Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"

2:28
Здоровье » Здоровье и профилактика

Людям обычно тяжело просыпаться утром по двум причинам: продолжительность сна и некачественный сон, отмечает сооснователь сети оздоровительных фитнес-клубов "А ну-ка, девушки!", ментор по улучшению качества жизни активных людей и предпринимателей Алексей Жидкин. Но как сделать так, чтобы просыпаться бодрым и отдохнувшим? 

Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"
Фото: openverse by rlcalamusa1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Как легко просыпаться утром

Научно доказано, что человеку, чтобы высыпаться, достаточно спать от 6 до 8 часов в сутки, на разницу влияют индивидуальные особенности организма. Также научно доказано, что лучше всего спать, когда максимально выделяется гормон сна и молодости мелатонин. Он начинает вырабатываться уже в 9 часов вечера, а ближе к утру его уровень падает и замещается кортизолом, гормоном стресса. И те, кто привык засыпать после 23:00 (например, в 2-3 ночи), могут проснуться разбитыми, даже если проспят 10 часов.

"Особенно остро проблема с пробуждением по утрам встает в осенне-зимний период, когда мы вынуждены вставать до рассвета. В нашей полосе солнца в этот период и так немного, а оно еще и поздно встает. Из-за этого у многих людей ухудшается настроение, кто-то даже впадает в депрессию. Бывает такое, что люди выходят из дома на работу в темноте и в темноте же возвращаются домой, естественный свет практически не видят, что еще больше усугубляет ситуацию со сном и пробуждением", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Чтобы легко просыпаться по утрам, нужно придерживаться следующих правил:

  • Ложитесь до 23:00.
  • Ведите активный образ жизни, чтобы сон был качественным.
  • Не ешьте много на ночь, особенно продукты, содержащие много сахара.
  • Поменьше думайте перед сном: мозговая активность идет во вред сну.

"Еще один секрет бодрого утра заключается в наличии у человека цели, мечты, к которой он стремится. Если человека что-то зажигает, есть какое-то интересное дело, хобби, которое ему приносит радость, перспективу, развитие, деньги на мечту в конце концов, жизнь его становится более содержательной и наполненной яркими красками. Конечно, в этом случае подъем будет более легким даже в непогожий серый осенний день", — резюмирует эксперт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Ларина Татьяна
Проводит диагностику и лечение острых и хронических кожных болезней (дерматит, экзема, псориаз, красный плоский лишай, крапивница), паразитарных (чесотка, педикулез), грибковых поражений ногтей и гладкой кожи, угревой болезни на разных стадиях, вирусных заболеваний (герпес простой, герпес опоясывающий, папиломавирусы, контагиозный моллюск)
Темы продукты питания

Специалисты

5.0
379 отзывов
 Балюра
Елена Владимировна
Венеролог
Стаж 34 года
Врач первой категории
Приём от 3500 руб.
Эльклиник
Полярная, д.1 к. 2
5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Венеролог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.5
186 отзывов
 Ларина
Татьяна Львовна
Венеролог
Стаж 30 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

9.8
2984 отзыва
 МЦ в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Люблинская, д. 104
Братиславская
Марьино
Борисово
Алма-Атинская
Обследование взрослых. Расположен в 2 мин. ходьбы от м. Марьино (последний вагон из центра, из дверей - направо, ближайший выход налево) или 15 мин. е... читать далее »

9.7
4315 отзывов
 Медицина и Красота на Павелецкой многопрофильный медицинский центр
6-й Монетчиковский пер., д. 19
Добрынинская
Охотный ряд
Павелецкая
Павелецкая
Серпуховская
Третьяковская
Шаболовская
Медицинский центр Медицина и Красота на Павелецкой предоставляет услуги: гинекология, ведение беременности (выдача больничного и обменной карты), эндо... читать далее »
Первичный приём от 900 руб.
9.6
1749 отзывов
 МедЦентрСервис в Марьино многопрофильный медицинский центр
ул. Новомарьинская, д. 32
Братиславская
Люблино
Марьино
Алма-Атинская
Многопрофильный медицинский центр. Обследование взрослых. Расположен в 15 мин. ходьбы от м. Марьино. Прием происходит по предварительной записи.
Первичный приём от 1300 руб.

Новости Все >
Пентагон пожаловался на истощение арсеналов из-за Украины и Израиля
Подписчики Яны Кошкиной озадачены ее снимками без обручального кольца после свадьбы
Решать судьбу Украины будут без неё: спрашивать Киев Запад не собирается
Rockstar официально объявила о выходе GTA 6 в декабре
Генерал ВСУ Кривонос отметил, что своим новым указом Зеленский дал пощёчину Залужному
В Малом театре рассказали о состоянии актёра Юрия Соломина: "Пока что работает удалённо"
В Роспотребнадзоре назвали шесть причин тяги к сладкому
Политолог: Китай старается не обострять отношения с геополитическими игроками
Men's Health: Сексологи рассказали мужчинам о трех способах усилить оргазм
МВД: из России депортировали 15 тысяч нелегальных мигрантов
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины Рустем Сафронов ВСУ не справляются с широким наступлением России от Артёмовска до Марьинки Любовь Степушова Уральские казаки путешествовали по всей Евразии Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
На Украине рассказали о состоянии детей помощника Залужного
Последние материалы
Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Кадыров пригрозил уволить чиновников, дети которых не говорят на чеченском языке
Риттер: Зеленскому послали сигнал о необходимости остановить наступление
Libération: во Франции предрекли Украине ещё одну страшную зиму
В Вашингтоне прошла многотысячная манифестация в поддержку Палестины
Новое правительство Словакии заблокировало военную помощь Украине
В Англии арестовали группу мужчин за кражу золотого унитаза
Забрать деньги американцев: как Россия может ответить Западу на конфискацию активов
В Подмосковье обезврежен мужчина, напавший на прохожих с холодным оружием
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников