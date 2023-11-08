Эксперт: "Чтобы легко просыпаться по утрам, не ешьте на ночь продукты с сахаром"

2:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Людям обычно тяжело просыпаться утром по двум причинам: продолжительность сна и некачественный сон, отмечает сооснователь сети оздоровительных фитнес-клубов "А ну-ка, девушки!", ментор по улучшению качества жизни активных людей и предпринимателей Алексей Жидкин. Но как сделать так, чтобы просыпаться бодрым и отдохнувшим?

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Как легко просыпаться утром

Научно доказано, что человеку, чтобы высыпаться, достаточно спать от 6 до 8 часов в сутки, на разницу влияют индивидуальные особенности организма. Также научно доказано, что лучше всего спать, когда максимально выделяется гормон сна и молодости мелатонин. Он начинает вырабатываться уже в 9 часов вечера, а ближе к утру его уровень падает и замещается кортизолом, гормоном стресса. И те, кто привык засыпать после 23:00 (например, в 2-3 ночи), могут проснуться разбитыми, даже если проспят 10 часов.

"Особенно остро проблема с пробуждением по утрам встает в осенне-зимний период, когда мы вынуждены вставать до рассвета. В нашей полосе солнца в этот период и так немного, а оно еще и поздно встает. Из-за этого у многих людей ухудшается настроение, кто-то даже впадает в депрессию. Бывает такое, что люди выходят из дома на работу в темноте и в темноте же возвращаются домой, естественный свет практически не видят, что еще больше усугубляет ситуацию со сном и пробуждением", — рассказывает читателям Pravda.Ru эксперт.

Чтобы легко просыпаться по утрам, нужно придерживаться следующих правил:

Ложитесь до 23:00.

Ведите активный образ жизни, чтобы сон был качественным.

Не ешьте много на ночь, особенно продукты, содержащие много сахара.

Поменьше думайте перед сном: мозговая активность идет во вред сну.

"Еще один секрет бодрого утра заключается в наличии у человека цели, мечты, к которой он стремится. Если человека что-то зажигает, есть какое-то интересное дело, хобби, которое ему приносит радость, перспективу, развитие, деньги на мечту в конце концов, жизнь его становится более содержательной и наполненной яркими красками. Конечно, в этом случае подъем будет более легким даже в непогожий серый осенний день", — резюмирует эксперт.

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