Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач предупредила о вреде привозных фруктов и овощей

4:41
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сейчас стала модной тенденция подсаживаться на так называемое антивозрастное питание, которое предполагает включение в рацион фруктов и овощей, чтобы лучше себя чувствовать и дольше оставаться молодыми. На самом деле такой подход может навредить организму. О том, почему не стоит себя закармливать фруктами и овощами, рассказала читателям Pravda.Ru рефлексотерапевт, мастер цигун, доктор китайской медицины Ирина Старкова.

Врач предупредила о вреде привозных фруктов и овощей
Фото: "Vegetables & Fruits in a Wheel" by theglobalpanorama is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как правильно подходить к выбору фруктов и овощей

Те овощи и фрукты, которые сейчас произрастают, содержат всего 20% витаминов, микроэлементов и нутриентов по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Ученые доказали, что сейчас еда обеднена и может поддержать наш витаминно-минеральный баланс всего на 20%.

Кроме того, овощи и фрукты выращиваются с помощью пестицидов, гербицидов. Это, наоборот, засоряет наш организм тяжелыми металлами и другими токсинами, отмечает врач. Но тут важнее понять, что такое овощи и фрукты и как их употреблять. Большинство людей с возрастом из-за стрессов и проблем с позвоночником, в том числе из-за неправильного питания, имеют ферментативную недостаточность.

По статистике, после 45 лет каждый третий человек имеет проблемы с желудком или поджелудочной железой. Это значит, что недостаточное количество соляной кислоты или ее избыток (которые влияют на переваривание пищи), также недостаточное количество ферментов поджелудочной железы плюс недостаточное количество желчи, которая активирует эти ферменты.

Все это в совокупности дает то, что поступающая пища не переваривается полностью. Из-за нарушения пищеварения она идет по пищеварительному тракту и по дороге гниет, поскольку в организме человека недостаточно бактерий. Главная причина этому — прием различных препаратов, антибиотиков, гормонов — всего того, что мы принимаем в течение жизни. Плюс неправильное питание. Все это создает недостаточное количество нормальной флоры в нашем кишечнике.

"Если мы посмотрим на опыт наших бабушек и дедушек, которые питались более здоровой пищей, то мы можем увидеть, что в осенне-зимний период овощи и фрукты активно заготавливались. В холодное время года никто не ел сырые яблоки. Их ферментировали. Их либо сушили, либо делали мочеными, либо делали компоты. Так же поступали с ягодами и другими дарами, которые собирали в лесах или выращивали в саду.

Витамин С получали из брусники и клюквы. Опять же никто не ел их свежими. Делали заготовки: брусника или клюква с медом, калина, протертая с медом, также моченая брусника с яблоками. Ферментированные продукты давали великолепный результат. Поставляли витамины, микроэлементы, были частично обработаны и отлично усваивались организмом", — поясняет эксперт.

Следующий важный момент — это привозные овощи и фрукты. Фрукты чаще везут зелеными, чтобы они могли созреть по дороге под воздействием определенных компонентов, которыми их обрабатывают, либо дозреть самостоятельно. Такие фрукты и овощи не являются полезными. Но самое важное то, что привозные фрукты выросли в теплых странах и их естественное назначение — это охлаждать организм. Так как там, где жарко, растут те растения, которые дают человеку в жаркую погоду охлаждение, чтобы сохранить гомеостаз.

Когда в Сибири или на Урале температура минус 20-30, нам не нужно охлаждаться. Потребление недозрелых, привезенных из теплых стран овощей и фруктов приводит к снижению активности ферментов пищеварения. Ведь они физически охлаждают и тормозят биохимические реакции, даже если вы едите их теплыми. Именно поступление в организм сочных фруктов дает охлаждение. Поскольку у большинства людей есть ферментативная недостаточность, то подобные проблемы усугубляются.

Если мы хотим говорить об антивозрастном питании, то в первую очередь нужно наладить работу пищеварительной системы и обратить внимание на те овощи и фрукты, которые мы едим. Чаще всего людям старше 45 лет полезно употреблять в пищу частично ферментированные продукты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Переверзев Илья
Специализируется на лечении заболеваний позвоночника (остеохондроз, радикулит, сколиоз), суставов (артриты, артрозы), неврологических расстройств (головные боли, последствия инсульта), а также — нарушений функций внутренних органов (желудочно-кишечного тракта, при бронхиальной астме, гипертонической болезни и т.д.)
Специалист Духовник Владимир
Проводит классическое, рефлексотерапевтическое обследование и лечение пациентов
Специалист Тютяева Ирина
Специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата и сопутствующих заболеваний, а также неврологических, сердечно-сосудистых и эндокринологических заболеваний, астено-невротического синдрома, головных болей, мигрени, бессонницы
Темы правильное питание

Специалисты

5.0
274 отзыва
 Переверзев
Илья Витальевич
Рефлексотерапевт
Стаж 18 лет
Врач высшей категории
Приём от 1800 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Отрадном
Северный б-р, д. 7Г, стр. 2
4.9
101 отзыв
 Духовник
Владимир Аркадьевич
Рефлексотерапевт
Стаж 39 лет
Врач высшей категории
Приём от 990 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй в Марьино
ул. Люблинская, д. 108
4.9
105 отзывов
 Тютяева
Ирина Игоревна
Рефлексотерапевт
Стаж 31 год
Врач первой категории
Приём от 990 руб.
Клиника здорового позвоночника Здравствуй на Беговой
Хорошевское ш., д. 12, корп. 1

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
В Красноярской точке "Chicken dener" отравились двое студентов
В Москве работники школьной столовой продали мальчику бутылку чая с чистящим средством
Кинолог рассказала о пользе вакцинации и сухого корма для домашних питомцев
Аэропорт Шереметьево установил комплекс для обнаружения БПЛА
Арестович* разделил конфликт на Украине на периоды: выигрыш, ничья, мы проиграем
Астролог Старовойтова рассказала, почему не стоит заключать брак 24 апреля 2024 года
Эксперт Элен Мхитарян рассказала, как научиться запоминать информацию
Зепюр Брутян опубликовала сторис — поклонники уверены, что это намек на вторую беременность
Путин заявил, что спорт — путь к укреплению взаимопонимания стран и народов
Соседи рассказали, что часто жаловались на шум от компании убитой 14-летней девушки в Екатеринбурге
Популярное
Стало известно, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Известный и любимый публикой актёр Леонид Ярмольник после начала спецоперации пропал из общественного пространства.

Стало известно, как сейчас живёт актёр Леонид Ярмольник: весь в долгах
В ФРГ бойцы спецназа 34 часа брали штурмом дом выходца из России
Бойцы спецназа ФРГ 34 часа штурмовали дом предполагаемого выходца из России Ойгена в Бранденбурге
Алла Пугачёва: 25 лет записей на студии Лопатина и обещание до победы света
Американцы признались в испуге перед советской сказкой "Морозко"
Армения хочет молча и мягко выйти из ОДКБ, но ей не дадут Любовь Степушова Чиновник: аэропорт Краснодара не открывали для гражданских рейсов Олег Володин Балканский переговорный марафон с ЕС близится к финишу Михаил Плисюк
У беженцев с Украины в российских регионах возникают различные сложности
Яна Поплавская прокомментировала слова Пугачёвой о жертвах во имя народа
Пересильд появилась на премьере с чужим мужем и рассказала о любви
Пересильд появилась на премьере с чужим мужем и рассказала о любви
Последние материалы
Эксперт Элен Мхитарян рассказала, как научиться запоминать информацию
Зепюр Брутян опубликовала сторис — поклонники уверены, что это намек на вторую беременность
Путин заявил, что спорт — путь к укреплению взаимопонимания стран и народов
Соседи рассказали, что часто жаловались на шум от компании убитой 14-летней девушки в Екатеринбурге
Какое давление в шинах поможет избежать аварии зимой
Певица Лолита Милявская рассказала о лучших отношениях в ее жизни
Критик Волков: певица Алла Пугачёва должна поменять позицию для возвращения на российское ТВ
Экспорт из России за девять месяцев сократился на 29,4%
Неработающим пенсионерам увеличат пенсии
В Одессе военкомы избили мужчину на глазах его жены и ребенка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников