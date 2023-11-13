Врач рассказал про основные принципы питания по аюрведе

5:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Аюрведа — это древняя система медицины, которая придает большое значение здоровому образу жизни и правильному питанию. Согласно аюрведе, здоровый рацион включает в себя разнообразные продукты, которые уравновешивают три доши (биологические энергии) — вата, питта и капха. Про основные принципы питания по аюрведе рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, к. м.н. Михаил Кутушов.

Фото: https://www.infoveloz.com is licensed under https://www.infoveloz.com/post/medicina-ayurvedica-un-cuento-indio_89638

Здоровый рацион по аюрведе: что это такое

Основные принципы здорового рациона по аюрведе включают в себя:

Разнообразие: включайте в рацион разнообразные продукты, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами.

Сезонность: учитывайте сезонные особенности и предпочитайте местные, сезонные продукты.

Баланс: старайтесь уравновесить все три доши, учитывая свои индивидуальные потребности.

Пищевые сочетания: учитывайте совместимость продуктов и их влияние на пищеварение.

Аюрведа подчеркивает важность употребления свежих, натуральных продуктов, таких как:

фрукты,

овощи,

цельные зерновые,

бобовые,

орехи,

семена,

натуральные масла, специи и травы.

Выдерживать баланс между различными вкусами — сладким, кислым, соленым, горьким и острым. Каждый из этих вкусов играет определенную роль в поддержании здоровья, поэтому важно употреблять продукты, содержащие все эти вкусы.

В аюрведе кислые продукты считаются полезными, так как они могут помочь улучшить пищеварение, стимулировать аппетит и усилить выделение желудочного сока, борются с избыточным образованием слизи в организме и способствуют усвоению питательных веществ.

Горькие продукты в аюрведе считаются полезными, так как они могут помочь улучшить пищеварение, уменьшить аппетит, улучшить обмен веществ и очистить организм от токсинов, сбалансировать уровень сахара в крови и улучшить функционирование печени. Горькие продукты также считаются полезными для уменьшения воспаления в организме и поддержания здоровья кожи.

Аюрведа подчеркивает важность употребления пищи, соответствующей своему конституционному типу (доши). Каждый человек имеет свой уникальный тип доши, и ему следует выбирать продукты, соответствующие его типу для поддержания баланса.

Избегать переедания или употребления неподходящей пищи для своего типа, слишком острых и жареных продуктов, алкоголя, кофеина и других раздражающих веществ.

Как поменять рацион на аюрведический

Определите свой конституциональный тип (доши) с помощью онлайн-тестов или консультации с аюрведическим специалистом.

Изучите принципы аюрведического питания, включая пять элементов, шесть вкусов и баланс дош.

Составьте свой рацион на основе рекомендаций для вашего конституционального типа. Учтите предпочтения по вкусам, сезонные изменения и физическую активность.

Включите в рацион разнообразные продукты, учитывая их энергетическую ценность, пищевую ценность и свойства.

Соблюдайте режим приема пищи, учитывая время, количество и сочетание продуктов.

Постепенно внедряйте изменения в свой рацион, отказываясь от вредных привычек и добавляя полезные продукты.

Следите за реакцией вашего организма на новый рацион и корректируйте его при необходимости.

Обратитесь за консультацией к аюрведическому специалисту, чтобы получить индивидуальные рекомендации и поддержку.

5 элементов аюрведического питания:

Пространство (эфир) — представлено воздухом и пространством, обеспечивает свободу движения и пространство для роста. Воздух (ваяу) — обеспечивает движение и активность, контролирует дыхание и циркуляцию. Огонь (агни) — обеспечивает тепло, пищеварение и трансформацию. Вода (апа) — обеспечивает жидкость, увлажнение и смазку. Земля (притхиви) — обеспечивает структуру, устойчивость и поддержку.

Шесть вкусов аюрведического питания:

Сладкий (мадху) — укрепляет ткани и увеличивает энергию. Кислый (амлa) — стимулирует пищеварение и улучшает вкус. Соленый (лавана) — уравновешивает влагу в теле и улучшает аппетит. Острый (кату) — стимулирует пищеварение и очищает организм. Горький (тикта) — очищает кровь и улучшает обмен веществ. Горько-сладкий (кашая) — укрепляет иммунную систему и успокаивает нервы.

Баланс дош:

Вата — баланс мобильности, сухости и холода. Питта — баланс тепла, остроты и интенсивности. Капха — баланс стабильности, влажности и холода.

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