витамины, микроэлементы, были частично обработаны и отлично усваивались организмом", — поясняет эксперт.

Следующий важный момент — это привозные овощи и фрукты. Фрукты чаще везут зелеными, чтобы они могли созреть по дороге под воздействием определенных компонентов, которыми их обрабатывают, либо дозреть самостоятельно. Такие фрукты и овощи не являются полезными. Но самое важное то, что привозные фрукты выросли в теплых странах и их естественное назначение — это охлаждать организм. Так как там, где жарко, растут те растения, которые дают человеку в жаркую погоду охлаждение, чтобы сохранить гомеостаз.

Когда в Сибири или на Урале температура минус 20-30, нам не нужно охлаждаться. Потребление недозрелых, привезенных из теплых стран овощей и фруктов приводит к снижению активности ферментов пищеварения. Ведь они физически охлаждают и тормозят биохимические реакции, даже если вы едите их теплыми. Именно поступление в организм сочных фруктов дает охлаждение. Поскольку у большинства людей есть ферментативная недостаточность, то подобные проблемы усугубляются.

Если мы хотим говорить об антивозрастном питании, то в первую очередь нужно наладить работу пищеварительной системы и обратить внимание на те овощи и фрукты, которые мы едим. Чаще всего людям старше 45 лет полезно употреблять в пищу частично ферментированные продукты.

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