Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Блогер раскрыла секреты похудения в 20, 30 и 40 лет

3:21
Здоровье » Здоровье и профилактика

Наш организм меняется с годами, и мы должны адаптировать наше питание к новым потребностям. Важно правильно подбирать диету в зависимости от своего возраста. О том, как правильно худеть в 20, 30 и 40 лет, рассказала читателям Pravda.Ru блогер Екатерина Гринс.

Блогер раскрыла секреты похудения в 20, 30 и 40 лет
Фото: https://www.bhf.org.uk is licensed under https://www.bhf.org.uk/informationsupport/heart-matters-magazine/nutrition/how-to-start-eating-more-healthily

Диета по возрасту: как правильно худеть в 20, 30 и 40 лет

Диета в 20 лет играет важную роль в поддержании здоровья и физической формы. В этом возрасте организм молодой и энергичный, поэтому необходимо уделять внимание правильному питанию. Старайтесь употреблять широкий спектр продуктов, чтобы получать все необходимые питательные вещества. Включайте в рацион:

  • овощи,
  • фрукты,
  • злаки,
  • белки (мясо, рыба, яйца, орехи),
  • здоровые жиры (масло оливковое, авокадо).

Важно следить за размерами порций, чтобы не переедать. Обратите внимание на свое чувство насыщения и ешьте медленно. Старайтесь минимизировать потребление обработанных продуктов, таких как фастфуд, газированные напитки, кондитерские изделия. Выбирайте полезные и питательные углеводы, такие как цельнозерновая крупа, овощи и фрукты. Старайтесь избегать простых углеводов и излишнего потребления сахара. Обратите внимание на потребление всех необходимых витаминов и минералов. Убедитесь, что ваша диета покрывает все потребности организма. Важно сочетать питание с регулярной физической активностью. Занятия спортом помогут поддерживать хорошую форму, укреплять мышцы и улучшать общую физическую подготовку.

Прибегая к диете в 30- 40 лет, нужно помни, что в этот период обычно снижается общий уровень активности, а также может возникнуть необходимость компенсировать изменения в организме, связанные с возрастом. Увеличьте потребление белка для поддержания мышц и обеспечения полноценного обмена веществ. Включайте в рацион птицу, рыбу, яйца, молочные продукты низкой жирности и растительные источники белка, такие как бобы, чечевица и тофу. С возрастом метаболическая активность организма может снижаться, поэтому важно быть более внимательным к количеству потребляемых калорий. Увеличьте потребление продуктов, богатых кальцием и витамином D, таких как:

  • молочные продукты,
  • сыр,
  • йогурт,
  • творог,
  • лосось,
  • сардины,
  • креветки.

Это поможет поддерживать здоровые кости и предотвращать остеопороз. Предпочитайте такие продукты, как оливковое масло, авокадо, орехи, семена и рыба, богатые Омега-3 жирными кислотами. Эти жиры помогут поддерживать здоровый уровень холестерина и сердечно-сосудистую систему.

И главное — в любом возрасте, не забывайте о регулярной физической активности, кардиотренировках, силовых упражнениях и растяжке. Совмещение здоровой диеты с активным образом жизни поможет сохранить здоровье, энергию и хорошую физическую форму на протяжении всей жизни.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Сафина Айгуль
Заведующая отделением терапии, ревматолог
Специалист Смитиенко Анна
Врач-терапевт, пульмонолог
Специалист Романовская Ксения
Ведет прием пациентов с: патологией органов дыхания (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, острые и хронические бронхиты, пневмонии), кожным синдромом (зуд, экземы, аллергические дерматиты, острые и рецидивирующие крапивницы, грибковые и бактериальные поражения кожи и слизистых)
Темы похудение

Специалисты

5.0
43 отзыва
 Сафина
Айгуль Зиннуровна
Терапевт
Стаж 25 лет
Врач высшей категории
Приём от 4600 руб.
Медицинский центр Столица на Ленинском, 90
Ленинский пр-т, д. 90
Медцентр Столица на Арбате
Большой Власьевский пер., д. 9
4.9
15 отзывов
 Смитиенко
Анна Викторовна
Терапевт
Стаж 18 лет
Приём от 3800 руб.
Медицинский центр МедикСити на Полтавской
ул. Полтавская, д. 2
4.6
4 отзыва
 Романовская
Ксения Сергеевна
Терапевт
Стаж 22 года
Приём от 5000 руб.
Институт детской и взрослой неврологии им. Святителя Луки
ул. Академика Анохина, д. 9
Центр здоровья и развития имени Святителя Луки
ул. Академика Анохина, д.9

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
36 отзывов
 Центр УЗИ диагностики медицинский центр
ул. Б. Черкизовская, д. 5
Преображенская пл.
Семеновская
Бульвар Рокоссовского
Черкизовская
Бульвар Рокоссовского
Локомотив
Измайлово
Электрозаводская
Центр УЗИ диагностики на Преображенской площади. Предлагает услуги: УЗИ сердечно-сосудистой системы, УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ м... читать далее »
Первичный приём от 4000 руб.
9.7
111 отзывов
 Иммунолаб Медикал медицинский центр
Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6 подъезд 6, 2 этаж, офис 211
Войковская
Октябрьское поле
Зорге
Панфиловская
Стрешнево
Хорошевская
Народное ополчение
Иммунолаб Медикал – многопрофильный медицинский центр и лаборатория.
Первичный приём от 3509 руб.

Новости Все >
Замглавы МИД РФ счёл возможным разрыв дипотношений с США
Эксперт рассказала, кому нельзя есть бананы: "Например, если у вас варикоз"
Хиллари Клинтон сравнила Трампа с Гитлером и заявила, что его второй срок буде хуже, чем первый
Повысить либидо можно с помощью определённых тренировок
Астролог назвала причину частых приступов мигрени
На Украине начали избивать военкомов: когда очень не хочешь гореть в "Леопарде"
Mash: чай в России станет дороже на 15-20%
Россиян предупредили об опасности сыроедения
Сенатор Гибатдинов предложил сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов
Врачи рекомендуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Руководство СВО имеет большие планы на Одессу Любовь Степушова Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
"Это не секрет полишинеля": друг Пугачёвой подтвердил её визит в студию в Твери
Последние материалы
Повысить либидо можно с помощью определённых тренировок
Астролог назвала причину частых приступов мигрени
На Украине начали избивать военкомов: когда очень не хочешь гореть в "Леопарде"
Россиян предупредили об опасности сыроедения
Сенатор Гибатдинов предложил сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов
Врачи рекомендуют индивидуальный подход к лечению постковидного состояния
Рыбалка закончилась штрафом и 300 часами обязательных работ
В Израиле назвали западных журналистов, сопровождающих ХАМАС, "соучастниками преступлений"
Загадка дня: Украина пообещала Австрии поставки российского газа даже без контракта на транзит
Блогер раскрыла секреты похудения в 20, 30 и 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников