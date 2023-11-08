Нутрициолог предупредил об опасности молока

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Мы привыкли пить молоко каждый день, добавлять его в кофе или чай, варить на молоке каши и использовать при приготовлении. Плюс к этому мы потребляем массу продуктов, изготовленных из молока: сыр, творог, сметана и т. д. Фактически каждый день в нашей жизни присутствует молоко. Нам действительно нужно столько молока? Наш желудочно-кишечный тракт, сердце и мозг так не думают, уверяет читателей Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: https://www.thepioneerwoman.com is licensed under https://www.thepioneerwoman.com/food-cooking/cooking-tips-tutorials/a40364377/can-you-freeze-milk/

Пить или не пить молоко

Конечно, молоко нельзя назвать вредным продуктом. В формате своей домашней коровы наши предки однозначно получали только пользу от такого молочка. Но молоко в нашем холодильнике — это фактически совсем другой продукт.

Антибиотики и гормоны. Фактически почти в каждом молочном продукте во множестве присутствуют различные антибиотики и гормоны, которые производители используют, добавляя в корм животных. Без всех этих препаратов современная животноводческая отрасль уже не выживет. Невероятные масштабы производства и сильная конкуренция на рынке привели к тому, что современное молоко — это коктейль препаратов.

Непереносимость лактозы. Многие замечали, что после молочных продуктов в животе неспокойно. Многие люди, сами того не подозревая, не усваивают лактозу, этот углевод может не усваиваться по многим причинам: в связи с возрастом, генетикой, заболеваниями ЖКТ. Если это происходит, молоко пить точно не стоит.

Насыщенные жиры. Условно говоря, продукты питания содержат насыщенные и ненасыщенные жиры. Жиры очень важны и полезны для организма, но важно соблюдать баланс потребления насыщенных и ненасыщенных жиров. А мы со своими "молочными" привычками потребляем слишком много насыщенных жиров. Отсюда проблемы с сердцем, сосудами, риски деменции, повышенное давление.

Нам могут возразить, а как же кальций, как же белок в молочных продуктах. Конечно, для детей (если нет непереносимости лактозы) молоко - важный продукт, а взрослому человеку нужен ли кальций в таких объемах? Вот белок каждый день точно нужен. Но из молочных продуктов мы его получаем не так уж и много.

Появились альтернативы в виде растительного соевого молока. В растительном молоке нет лактозы, насыщенных жиров, зато есть белок и его даже больше, а также присутствует кальций.

Может, все-таки пить молоко не каждый день?

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