Черви проели мозг любителя суши

Японские хирурги были в шоке, когда обнаружили червей в голове одного из поклонников этого блюда. Сегодня, к сожалению, суши стали одним из популярных лакомств и среди россиян.

Многочисленные суши-бары и японские ресторанчики прочно завоевали свое место под солнцем в нашей стране. Многие любители восточной кухни ошибочно считают, что суши — это здоровая, вкусная и низкокалорийная пища. Ведь, именно сырая рыба является носителем ленточных и круглых червей. Уничтожение этих паразитов возможно, только для этого потребуется варка или заморозка продукта до 0 — 4 ºС.

Японец поплатился здоровьем за любовь к суши

За многолетнее пристрастие к сырой рыбе японский служащий Шота Фудживара поплатился собственным здоровьем, сообщает yellowpress. ru. В голове мужчины были обнаружены маленькие черви, о существовании которых он даже не подозревал. Начавшаяся сильная мигрень вскоре у мужчины перешла в нарушение двигательных функций. Однако проведенное сканирование мозга и рентген не дали точных результатов. Только вскрытие черепа помогло японским медикам обнаружить гигантское количество мелких выползающих из головы червей.

Любая рыба поражена глистами

Любая рыба, в том числе и морская, поражается гельминтами, то есть глистами. Как утверждает руководитель городского кабинета паразитарных болезней и тропической медицины при клинической инфекционной больнице № 1, доктор медицинских наук, профессор Александра Бронштейн, уровень поражения гельминтозами больше всего там, где распространено потребление сырой рыбы, пишет "Педиатрика. ру".

"Вы не представляете, сколько японцев и корейцев заражено гельминтами, которые они получают от сырой рыбы", — говорит Бронштейн.

В национальной кухне островной нации издревле используется рис и рыба. Именно эти продукты являются основой суши. Главной изюминкой этого блюда японские повара считают сохранение первоначального вкуса и внешнего вида продукта.

Классические суши не имеют никакой обработки

Сырая рыба в стране восходящего солнца ассоциируется с долголетием. Это неотъемлемая часть здорового питания, считают японцы. Ведь, морепродукты богаты минеральными веществами и микроэлементами. И именно рис, с которого начинается суши, содержит клетчатку, играющую важную роль в пищеварении. Являясь низкокалорийным продуктом, "колобки" приобрели еще большую популярность как средство борьбы с лишними килограммами. Однако любителям суши не стоит забывать, что они могут стать жертвой паразитов.

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