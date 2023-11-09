Блогер раскрыла секреты похудения в 20, 30 и 40 лет

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Наш организм меняется с годами, и мы должны адаптировать наше питание к новым потребностям. Важно правильно подбирать диету в зависимости от своего возраста. О том, как правильно худеть в 20, 30 и 40 лет, рассказала читателям Pravda.Ru блогер Екатерина Гринс.

Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

Диета по возрасту: как правильно худеть в 20, 30 и 40 лет

Диета в 20 лет играет важную роль в поддержании здоровья и физической формы. В этом возрасте организм молодой и энергичный, поэтому необходимо уделять внимание правильному питанию. Старайтесь употреблять широкий спектр продуктов, чтобы получать все необходимые питательные вещества. Включайте в рацион:

овощи,

фрукты,

злаки,

белки (мясо, рыба, яйца, орехи),

здоровые жиры (масло оливковое, авокадо).

Важно следить за размерами порций, чтобы не переедать. Обратите внимание на свое чувство насыщения и ешьте медленно. Старайтесь минимизировать потребление обработанных продуктов, таких как фастфуд, газированные напитки, кондитерские изделия. Выбирайте полезные и питательные углеводы, такие как цельнозерновая крупа, овощи и фрукты. Старайтесь избегать простых углеводов и излишнего потребления сахара. Обратите внимание на потребление всех необходимых витаминов и минералов. Убедитесь, что ваша диета покрывает все потребности организма. Важно сочетать питание с регулярной физической активностью. Занятия спортом помогут поддерживать хорошую форму, укреплять мышцы и улучшать общую физическую подготовку.

Прибегая к диете в 30- 40 лет, нужно помни, что в этот период обычно снижается общий уровень активности, а также может возникнуть необходимость компенсировать изменения в организме, связанные с возрастом. Увеличьте потребление белка для поддержания мышц и обеспечения полноценного обмена веществ. Включайте в рацион птицу, рыбу, яйца, молочные продукты низкой жирности и растительные источники белка, такие как бобы, чечевица и тофу. С возрастом метаболическая активность организма может снижаться, поэтому важно быть более внимательным к количеству потребляемых калорий. Увеличьте потребление продуктов, богатых кальцием и витамином D, таких как:

молочные продукты,

сыр,

йогурт,

творог,

лосось,

сардины,

креветки.

Это поможет поддерживать здоровые кости и предотвращать остеопороз. Предпочитайте такие продукты, как оливковое масло, авокадо, орехи, семена и рыба, богатые Омега-3 жирными кислотами. Эти жиры помогут поддерживать здоровый уровень холестерина и сердечно-сосудистую систему.

И главное — в любом возрасте, не забывайте о регулярной физической активности, кардиотренировках, силовых упражнениях и растяжке. Совмещение здоровой диеты с активным образом жизни поможет сохранить здоровье, энергию и хорошую физическую форму на протяжении всей жизни.

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Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Сафина Айгуль Заведующая отделением терапии, ревматолог Специалист Смитиенко Анна Врач-терапевт, пульмонолог Специалист Романовская Ксения Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)

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