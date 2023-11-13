Нутрициолог перечислила продукты-иммуномодуляторы для борьбы с простудой

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Поддержка иммунитета — самая актуальная тема здоровья в осенне-зимний сезон, а как справиться с уже настигшей простудой? Этот вопрос стоит еще более остро, ведь болеть — неприятно, грустно и дорого, а иногда и опасно. Об особенностях питания при простуде рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Дарья Киселева.

Фото: Интернет

Как питаться при простуде и ОРВИ

Ускорить выздоровление можно через питание, и для этого не нужны дорогие суперфуды. Главная задача заболевшего — дать иммунитету работать в полную силу, а работает эта достаточно сложная система безопасности хорошо и эффективно, если ей не мешать. Так что первый пункт в программе по выздоровлению — это максимальное количество сна.

Болеть — не значит заниматься домашними делами, раз уж "дошли руки". Обеспечьте себе полноценный постельный режим и сон по первому требованию мозга. Именно во сне у больного идет выработка наибольшего количества лейкоцитов, клеток, формирующих иммунный ответ.

Обильное теплое (не горячее) питье по половине стакана в час даст организму достаточное количество жидкости для выведения токсинов, объем которых сильно увеличивается во время болезни. Так у лимфосистемы будет транспорт работать бесперебойно.

Стараемся в эти дни обходиться без тяжелых для пищеварения продуктов, которые требуют от организма большого внимания — сейчас все ресурсы нужно бросить на борьбу с инфекцией. Так что избегаем употребления мяса, грибов, жирной и жареной еды. Исключаем пустые быстрые сладкие углеводы: выпечка, фастфуд, конфеты.

Помогайте организму бороться с вредоносными бактериями, включая в меню естественные природные антибиотики:

чеснок,

ромашковый чай,

тертый имбирь,

брусника.

Антиоксиданты тоже будут очень кстати — они снизят окислительную нагрузку, которая в этот период возрастает, ягоды, в том числе замороженные — отличный источник антиоксидантов. Завариваем в чай облепиху, чернику, малину, клюкву.

Добавляем в рацион источники цинка — микроэлемента, имеющего мощную иммунномодулирующую функцию. Это семена тыквы, какао, яйца, морепродукты.

О действии витамина С говорить не будем, мы знаем о его роли иммуностимулятора. Отвар шиповника, припущенная брокколи, салат из болгарского перца, морс из черной смородины помогут держать его на хорошем уровне. Можно подключить продукты пчеловодства. Это натуральные мультивитамины и антиоксиданты, повышающие общие защитные силы организма в период ОРВИ. Пергу и маточное молочко можно купить в аптеке.

Еще один эффективный инструмент борьбы с сезонными недугами — добавление в блюда пряностей и специй, таких как гвоздика, корица, куркума, паприка, кориандр — это сильные противовирусные. Они обладают противовоспалительным действием и борются с вирусами, помогают успокоиться, очищают от токсинов. Кстати, куркума многократно усиливает свою биодоступность в сочетании с молотым черным перцем.

Меню в период болезни должно быть легким, овощным и разнообразным. Побалуйте себя овощными супчиками, гречкой с тушеными овощами, омлетом со шпинатом, пшенной кашей с тыквой. Такая еда даст вам сил и энергии, но не перегрузит организм.

Эффективный противопростудный рецепт чая для быстрого выздоровления:

залейте кипятком 1 саше ромашки аптечной или ромашкового чая, пока чай заваривается, натрите немного очищенного корня имбиря, растолките ягоды облепихи или клюквы, выложите получившуюся смесь в чашку с чаем и добавьте 1 бутончик гвоздики и 1 ч. л. мёда.

Дать настояться 10 минут. Этот иммунный микс работает сразу на нескольких векторах: подавляет патогенные бактерии, ингибирует репликацию (то есть размножение) вирусов, усиливает работу иммунитета, снижает рост воспаления.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Лебедь Дмитрий Врач-терапевт, врач функциональной диагностики Специалист Крамерова Алла Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др Специалист Вишнякова Ольга Врач терапевт, врач общей практики

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