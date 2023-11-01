Врач назвала продукты, которые приводят к ухудшению памяти

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Многие из нас привыкли обращать внимание на продукты, которые вредят сердцу, пищеварению или фигуре. Однако мы редко задумываемся о воздействии еды на наш головной мозг. Между тем некоторые продукты могут заметно ухудшать его работу: снижать память, способность концентрироваться и учиться новому. Врач, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская рассказала читателям Pravda.Ru, какие продукты вредны для мозга и почему.

Фото: скрин с сайта reseauinternational.net

Продукты, вредные для мозга

Действительно, некоторые продукты довольно сильно влияют на работу нервной системы, в том числе мозга. В первую очередь это сахар — в больших количествах он может негативно воздействовать на когнитивные способности человека, вызывая скрытые воспалительные процессы, окислительный стресс и дисбаланс в работе нейротрансмиттеров. Все это ухудшает состояние мембраны и энергетический баланс нейронов, способность человека к обучению, приводит к ухудшению памяти и увеличивает риск нейродегенеративных заболеваний.

Это касается не только сладостей, но и других продуктов, содержащих быстрые углеводы (то есть имеющих высокий гликемический индекс). К ним относятся:

хлеб из белой муки и сладкая выпечка,

каши быстрого приготовления.

Их употребление может вызвать резкий скачок и последующий спад уровня сахара в крови. Это в свою очередь вызывает усталость, раздражительность и ухудшение работоспособности.

Ещё одна группа продуктов, которые способны заставить мозг работать хуже, — полуфабрикаты и блюда быстрого приготовления. Как правило, они содержат большое количество трансжиров, которые замедляют мозговую деятельность. Это происходит из-за нарушения баланса "хорошего" и "плохого" холестерина, которое приводит к развитию воспалительных процессов в стенках сосудов и окислительному стрессу. Частое и длительное употребление таких продуктов способно привести к атеросклерозу и преждевременному "старению" мозга — ухудшению памяти и способности концентрироваться на работе.

Помимо этого, полуфабрикаты и фастфуд обычно содержат большое количество соли и химических добавок. Это может привести к нарушению баланса микроэлементов в организме, способствовать повышению артериального давления, что также негативно влияет на работу мозга. Чтобы продлить срок годности блюда, в такие продукты обычно добавляют консерванты. В больших количествах они способны негативно воздействовать на нервную систему, вызывая гиперактивность или снижение способности к концентрации.

По той же причине ограничивать следует не только полуфабрикаты, но и промышленные десерты. Обычно они содержат большое количество химических добавок — красителей, ароматизаторов, подсластителей. Все они способны негативно влиять на работу нервной системы и при постоянном употреблении мешать человеку концентрироваться на рабочих задачах или учебе.

Еще один продукт, который способен снижать продуктивность, — кофе. Несмотря на то, что небольшие дозы кофеина стимулируют активность мозга и помогают собраться, его избыточное потребление, особенно во второй половине дня, может вызвать бессонницу, на фоне которой мозг неспособен нормально отдыхать и восстанавливаться. В целом вред кофе для когнитивных функций не доказан, но сомнологи рассматривают его как стимулирующий напиток и употреблять его рекомендуют только в утренние часы.

Крайне негативное влияние на работу мозга оказывают спиртные напитки, включая относительно некрепкие: вино, пиво. Алкоголь проникает в кровоток и воздействует на нервные клетки, замедляя процесс передачи нервных импульсов. Это приводит к замедлению реакции и ухудшению способности принимать решения. Частое употребление алкоголя может привести к устойчивым нарушениям работы мозга, в том числе способности концентрироваться. Кроме того, мембраны нервных клеток состоят из фосфолипидов, то есть жиров, а этиловый спирт, как известно, является хорошим растворителем для жиров. Поэтому при избыточном употреблении алкоголь может вызвать не только функциональные, но и структурные повреждения головного мозга. Похожее действие замечено и за некоторыми спортивными и пищевыми добавками при неправильном употреблении.

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