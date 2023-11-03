Мастер цигун раскрыла два способа снять приступ тахикардии без лекарств

2:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

В китайской медицине, как и в современной, тахикардия — не отдельное заболевание, а симптом, который сигнализирует о множестве проблем. Однако подходы к диагностике и лечению отличаются. Тахикардия является симптомом избытка "огня”. Чаще всего, эта проблема может быть связана с застоем энергии в печени. Если в традиционной медицине пациента с тахикардией направляют на консультацию к кардиологу, то в китайской медицине доктор назначит лекарство на улучшение работы печени. Чаще всего это желчегонное.

Фото: https://acls.com/articles/tachycardia-algorithm/

Если перевести на современный медицинский язык, то застой в печени возникает, когда есть препятствие на пути оттока желчи. В результате чего печень работает с повышенной нагрузкой, и это может быть причиной возникновения тахикардии. Опасность состоит в том, что врачи не обращают внимания на состояние печени и не устраняют причину, а лечат только сердце, назначая препараты, которые уменьшают его ритм. О том, откуда берется тахикардия и как снять приступ, рассказала читателям Pravda.Ru рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.

Какие состояния печени могут приводить к тахикардии?

В первую очередь, это жировой гепатоз. Это могут быть камни в желчном пузыре, перегиб желчного пузыря, кисты в печени. В китайской медицине относятся к тахикардии не как к сопутствующему заболеванию, а как следствию внутрипеченочного застоя желчи, в результате чего печень перегревается, а это дает избыток "огня”.

Как помочь себе при тахикардии?

Есть 2 точки, которые помогут снять этот симптом.

Первая точка Тай-Чун — в промежутке между первым и вторым пальцем на ноге. Рекомендуется порастирать эту точку перед сном или во время приступа тахикардии и понаблюдать за собой. Скорее всего, самочувствие улучшится.

Вторая точка называется Шэнь-Мэнь, переводится, как "точка блаженства”. Она находится у локтевого края лучезапястной складки. Она хорошо успокаивает нервную систему и улучшает состояние при различных проблемах с сердцем, а также при эмоциональных реакциях и волнении.

Причин тахикардии много. Нужно рассматривать человека как единое целое и смотреть на другие симптомы и особенности конституции. Тогда можно точно поставить диагноз.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру Специалист Гудилова Юлия Использует все современные виды диагностики, лечения и профилактики гастритов, язвенной болезни, функциональных диспепсий, поражений пищевода при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и других гастроэнтерологических заболеваний. Специалист Шантурова Евгения Специализируется на лечении широкого спектра заболеваний органов пищеварения (язвенная болезнь желудка, гастрит, дисбактериоз, панкреатит, гепатит) Специалист Симанкова Татьяна Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.

Специалисты

Клиники