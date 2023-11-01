Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Гусакова

Эксперт раскрыла опасность избытка витамина А в организме

5:51
Здоровье » Здоровье и профилактика

Витамин А — это жирорастворимый витамин, самая главная и доказанная польза которого — участие в синтезе родопсина. Это зрительный глазной пигмент, который отвечает за адаптацию зрения к темноте и за различие цветов. Нормальное количество витамина А в организме снижает риски проблем с сетчаткой глаз и возрастной потери зрения. Для чего нужен витамин А, что будет при его недостатке или избытке и как его можно получить — рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Ирина Терещенко.

Эксперт раскрыла опасность избытка витамина А в организме
Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Полезные свойства витамина А

Еще одна доказанная польза витамина А — его влияние на состояние кожи. Варианты витамина А под названием ретиноиды входят в состав косметологических препаратов, например, ретиноиды используются как одно из средств борьбы с акне. Но самое важное — витамин А входит в состав всех мембран. Он стимулирует выработку коллагена, то есть влияет на эластичность кожи, на предотвращение преждевременных морщин.

Витамин А очень важен для иммунной системы, он участвует в синтезе лейкоцитов — защитных клеток крови, антител. То есть витамин А участвует в борьбе с инфекциями. И ещё одна из функций витамина А — его влияние на репродуктивную функцию. Так, мужчинам витамин А нужен для выработки сперматозоидов. А женщинам витамин А крайне необходим во время беременности, поскольку для развития плода постоянно нужны новые растущие клетки. Поэтому витамин А обязательно входит в состав поливитаминов для беременных.

Как решить проблему дефицита витамина А

Витамин А поступает в организм двумя способами: непосредственно в виде ретинола — усваиваемой биологически активной формы и с каротиноидами. Это тоже активная форма, но в отличие от ретиноидов, которые содержатся в продуктах животного происхождения, каротиноиды — это предшественники ретинола, получить их можно из продуктов растительного происхождения. Самые известные каротиноиды — бета-каротин. Если у человека есть проблемы с печенью, то восстановить дефицит витамина А с помощью растительной диеты будет сложно. Если проблему дефицита нужно решить быстро, есть второй путь: дефицит восполняют либо продуктами животного происхождения, либо препаратами с витамином А — ретинолом.

Среди продуктов животного происхождения самый известный источник витамина А — это рыбий жир. Витамином А также богаты:

  • печень,
  • молочные продукты,
  • яичный желток.

Растительные источники пищи, особенно богатые каротиноидами, это овощи и фрукты жёлтых, оранжевых и красных оттенков:

  • морковь,
  • тыква,
  • абрикосы,
  • облепиха,
  • хурма,
  • манго.

Но и зелёные овощи и зелень не отстают от них по содержанию каротина: петрушка, укроп, шпинат, щавель, сладкий перец, брокколи, бобовые. Много его и в сухом шиповнике. Человек на хорошем сбалансированном питании может иметь хороший запас витамина А.

Основная причина, по которой витамин А может не поступать в организм, это ограничения в питании: допустим, человек убирает вообще все жирное. Либо человек осознанно убирает из рациона продукты животного происхождения. Но, увы, на одной траве и тыкве невозможно восполнить достаточное суточное количество витамина А, его запас можно быстро исчерпать.

Еще одна из причин дефицита — витамин А не усваивается. Для его усвоения нужна здоровая двенадцатиперстная кишка с достаточной кислотностью желудочного сока. Обязательное условие — хорошее желчеотделение. Это правило действует для всех жирорастворимых витаминов: нет отделения желчи — нет усвоения витамина. Ну и, конечно, должна быть здоровая печень. Если какой-то процесс или орган из этой цепочки выпадает, витамины могут не усваиваться.

Первой на дефицит среагирует кожа — она будет выглядеть плохо, станет безжизненной, бледной, резко проявятся морщины. И, конечно, ослабится защитный иммунитет: будут быстро возникать воспаления, могут проявляться грибковые инфекции. Второй удар примет зрение: из-за снижения синтеза родопсина, который отвечает за адаптацию зрения к темноте, появится "куриная слепота", так называемый крайний симптом дефицита витамина А. То есть днём человек видит, ночью определенное зрение есть, а вот в сумерках либо при плохом освещении зрение начинает резко падать.

"Профилактическая доза витамина А должна подбираться только совместно с врачом и основываться не только на симптомах, но обязательно и на лабораторном контроле. Также необходима коррекция диеты: можно ли где-то перейти на продукты животного происхождения, какие продукты допустимы для вашего желудочно-кишечного тракта, есть ли сопутствующие заболевания, какие продукты растительного происхождения стоит ввести в рацион.

Если позволяет здоровье и состояние ЖКТ, врач подберёт пациенту либо системные, либо местные препараты, особенно если проявления больше косметологического характера. Почему не стоит назначать коррекцию самостоятельно? Есть особые случаи — например, избыток каротиноидов у курильщиков повышает риск рака легкого. Поэтому просто так пить витамин А "для здоровья и красоты" очень опасно", — резюмирует врач.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте HealthPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках, YouTube...

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Специалист Сыч Антонина
Ведущий специалист
Специалист Лемешко Татьяна
Дерматовенеролог, косметолог
Специалист Гозалова Татьяна
Врач-дерматокосметолог

Специалисты

5.0
414 отзывов
 Сыч
Антонина Михайловна
Косметолог
Стаж 37 лет
Врач высшей категории
Приём от 3000 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.9
447 отзывов
 Лемешко
Татьяна Анатольевна
Косметолог
Стаж 32 года
Приём от 1500 руб.
Чудо Доктор на Школьной 46
Школьная, д. 46
4.9
108 отзывов
 Гозалова
Татьяна Юрьевна
Косметолог
Стаж 22 года
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Цветном бульваре
Цветной б-р, д. 30, корп. 2

Клиники

10.0
25 отзывов
 Васечкин Виктор Борисович медицинская клиника
ул. Ватутина, д. 1
Кунцевская
Кунцевская
Пионерская
Славянский бульвар
Терехово
Кунцевская
Давыдково
Аминьевская
Первичный приём от 5000 руб.
10.0
46 отзывов
 Даренский Иван Дмитриевич медицинская клиника
Измайловский бульвар, д. 43
Измайловская
Первомайская
Первичный приём от 5000 руб.
9.9
0 отзывов
 Хдрян Артур Айкович медицинская клиника
Люблинская,


Новости Все >
Чрезмерное потребление соли с пищей связано с повышенным риском развития диабета 2-го типа, говорят исследователи
Певица Азиза объяснила, почему Пугачёва не рассказывает о своем местоположении
Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
Мужчина в Омске осужден за унижение судьи при оглашении приговора
Меликов заявил об увольнении дагестанского чиновника после беспорядков в аэропорту
Северная Корея передала России боеприпасы в обмен на помощь в запуске спутников
Трехлетняя девочка пережила клиническую смерть из-за удара током от батареи
В Волжском собираются платить за каждую пойманную собаку
МОК о конфликте в секторе Газа: спортсмены не несут ответственность за свои правительства
Популярное
Оскандалившийся Дмитрий Назаров решил подзаработать, но его план провалился

Актёр Дмитрий Назаров после эмиграции во Францию хотел вернуться в Россию, но потерпел фиаско.

Вернувшемуся из Франции актёру Дмитрию Назарову отказали в выступлении в России
Россиян обязали установить систему ABS на автомобили с 1 декабря 2023 года
Россиян обязали установить систему AБС на автомобили с 1 декабря 2023 года
Врач Александра Филева рассказала, что могут предпринять люди для продления своей жизни
Россиянин пожаловался в полицию на жену-учительницу из-за совращения школьника
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Российская армия впервые обогнала ВС США по совокупной мощи
Последние материалы
Чрезмерное потребление соли с пищей связано с повышенным риском развития диабета 2-го типа, говорят исследователи
Певица Азиза объяснила, почему Пугачёва не рассказывает о своем местоположении
Россияне могут потерять около миллиона рублей при покупке автомобиля через параллельный импорт
МОК запретил дискриминацию спортсменов из Израиля. А на Россию это правило не распространяется?
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
Мужчина в Омске осужден за унижение судьи при оглашении приговора
Меликов заявил об увольнении дагестанского чиновника после беспорядков в аэропорту
Северная Корея передала России боеприпасы в обмен на помощь в запуске спутников
Трехлетняя девочка пережила клиническую смерть из-за удара током от батареи
В Волжском собираются платить за каждую пойманную собаку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников