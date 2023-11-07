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Ирина Гусакова

Топ-8 источников растительного белка

4:08
Здоровье » Здоровье и профилактика

Мышцы, сосуды, клетки крови — все в нашем организме построено из белков. Именно они играют важную роль в работе иммунной системы. Белки — это разнообразные сочетания аминокислот, некоторые из которых организм синтезирует сам, но есть и незаменимые — их всего восемь, но их можно получить только из животной или растительной пищи. Если по медицинским показаниям или во время поста нет возможности употреблять животный белок, то ему есть прекрасная альтернатива — растительная. Из каких же продуктов можно получить растительный белок — рассказал читателям Pravda.Ru врач-токсиколог ICDMC, к.м.н. Михаил Кутушов.

Топ-8 источников растительного белка
Фото: https://www.kidneyhealthyrecipes.com/baked-tofu/

Топ-8 растительных альтернатив животному белку

Кедровые орехи

100 г кедровых орехов способны обеспечить человека в суточной норме необходимых элементов для здоровья и жизнедеятельности. Особым вниманием они пользуются у вегетарианцев, так как компенсируют "белковый голод", а также обеспечивают организм аминокислотами, жирами, витаминами. У растительного белка кедрового ореха схожий состав с белком ткани человека, поэтому усваивается очень легко и на все 99%.

Соя (мясо, молоко)

Соя содержит все необходимые аминокислоты для полноценного питания. Растительный белок из соевого мяса легче усваивается организмом по сравнению с животным белком. Важно выбирать качественное соевое мясо, избегая продуктов с большим количеством добавок и искусственных ингредиентов.

Соевые сыры

Соевые сыры — это отличные источники растительного белка. Они содержат примерно 30 г белка на 100 г продукта, что больше, чем даже в мясе.

Количество белка в тофу обычно составляет около 8 г на 100 г продукта, а в сыре темпе содержится около 15-20 г белка на 100 г продукта.

Чечевица

Количество белка в чечевице варьируется в зависимости от ее сорта и способа приготовления. Обычно в 100 г вареной чечевицы содержится около 9 г белка, в то время как в 100 г говядины содержится около 26 г белка. Чечевица также богата пищевыми волокнами, что способствует нормализации пищеварения и поддержанию здорового уровня сахара в крови

Киноа

Киноа содержит все 9 необходимых нам аминокислот, и это делает ее полноценным источником белка. Киноа содержит примерно 14 г белка на 100 г продукта, в то время как мясо содержит примерно 25 г белка на 100 г продукта. Таким образом, количество белка в киноа ниже, чем в мясе. Однако киноа все равно является хорошим источником белка, особенно для тех, кто предпочитает растительные источники питания.

Арахис

В 100 г арахиса содержится около 25 г белка. Арахис также богат полезными жирами, витаминами (такими как витамин Е) и минералами (такими как магний и фосфор).

Нут

В 100 г нута содержится около 19 г белка, что является значительно большим количеством, чем в шпинате. Белок в нуте также является полноценным, то есть содержит все необходимые аминокислоты для организма. Нут имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови после приема пищи.

Шпинат

Шпинат также является хорошим источником растительного белка. В 100 г свежего шпината содержится около 2.9 г белка. Хотя это количество ниже, чем в чечевице или говядине, шпинат все равно может быть полезным дополнением к рациону, особенно для вегетарианцев и веганов.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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