Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по количеству летальных исходов. Причины их развития кроются зачастую в неправильном образе жизни и плохом питании. Об основных причинах инфаркта рассказал читателям Pravda.Ru анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения в Объединенной больнице с поликлиникой Управления Делами Президента РФ Наталья Арсеньева.
Основные признаки проблем с сердцем:
Различают модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Из названия следует, что модифицируемые факторы можно предупредить или уменьшить их влияние, иначе говоря, изменить на фоне вмешательства.
К модифицируемым факторам риска относятся:
К немодифицируемым факторам риска относятся:
Отказ от курения и употребления алкоголя, физическая активность, контроль уровня артериального давления и гликемии, правильное питание (минимизировать потребление жиров животного происхождения, продуктов с высоким гликемическим индексом, ограничить потребление поваренной соли и трансжиров), контроль массы тела, достаточный сон, соблюдение режима труда и отдыха.
"В списке самых полезных для сердца продуктов: лосось, шпинат, рукола, листья салата, чеснок, капуста, тыква, апельсины. Старайтесь добавлять в свой рацион фасоль, курагу, различные виды орехов, спаржу, гранат, изюм. И почаще делать рыбные дни — морская рыба содержит аминокислоты Омега-3, в ней много витаминов и полезных для работы сердечно-сосудистой системы микроэлементов", — резюмировала врач.
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