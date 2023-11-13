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Ирина Гусакова

Ожирение, стресс, курение: врач перечислила основные причины инфаркта

2:41
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по количеству летальных исходов. Причины их развития кроются зачастую в неправильном образе жизни и плохом питании. Об основных причинах инфаркта рассказал читателям Pravda.Ru анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения в Объединенной больнице с поликлиникой Управления Делами Президента РФ Наталья Арсеньева.

Ожирение, стресс, курение: врач перечислила основные причины инфаркта
Фото: https://www.australiawidefirstaid.com.au is licensed under https://www.australiawidefirstaid.com.au/resources/heart-attack-symptoms-women

Основные признаки проблем с сердцем:

  • снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам,
  • появление болей в грудной клетке (как правило — при физической нагрузке, но могут быть и в покое),
  • появление одышки (как эквивалент стенокардии).

Основные причины инфаркта и факторы риска

Различают модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Из названия следует, что модифицируемые факторы можно предупредить или уменьшить их влияние, иначе говоря, изменить на фоне вмешательства.

К модифицируемым факторам риска относятся:

  • артериальная гипертензия,
  • дислипидемия,
  • сахарный диабет,
  • гиперурикемия (повышенный уровень мочевой кислоты),
  • избыточная масса тела или ожирение,
  • склонность к тахикардии (ЧСС в покое более 80 уд/мин),
  • курение, злоупотребление алкоголем,
  • гиподинамия,
  • стресс и отрицательные эмоции,
  • хроническое воспаление.

К немодифицируемым факторам риска относятся:

  • возраст (у мужчин старше 55 лет, у женщин — старше 65 лет),
  • пол (мужчины болеют в 2 раза чаще),
  • отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы

Отказ от курения и употребления алкоголя, физическая активность, контроль уровня артериального давления и гликемии, правильное питание (минимизировать потребление жиров животного происхождения, продуктов с высоким гликемическим индексом, ограничить потребление поваренной соли и трансжиров), контроль массы тела, достаточный сон, соблюдение режима труда и отдыха.

"В списке самых полезных для сердца продуктов: лосось, шпинат, рукола, листья салата, чеснок, капуста, тыква, апельсины. Старайтесь добавлять в свой рацион фасоль, курагу, различные виды орехов, спаржу, гранат, изюм. И почаще делать рыбные дни — морская рыба содержит аминокислоты Омега-3, в ней много витаминов и полезных для работы сердечно-сосудистой системы микроэлементов", — резюмировала врач.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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