Витамин Е или токоферолы — это группа природных жирорастворимых соединений. Присутствует, прежде всего, в растительных маслах. Организмом не вырабатывается, поэтому получаем мы его исключительно из продуктов питания. О пользе витамина Е для организма рассказал читателям Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.
Важно понимать, что витамин Е — антиоксидант, который препятствует окислительным процессам в организме. Кроме того, токоферол поддерживает иммунную систему, метаболические процессы и регенерацию клеток. Особый позитивный эффект витамин Е оказывает на сосуды, купирует риски тромбозов, снижает артериальное давление. Важным эффектом витамина Е является дополнительная эластичность кожи, что особенно важно беременным женщинам. Поэтому если вы хотите значительно улучшить состояние кожи, витамин Е — идеальное средство.
"Больше всего витамина Е содержится в растительных маслах, причем в пальмовом масле в том числе. Пальмовое масло — признанный во всем мире источник токотриенолов — это форма витамина Е с особенно сильными антиоксидантными свойствами. Эти вещества значительно снижают риск развития деменции и инсульта", — отмечает диетолог.
Кроме пальмового масла, витамин Е присутствует в миндале, кедровых орехах, брокколи, манго, авокадо, арахисовой пасте, лососе. Столовая ложка растительного масла, добавленная в овощной салат, значительно усиливает усвояемость витамина Е. Все дело в том, что лучше всего этот витамин растворяется в жирах.
При недостатке витамина Е возможны следующие симптомы:
Причиной дефицита может быть как недостаточное потребление в пищу растительных жиров, прежде всего, растительных масел, так и ряд заболеваний. Болезни печени, хронический панкреатит — приводят к дефициту.
Переизбыток витамина Е вряд ли возможен при обычном питании, но изредка все же встречается при дополнительном приеме витаминов. Возможные признаки гипервитаминоза витамина Е:
Помните, что при регулярном употребление растительной пищи в сочетании с различными растительными маслами вы будете получать необходимую дозу витамина Е из пищи.
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