Ожирение, стресс, курение: врач перечислила основные причины инфаркта

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Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место по количеству летальных исходов. Причины их развития кроются зачастую в неправильном образе жизни и плохом питании. Об основных причинах инфаркта рассказал читателям Pravda.Ru анестезиолог-реаниматолог кардиологического отделения в Объединенной больнице с поликлиникой Управления Делами Президента РФ Наталья Арсеньева.

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Основные признаки проблем с сердцем:

снижение толерантности к привычным физическим нагрузкам,

появление болей в грудной клетке (как правило — при физической нагрузке, но могут быть и в покое),

появление одышки (как эквивалент стенокардии).

Основные причины инфаркта и факторы риска

Различают модифицируемые и немодифицируемые факторы риска. Из названия следует, что модифицируемые факторы можно предупредить или уменьшить их влияние, иначе говоря, изменить на фоне вмешательства.

К модифицируемым факторам риска относятся:

артериальная гипертензия,

дислипидемия,

сахарный диабет,

гиперурикемия (повышенный уровень мочевой кислоты),

избыточная масса тела или ожирение,

склонность к тахикардии (ЧСС в покое более 80 уд/мин),

курение, злоупотребление алкоголем,

гиподинамия,

стресс и отрицательные эмоции,

хроническое воспаление.

К немодифицируемым факторам риска относятся:

возраст (у мужчин старше 55 лет, у женщин — старше 65 лет),

пол (мужчины болеют в 2 раза чаще),

отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям.

Как укрепить здоровье сердечно-сосудистой системы

Отказ от курения и употребления алкоголя, физическая активность, контроль уровня артериального давления и гликемии, правильное питание (минимизировать потребление жиров животного происхождения, продуктов с высоким гликемическим индексом, ограничить потребление поваренной соли и трансжиров), контроль массы тела, достаточный сон, соблюдение режима труда и отдыха.

"В списке самых полезных для сердца продуктов: лосось, шпинат, рукола, листья салата, чеснок, капуста, тыква, апельсины. Старайтесь добавлять в свой рацион фасоль, курагу, различные виды орехов, спаржу, гранат, изюм. И почаще делать рыбные дни — морская рыба содержит аминокислоты Омега-3, в ней много витаминов и полезных для работы сердечно-сосудистой системы микроэлементов", — резюмировала врач.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Бучина Екатерина Ведущий специалист Специалист Горбунова София Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы Специалист Бутина Екатерина Ведущий специалист

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