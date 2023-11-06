Сердечно-сосудистые заболевания — самая частая причина смерти во всем мире. Ежегодно такие болезни уносят жизни 17 миллионов человек — независимо от возраста, пола, национальности. Какие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем и сосудами, как предотвратить катастрофу и укрепить состояние сердечно-сосудистой системы — рассказала читателям Pravda.Ru врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Ольга Уланкина.
Наиболее распространенные сердечно-сосудистые заболевания:
"У каждой болезни свои симптомы. Однако есть общие признаки, с которыми нужно безотлагательно обратиться к кардиологу, — это, прежде всего, боль в сердце, одышка в покое и при физической нагрузке, ощущение "замирания", "толчков" или "кувырков" сердца, высокий пульс (100 ударов в минуту и больше), давление от 140/90 мм рт. ст. и выше, отеки ног", — говорит врач.
При этом если в груди появилась давящая жгучая боль, которая длится более 15 минут и сопровождается одышкой, головокружением, холодным липким потом, чувством страха и ощущением нехватки воздуха, нужно немедленно вызвать бригаду скорой помощи. Такое состояние очень опасно для жизни.
"По статистике, инфаркт — одна из ведущих причин смерти в мире. Каждый час от него умирает 7 человек. Основная причина болезни — атеросклероз. При этом заболевании на стенках сосудов образуются холестериновые бляшки, которые частично или полностью перекрывают кровоток", — рассказывает Ольга Уланкина.
Характерный признак инфаркта: нестерпимая, "кинжальная" боль в груди, которая возникает внезапно, в состоянии покоя, не давая человеку глубоко вздохнуть. При этом боль может отдавать в левое плечо, левую лопатку, левую половину шеи.
В группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям — люди с избыточным весом, ведущие малоподвижный образ жизни, пациенты с сахарным диабетом и высоким уровнем холестерина в крови.
При этом важно понимать, что большую часть таких болезней можно предотвратить. Для этого нужно прекратить курить, сократить потребление сахара, полуфабрикатов и фастфуда, ограничить соль в рационе до 5 г в сутки. В ежедневное меню полезно включить продукты, благотворно влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы благодаря содержанию в них калия, магния, полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Натуральные источники этих микроэлементов:
Следует поддерживать ежедневную физическую активность, почаще бывать на свежем воздухе. Также важно следить за уровнем сахара и холестерина, контролировать вес и артериальное давление и хотя бы один раз в год планово приходить на прием к кардиологу, резюмирует Ольга Уланкина.
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