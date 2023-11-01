Эксперт раскрыла опасность избытка витамина А в организме

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Витамин А — это жирорастворимый витамин, самая главная и доказанная польза которого — участие в синтезе родопсина. Это зрительный глазной пигмент, который отвечает за адаптацию зрения к темноте и за различие цветов. Нормальное количество витамина А в организме снижает риски проблем с сетчаткой глаз и возрастной потери зрения. Для чего нужен витамин А, что будет при его недостатке или избытке и как его можно получить — рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор лаборатории "ЛабКвест", кандидат медицинских наук Ирина Терещенко.

Фото: openverse.org by Scott 97006 is licensed under CC BY 2.0.

Полезные свойства витамина А

Еще одна доказанная польза витамина А — его влияние на состояние кожи. Варианты витамина А под названием ретиноиды входят в состав косметологических препаратов, например, ретиноиды используются как одно из средств борьбы с акне. Но самое важное — витамин А входит в состав всех мембран. Он стимулирует выработку коллагена, то есть влияет на эластичность кожи, на предотвращение преждевременных морщин.

Витамин А очень важен для иммунной системы, он участвует в синтезе лейкоцитов — защитных клеток крови, антител. То есть витамин А участвует в борьбе с инфекциями. И ещё одна из функций витамина А — его влияние на репродуктивную функцию. Так, мужчинам витамин А нужен для выработки сперматозоидов. А женщинам витамин А крайне необходим во время беременности, поскольку для развития плода постоянно нужны новые растущие клетки. Поэтому витамин А обязательно входит в состав поливитаминов для беременных.

Как решить проблему дефицита витамина А

Витамин А поступает в организм двумя способами: непосредственно в виде ретинола — усваиваемой биологически активной формы и с каротиноидами. Это тоже активная форма, но в отличие от ретиноидов, которые содержатся в продуктах животного происхождения, каротиноиды — это предшественники ретинола, получить их можно из продуктов растительного происхождения. Самые известные каротиноиды — бета-каротин. Если у человека есть проблемы с печенью, то восстановить дефицит витамина А с помощью растительной диеты будет сложно. Если проблему дефицита нужно решить быстро, есть второй путь: дефицит восполняют либо продуктами животного происхождения, либо препаратами с витамином А — ретинолом.

Среди продуктов животного происхождения самый известный источник витамина А — это рыбий жир. Витамином А также богаты:

печень,

молочные продукты,

яичный желток.

Растительные источники пищи, особенно богатые каротиноидами, это овощи и фрукты жёлтых, оранжевых и красных оттенков:

морковь,

тыква,

абрикосы,

облепиха,

хурма,

манго.

Но и зелёные овощи и зелень не отстают от них по содержанию каротина: петрушка, укроп, шпинат, щавель, сладкий перец, брокколи, бобовые. Много его и в сухом шиповнике. Человек на хорошем сбалансированном питании может иметь хороший запас витамина А.

Основная причина, по которой витамин А может не поступать в организм, это ограничения в питании: допустим, человек убирает вообще все жирное. Либо человек осознанно убирает из рациона продукты животного происхождения. Но, увы, на одной траве и тыкве невозможно восполнить достаточное суточное количество витамина А, его запас можно быстро исчерпать.

Еще одна из причин дефицита — витамин А не усваивается. Для его усвоения нужна здоровая двенадцатиперстная кишка с достаточной кислотностью желудочного сока. Обязательное условие — хорошее желчеотделение. Это правило действует для всех жирорастворимых витаминов: нет отделения желчи — нет усвоения витамина. Ну и, конечно, должна быть здоровая печень. Если какой-то процесс или орган из этой цепочки выпадает, витамины могут не усваиваться.

Первой на дефицит среагирует кожа — она будет выглядеть плохо, станет безжизненной, бледной, резко проявятся морщины. И, конечно, ослабится защитный иммунитет: будут быстро возникать воспаления, могут проявляться грибковые инфекции. Второй удар примет зрение: из-за снижения синтеза родопсина, который отвечает за адаптацию зрения к темноте, появится "куриная слепота", так называемый крайний симптом дефицита витамина А. То есть днём человек видит, ночью определенное зрение есть, а вот в сумерках либо при плохом освещении зрение начинает резко падать.

"Профилактическая доза витамина А должна подбираться только совместно с врачом и основываться не только на симптомах, но обязательно и на лабораторном контроле. Также необходима коррекция диеты: можно ли где-то перейти на продукты животного происхождения, какие продукты допустимы для вашего желудочно-кишечного тракта, есть ли сопутствующие заболевания, какие продукты растительного происхождения стоит ввести в рацион. Если позволяет здоровье и состояние ЖКТ, врач подберёт пациенту либо системные, либо местные препараты, особенно если проявления больше косметологического характера. Почему не стоит назначать коррекцию самостоятельно? Есть особые случаи — например, избыток каротиноидов у курильщиков повышает риск рака легкого. Поэтому просто так пить витамин А "для здоровья и красоты" очень опасно", — резюмирует врач.

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