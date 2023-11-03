В китайской медицине, как и в современной, тахикардия — не отдельное заболевание, а симптом, который сигнализирует о множестве проблем. Однако подходы к диагностике и лечению отличаются. Тахикардия является симптомом избытка "огня”. Чаще всего, эта проблема может быть связана с застоем энергии в печени. Если в традиционной медицине пациента с тахикардией направляют на консультацию к кардиологу, то в китайской медицине доктор назначит лекарство на улучшение работы печени. Чаще всего это желчегонное.
Если перевести на современный медицинский язык, то застой в печени возникает, когда есть препятствие на пути оттока желчи. В результате чего печень работает с повышенной нагрузкой, и это может быть причиной возникновения тахикардии. Опасность состоит в том, что врачи не обращают внимания на состояние печени и не устраняют причину, а лечат только сердце, назначая препараты, которые уменьшают его ритм. О том, откуда берется тахикардия и как снять приступ, рассказала читателям Pravda.Ru рефлексотерапевт, мастер цигун Ирина Старкова.
В первую очередь, это жировой гепатоз. Это могут быть камни в желчном пузыре, перегиб желчного пузыря, кисты в печени. В китайской медицине относятся к тахикардии не как к сопутствующему заболеванию, а как следствию внутрипеченочного застоя желчи, в результате чего печень перегревается, а это дает избыток "огня”.
Есть 2 точки, которые помогут снять этот симптом.
Причин тахикардии много. Нужно рассматривать человека как единое целое и смотреть на другие симптомы и особенности конституции. Тогда можно точно поставить диагноз.
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