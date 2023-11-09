Диетолог рассказал про натуральные альтернативы сахару

2:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Вред сахара достаточно серьезен для организма, особенно при повышенной суточной норме потребления. Если мы получаем более 25 г сахара в сутки, то серьезно повышаем риск получить сердечно-сосудистые заболевания, диабет второго типа, атеросклероз, деменцию.

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Чайная ложка сахара — это в среднем 6 г. Получается, что, положив пару ложек сахара в чай или кофе, вы уже закрываете половину суточной нормы сахара. И это только в одну чашку. В итоге норму по потреблению сахара мы превышаем в два-три раза ежедневно. Попробуем не добавлять сахар в напитки, а заменить его натуральными подсластителями. Какими — рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

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Стевия — самый популярный натуральный подсластитель. Подсластители значительно слаще сахара и не содержат калорий. Стевия — это многолетние растение, которое распространено в Южной Америке. Индейцы Америки употребляли ее как раз как подсластитель. Стевия официально признана безопасной для человека. ВОЗ рекомендует употреблять в сутки эквивалент стевии, равный 40 г сахара.

Главное свойство натуральных подсластителей, кроме непосредственно сладкого вкуса, и стевии в том числе: они не повышают уровень сахара в крови. Отечественные исследования также подтверждают безопасность стевии.

Сладкие белки — браззеин. В настоящее время учеными открыта еще одна группа натуральных подсластителей, которые так же, как и стевия, изготавливаются на основе сладкого растения. Оно произрастает в Африке. Это сладкие белки. Главным преимуществом этих подсластителей, кроме их натуральности, является особенно высокая сладость. Для получения необходимого вкуса достаточно буквально несколько молекул сладких белков.

Первым сладким белком, который может появиться в России, может стать браззеин. Причем браззеин уже сертифицирован в Арабских Эмиратах. Все потому, что жители арабских стран больше других страдают от сахарного диабета. Сладкие белки тоже не повышают уровень глюкозы в крови, но вкусовые качества полностью не уступают сахару. Вред для здоровья у натуральных подсластителей тоже отсутствует.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Халидова Кистаман Проводит диагностику и лечение заболеваний внутренних органов по направлениям: кардиология, пульмонология, нефрология, гастроэнтерология Специалист Гордеева Татьяна Детский нефролог Специалист Едифанова Ольга Детский нефролог

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