Диетолог назвал продукт, который снижает риск развития деменции и инсульта

2:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Витамин Е или токоферолы — это группа природных жирорастворимых соединений. Присутствует, прежде всего, в растительных маслах. Организмом не вырабатывается, поэтому получаем мы его исключительно из продуктов питания. О пользе витамина Е для организма рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: ru.wikipedia.org

Польза витамина Е для организма

Важно понимать, что витамин Е — антиоксидант, который препятствует окислительным процессам в организме. Кроме того, токоферол поддерживает иммунную систему, метаболические процессы и регенерацию клеток. Особый позитивный эффект витамин Е оказывает на сосуды, купирует риски тромбозов, снижает артериальное давление. Важным эффектом витамина Е является дополнительная эластичность кожи, что особенно важно беременным женщинам. Поэтому если вы хотите значительно улучшить состояние кожи, витамин Е — идеальное средство.

"Больше всего витамина Е содержится в растительных маслах, причем в пальмовом масле в том числе. Пальмовое масло — признанный во всем мире источник токотриенолов — это форма витамина Е с особенно сильными антиоксидантными свойствами. Эти вещества значительно снижают риск развития деменции и инсульта", — отмечает диетолог.

Кроме пальмового масла, витамин Е присутствует в миндале, кедровых орехах, брокколи, манго, авокадо, арахисовой пасте, лососе. Столовая ложка растительного масла, добавленная в овощной салат, значительно усиливает усвояемость витамина Е. Все дело в том, что лучше всего этот витамин растворяется в жирах.

При недостатке витамина Е возможны следующие симптомы:

мышечная слабость,

проблемы с координацией,

онемение,

снижение зрения,

общее ослабление иммунитета,

ухудшение состояния кожных покровов.

Причиной дефицита может быть как недостаточное потребление в пищу растительных жиров, прежде всего, растительных масел, так и ряд заболеваний. Болезни печени, хронический панкреатит — приводят к дефициту.

Переизбыток витамина Е вряд ли возможен при обычном питании, но изредка все же встречается при дополнительном приеме витаминов. Возможные признаки гипервитаминоза витамина Е:

нарушение работы почек,

кровоточивость,

нарушение ритма сердцебиения и т. д.

Помните, что при регулярном употребление растительной пищи в сочетании с различными растительными маслами вы будете получать необходимую дозу витамина Е из пищи.

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