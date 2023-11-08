Мы привыкли пить молоко каждый день, добавлять его в кофе или чай, варить на молоке каши и использовать при приготовлении. Плюс к этому мы потребляем массу продуктов, изготовленных из молока: сыр, творог, сметана и т. д. Фактически каждый день в нашей жизни присутствует молоко. Нам действительно нужно столько молока? Наш желудочно-кишечный тракт, сердце и мозг так не думают, уверяет читателей Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Конечно, молоко нельзя назвать вредным продуктом. В формате своей домашней коровы наши предки однозначно получали только пользу от такого молочка. Но молоко в нашем холодильнике — это фактически совсем другой продукт.
Нам могут возразить, а как же кальций, как же белок в молочных продуктах. Конечно, для детей (если нет непереносимости лактозы) молоко - важный продукт, а взрослому человеку нужен ли кальций в таких объемах? Вот белок каждый день точно нужен. Но из молочных продуктов мы его получаем не так уж и много.
Появились альтернативы в виде растительного соевого молока. В растительном молоке нет лактозы, насыщенных жиров, зато есть белок и его даже больше, а также присутствует кальций.
Может, все-таки пить молоко не каждый день?
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