Аюрведа — это древняя система медицины, которая придает большое значение здоровому образу жизни и правильному питанию. Согласно аюрведе, здоровый рацион включает в себя разнообразные продукты, которые уравновешивают три доши (биологические энергии) — вата, питта и капха. Про основные принципы питания по аюрведе рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, к. м.н. Михаил Кутушов.
Основные принципы здорового рациона по аюрведе включают в себя:
Аюрведа подчеркивает важность употребления свежих, натуральных продуктов, таких как:
Выдерживать баланс между различными вкусами — сладким, кислым, соленым, горьким и острым. Каждый из этих вкусов играет определенную роль в поддержании здоровья, поэтому важно употреблять продукты, содержащие все эти вкусы.
В аюрведе кислые продукты считаются полезными, так как они могут помочь улучшить пищеварение, стимулировать аппетит и усилить выделение желудочного сока, борются с избыточным образованием слизи в организме и способствуют усвоению питательных веществ.
Горькие продукты в аюрведе считаются полезными, так как они могут помочь улучшить пищеварение, уменьшить аппетит, улучшить обмен веществ и очистить организм от токсинов, сбалансировать уровень сахара в крови и улучшить функционирование печени. Горькие продукты также считаются полезными для уменьшения воспаления в организме и поддержания здоровья кожи.
Аюрведа подчеркивает важность употребления пищи, соответствующей своему конституционному типу (доши). Каждый человек имеет свой уникальный тип доши, и ему следует выбирать продукты, соответствующие его типу для поддержания баланса.
Избегать переедания или употребления неподходящей пищи для своего типа, слишком острых и жареных продуктов, алкоголя, кофеина и других раздражающих веществ.
5 элементов аюрведического питания:
Шесть вкусов аюрведического питания:
Баланс дош:
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