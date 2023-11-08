Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Врач перечислил основные продукты, необходимые для бегунов

3:21
Здоровье » Здоровье и профилактика

Сделать тренировки более эффективными помогает не только правильная техника выполнения упражнений, но и сбалансированное питание. О продуктах и напитках, которые стоит включить в меню бегунам, рассказал врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов.

Врач перечислил основные продукты, необходимые для бегунов
Фото: Openverse by ryanknapp is licensed under CC BY-SA 2.0.

Продукты для бегунов: включите их в рацион и бегайте еще эффективнее

"В рационе людей, которые активно занимаются бегом, обязательно должны быть углеводы, белки, жиры, витамины и минералы. Углеводы — это основной источник энергии. Их количество должно составлять примерно 60% от общего количества калорий в сутки. При этом марафонцам углеводов нужно чуть меньше — около 50%, а спринтерам — наоборот, больше, до 70%", — объясняет врач.

Натуральные источники "правильных" — сложных углеводов: овощи (кроме картофеля, тыквы и кукурузы — во всех них очень много крахмала, высококалорийного вещества), ягоды, цитрусовые, злаковые и бобовые. Присутствуют полезные углеводы и в напитках — несладком чае и кофе, свежевыжатых овощных, фруктовых и ягодных соках.

Также в рацион полезно включить и небольшое количество — около 15% — простых углеводов. Они помогают быстро восстановить уровень гликогена ("запасного" углевода) после тяжелых тренировок или марафонов.

Для восстановления мышц бегунам важно получать с пищей достаточное количество белка — от 10 до 35% от суточного калоража. Точное значение зависит от веса человека и типа нагрузок, но общая формула такая: на каждый килограмм веса должно приходиться не менее 1,2-1,4 г белка.

"Богаты белком такие продукты, как яйца, рыба и морепродукты, курица, телятина и крольчатина, цельнозерновой хлеб", — говорит Роман Иванов.

Содержание жиров в рационе лучше сократить до 20-25% от общего числа калорий. Источники "хороших" жиров — орехи, растительные масла, авокадо, а также морская рыба.

"Всем без исключения, не только спортсменам, стоит исключить из рациона трансжиры. Такие вещества практически не встречаются в природе и плохо усваиваются организмом. Они долго циркулируют в крови, повышая уровень холестерина и увеличивая риск развития атеросклероза — заболевания, при котором в просвете сосудов образуются холестериновые бляшки. Большое количество трансжиров содержится в маргарине, полуфабрикатах, фастфуде", — рассказывает специалист.

Кроме того, бегунам необходимо ежедневно получать витамины и минералы, прежде всего витамины группы В, C, D и E.

Витамин C присутствует в свежих овощах, фруктах и ягодах. Витамин E содержится в растительных маслах, проросших зернах пшеницы, бобовых, яйцах, морской рыбе, зелени, авокадо, орехах. Источниками витаминов группы В являются мясные и молочные продукты, куриные яйца и зерновые.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Токин Сергей
Заслуженный врач РФ
Специалист Коровкин Михаил
Проводит лечение широкого спектра неврологических заболеваний (сколиоз, дорсопатии, головные боли, боли в спине)
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
Темы продукты питания

Специалисты

4.9
106 отзывов
 Токин
Сергей Александрович
Маммолог
Стаж 35 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.1
464 отзыва
 Коровкин
Михаил Александрович
Маммолог
Стаж 41 год
Врач первой категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2
4.1
73 отзыва
 Андрианова
Ирина Михайловна
Маммолог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
11651 отзыв
 Чудо Доктор на Школьной 49 многопрофильный медицинский центр
ул. Школьная, д. 49
Волгоградский пр-т
Марксистская
Площадь Ильича
Римская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых и детей с рождения. Расположен в 1-2 мин. ходьбы от м. Пл. Ильича. Прием происходит по предва... читать далее »
Первичный приём от 750 руб.

Новости Все >
Полковник Матвийчук спрогнозировал скорую ликвидацию Владимира Зеленского
Дизайнер Тычино назвала красный цвет опасным для самочувствия
Министр образования Оренбургской области заявил, что не стоит повышать зарплаты учителям
Организаторы экскурсии по руслу Неглинки останутся в СИЗО
МО ФРГ начало постепенно выводить свои системы ПВО и военный персонал из Польши
ВСУ выпустили ракеты по больнице в Донецке
Отсутствие либидо может сигнализировать о болезнях щитовидки
В СПЧ призвали тестировать у психиатра заключённых перед отправкой на СВО: можем не уследить
Канал ТНТ Music стёр радугу в клипе популярного бой-бэнда
Внебрачный сын Жени Белоусова потребовал свою долю наследства
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тютчев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
Полковник Матвийчук спрогнозировал скорую ликвидацию Владимира Зеленского
Врач перечислил основные продукты, необходимые для бегунов
Дизайнер Тычино назвала красный цвет опасным для самочувствия
Министр образования Оренбургской области заявил, что не стоит повышать зарплаты учителям
Организаторы экскурсии по руслу Неглинки останутся в СИЗО
МО ФРГ начало постепенно выводить свои системы ПВО и военный персонал из Польши
ВСУ выпустили ракеты по больнице в Донецке
Отсутствие либидо может сигнализировать о болезнях щитовидки
В СПЧ призвали тестировать у психиатра заключённых перед отправкой на СВО: можем не уследить
Канал ТНТ Music стёр радугу в клипе популярного бой-бэнда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников