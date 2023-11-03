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Ирина Гусакова

Эксперт рассказала, чем чреват дефицит витамина С

2:59
Здоровье » Здоровье и профилактика

Витамин C, также известный как аскорбиновая кислота, играет важную роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия. О симптомах его недостатка и последствиях его переизбытка рассказала читателям Pravda.Ru эксперт, торговый представитель южнокорейской компании "Атоми" Елена Комогорова.

Эксперт рассказала, чем чреват дефицит витамина С
Фото: openverse by chriscom is licensed under CC BY-SA 2.0

Витамин C является мощным антиоксидантом, который помогает защитить клетки от повреждений свободными радикалами. Он также участвует в синтезе коллагена, важного белка, отвечающего за здоровье кожи, суставов, десен и сосудов. Витамин C улучшает иммунную систему, помогает усваивать железо, участвует в синтезе некоторых нейротрансмиттеров и помогает восстановлению после физической нагрузки.

Витамин C способствует укреплению иммунной системы, что помогает бороться с простудными заболеваниями и инфекциями. Витамин C также улучшает заживление ран и регенерацию тканей, помогает снижать воспаление в организме. А ещё он может помочь защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака.

Где содержится витамин C?

Витамин C синтезируется только у некоторых животных, поэтому для человека важно получать его из внешних источников пищи. Этот витамин содержится в цитрусовых, таких как апельсины и грейпфруты, а ещё в киви и ягодах. Он также присутствует в овощах, включая:

  • капусту,
  • брокколи,
  • красный перец,

и в некоторых зеленых листовых овощах.

Симптомы дефицита витамина C

Недостаток витамина C в организме может привести к различным проблемам со здоровьем. Одним из наиболее известных проявлений является цинга — заболевание, характеризующееся кровоточивостью десен и плохим заживлением ран. Другие симптомы могут включать:

  • слабость,
  • усталость,
  • повышенную склонность к инфекциям и общую апатию.

Недостаток витамина C может быть вызван неправильным питанием, особенно отсутствием свежих фруктов и овощей в рационе. Риск недостатка витамина C повышается у курильщиков, а также у людей, страдающих хроническими заболеваниями, такими как рак или сахарный диабет.

Чем грозит переизбыток витамина C

Переизбыток витамина C, хотя и редкое явление, может иметь негативные последствия для организма. Высокие дозы витамина C могут вызывать диарею, тошноту и расстройство желудка. Также длительное употребление высоких доз может привести к образованию камней в почках и повышенному риску развития подагры.

Для взрослых мужчин рекомендуется потреблять около 90 мг витамина C в день, а для взрослых женщин — около 75 мг в день.

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Автор Ирина Гусакова
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